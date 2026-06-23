"O melhor para todos": o campeão mundial Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, solta uma bomba

A elite europeia por excelência estaria de olho em Álvarez: o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, o Arsenal, campeão da Inglaterra, e, é claro, os rivais espanhóis do Atlético, o FC Barcelona e o Real Madrid.

O Real Madrid, por exemplo, ofereceu 150 milhões de euros pelo campeão mundial de 2022, oferta que os Rojiblancos rejeitaram categoricamente.

O Atlético zombou do Barça nas redes sociais e acusou o campeão espanhol de espalhar notícias falsas e vazamentos propositais.