O melhor ponta-direita do mundo? Por que Michael Olise está “um degrau abaixo” do jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, apesar de apresentar números impressionantes de participação em gols no Bayern de Munique

Parece não haver grande diferença entre Olise e Yamal no que diz respeito à produtividade na posição em que atuam, mas o francês Desailly, campeão da Copa do Mundo de 1998 — em entrevista concedida ao site MrRaffle.com —, disse ao GOAL, quando questionado se os dois estão agora no mesmo nível: “Acho que, na intensidade de uma partida de alto nível, Olise ainda está um degrau abaixo de Yamal.

“Yamal tem uma compreensão melhor — uma pequena vantagem na compreensão das armadilhas que serão preparadas para ele em campo. Você viu isso na partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, onde Olise não conseguiu lidar com a pressão do adversário. Ele ainda tem que aprender. Podemos ver que ele precisa amadurecer dentro do sistema.

“O que é estranho é que Yamal é um pouco mais jovem. Mas Yamal consegue ler e compreender a intensidade necessária em um nível alto, especialmente na repetição do esforço. Olise teve uma queda real de desempenho nesse aspecto. Fiquei um pouco decepcionado. Isso não diminui sua qualidade nem nada, é apenas que dá para ver que ainda há uma margem maior de progressão necessária para que ele alcance a mesma consideração que temos por Yamal.”