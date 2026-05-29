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O melhor ponta-direita do mundo? Por que Michael Olise está “um degrau abaixo” do jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, apesar de apresentar números impressionantes de participação em gols no Bayern de Munique
Olise e Yamal rumo à Copa do Mundo de 2026 com a França e a Espanha
Olise estará presente nesse torneio com a França, enquanto Yamal deve se recuperar a tempo de uma lesão infeliz para desempenhar um papel de destaque pela Espanha. Muitos acreditam que os Bleus e a Roja têm grandes chances de disputar a glória mundial em solo norte-americano.
Se alguma das duas seleções quiser chegar perto desse objetivo, a criatividade nas laterais será fundamental para levá-las à vitória. Nesse aspecto, Didier Deschamps e Luis de la Fuente têm dois jogadores de elite à sua disposição.
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Gols e assistências: números de Olise e Yamal na temporada 2025-26
O Bayern, campeão da Bundesliga, viu Olise — em sua segunda temporada na Allianz Arena — marcar 20 gols e dar 26 assistências ao longo da temporada 2025-26. Já Yamal — ao ajudar o Barça a conquistar o título da La Liga — balançou as redes 24 vezes e deu 18 assistências.
Ele ainda tem apenas 18 anos e vem desfrutando de uma ascensão impressionante à fama. Olise tem agora 24 anos, e o jogador da seleção francesa nascido em Londres vem trilhando um caminho mais sinuoso até o topo do futebol mundial.
Quem é o melhor? Analisando Olise, estrela do Bayern, e Yamal, sensação do Barcelona
Parece não haver grande diferença entre Olise e Yamal no que diz respeito à produtividade na posição em que atuam, mas o francês Desailly, campeão da Copa do Mundo de 1998 — em entrevista concedida ao site MrRaffle.com —, disse ao GOAL, quando questionado se os dois estão agora no mesmo nível: “Acho que, na intensidade de uma partida de alto nível, Olise ainda está um degrau abaixo de Yamal.
“Yamal tem uma compreensão melhor — uma pequena vantagem na compreensão das armadilhas que serão preparadas para ele em campo. Você viu isso na partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, onde Olise não conseguiu lidar com a pressão do adversário. Ele ainda tem que aprender. Podemos ver que ele precisa amadurecer dentro do sistema.
“O que é estranho é que Yamal é um pouco mais jovem. Mas Yamal consegue ler e compreender a intensidade necessária em um nível alto, especialmente na repetição do esforço. Olise teve uma queda real de desempenho nesse aspecto. Fiquei um pouco decepcionado. Isso não diminui sua qualidade nem nada, é apenas que dá para ver que ainda há uma margem maior de progressão necessária para que ele alcance a mesma consideração que temos por Yamal.”
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Candidatos à Bola de Ouro: será que Olise ou Yamal podem ganhar a Bola de Ouro em 2026?
Embora Desailly considere que Olise esteja logo abaixo de Yamal na hierarquia mundial, ambos são vistos como principais candidatos a conquistar o prestigioso prêmio Ballon d’Or em 2026.
Se algum deles fizer parte de equipes vitoriosas na Copa do Mundo deste verão, contribuindo significativamente para a conquista do título, suas respectivas chances de conquistar a Bola de Ouro aumentarão consideravelmente.