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"O melhor que o futebol já viu" - A idade não é problema para Lionel Messi, e Ousmane Dembélé insiste que o ícone pode levar a Argentina à glória na Copa do Mundo mais uma vez
O astro francês Dembélé analisa os candidatos
Recém-saído da conquista de seu segundo título da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, o detentor da Bola de Ouro, Dembélé, se prepara para liderar o ataque repleto de estrelas da França. Antes da estreia dos Bleus no torneio contra o Senegal, na terça-feira, o explosivo ponta analisou o panorama competitivo. Embora reconheça a pressão sobre a França como finalista nas duas últimas edições, Dembélé destacou especificamente a ameaça constante representada pelos atuais campeões mundiais e seu carismático capitão.
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O craque do PSG elogia o eterno Messi
Em entrevista ao Marca sobre os favoritos do torneio e se Messi, aos 38 anos, poderia repetir os feitos heróicos de Catar 2022, Dembélé fez um elogio efusivo ao lendário craque. Ele disse: “Claro que ele pode ganhar qualquer troféu possível. Eu já vi do que ele é capaz durante o tempo que passei no Barcelona.”
Quando questionado se o fato de o atacante estar quatro anos mais velho desde o Catar prejudicaria seu desempenho, Dembélé respondeu com confiança: “Isso não muda nada. Ele é o melhor que já vi, o melhor que já existiu no futebol. Ele continua incrivelmente perigoso. É difícil pará-lo, mesmo aos 38 anos. Ele pode ter essa idade, mas sempre terá essas qualidades. Teremos que tomar cuidado com ele, porque ele é totalmente capaz de ganhar tudo de novo.”
A seleção francesa será alvo de um rigoroso escrutínio
Dembélé está plenamente ciente da imensa pressão que recai sobre os ombros dos Bleus enquanto se preparam para mais uma campanha de sucesso no torneio, enfatizando a necessidade de concentração total por parte de seus companheiros de equipe durante a fase inicial da competição. Ele acrescentou: “Há muitos favoritos. Você sabe como é — esse rótulo já não significa nada no futebol.
“Há muitas seleções favoritas neste torneio. Além disso, sabemos que a seleção francesa chegou às duas últimas finais, então seremos uma equipe sob enorme escrutínio. Mas continuamos focados no objetivo. Antes de pensar nas oitavas de final ou nas quartas de final, temos que passar pelas partidas da fase de grupos da maneira correta.”
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Os pesos pesados se preparam para as lutas
Após o confronto de estreia contra o Senegal, a França dá continuidade à sua campanha no Grupo I enfrentando o Iraque em 22 de junho, antes do confronto decisivo contra a Noruega quatro dias depois. Enquanto isso, a Argentina, atual campeã mundial, inicia sua trajetória no Grupo J enfrentando a Argélia em 17 de junho. A equipe de Messi tem ainda em agenda confrontos contra a Áustria e a Jordânia, enquanto ambas as potências enfrentam um caminho árduo neste formato ampliado do torneio.