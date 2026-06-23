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Julian AlvarezGetty Images

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"O melhor para todos": o campeão mundial Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, solta uma bomba

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Villarreal x Atlético de Madrid
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Atlético de Madrid

Há meses circulam rumores sobre uma possível transferência do argentino. Até agora, seu clube, o Atlético de Madrid, tem rejeitado várias propostas da concorrência. Mas agora é o próprio atacante, alvo de tantas investidas, quem se pronuncia.

E as palavras de Álvarez após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, na noite de segunda-feira, não deixaram margem para especulações. “O melhor para todos é uma transferência”, disse o jogador de 26 anos em entrevista à ESPN. “Quero realizar meus sonhos.”

  • A elite europeia por excelência estaria de olho em Álvarez: o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, o Arsenal, campeão da Inglaterra, e, é claro, os rivais espanhóis do Atlético, o FC Barcelona e o Real Madrid.

    O Real Madrid, por exemplo, ofereceu 150 milhões de euros pelo campeão mundial de 2022, oferta que os Rojiblancos rejeitaram categoricamente.

    O Atlético zombou do Barça nas redes sociais e acusou o campeão espanhol de espalhar notícias falsas e vazamentos propositais.

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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Álvarez comunica aos dirigentes do Atlético seu desejo de ser transferido

    “Sei que este não é o momento certo para falar”, disse Alvarez após a partida em Dallas, “mas também não quero mais me esconder. Quero ser uma pessoa honesta e conversei com as pessoas do Atlético com quem precisava conversar.” E foi a elas que ele comunicou seu desejo de se transferir.

    Alvarez não revelou para onde gostaria de ir, mas, segundo a ESPN, ele estaria de olho no Barcelona, que busca um substituto para Robert Lewandowski, que está de saída.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Julian Alvarez, até agora, apenas reserva na Copa do Mundo

    A estreia de Álvarez aconteceu em 2022, na Copa do Mundo no Catar, onde o então jogador de 22 anos, ao lado de Lionel Messi, teve grande participação na conquista do título pela Argentina. Passando pelo River Plate e pelo Manchester City, ele chegou ao Atlético por 75 milhões de euros no verão de 2024, onde assinou contrato até 2030.

    Em 106 partidas sob o comando de seu compatriota Diego Simeone, Alvarez marcou 49 gols e deu 17 assistências, mas não conquistou nenhum título. Na última temporada.

    Na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México, Álvarez ainda não tem se destacado. Enquanto Messi marcou todos os cinco gols nas duas vitórias do atual campeão até o momento, Álvarez teve que se contentar com o papel de reserva.