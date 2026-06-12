"O melhor que o futebol já viu" - A idade não é problema para Lionel Messi, e Ousmane Dembélé insiste que o ícone pode levar a Argentina à glória na Copa do Mundo mais uma vez

Em entrevista ao Marca sobre os favoritos do torneio e se Messi, aos 38 anos, poderia repetir os feitos heróicos de Catar 2022, Dembélé fez um elogio efusivo ao lendário craque. Ele disse: “Claro que ele pode ganhar qualquer troféu possível. Eu já vi do que ele é capaz durante o tempo que passei no Barcelona.”

Quando questionado se o fato de o atacante estar quatro anos mais velho desde o Catar prejudicaria seu desempenho, Dembélé respondeu com confiança: “Isso não muda nada. Ele é o melhor que já vi, o melhor que já existiu no futebol. Ele continua incrivelmente perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos. Ele pode ter essa idade, mas sempre terá essas qualidades. Teremos que tomar cuidado com ele, porque ele é totalmente capaz de ganhar tudo de novo.”