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'O melhor meio-campo do futebol!' - Mikel Merino faz afirmação ousada sobre elenco do Arsenal após transferência de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões
Meio-campo do Arsenal atinge níveis "irreais"
Merino afirmou de forma sensacional que o Arsenal “provavelmente” tem o “melhor meio-campo do futebol” após a contratação de destaque de Guimaraes. O astro brasileiro trocou o St James’ Park pelo Emirates Stadium em um acordo no valor de £ 75 milhões, encerrando uma saga prolongada que acabou com o ex-talismã do Newcastle assinando um contrato de quatro anos com o gigante do norte de Londres.
- APL
'Provavelmente o melhor meio-campo do futebol'
Ao refletir sobre o enorme volume de talento à disposição de Mikel Arteta, Merino expressou sua empolgação com a disputa por vagas dentro do elenco. "Sinceramente, é surreal. Provavelmente o melhor meio-campo do futebol", disse o campeão da Copa do Mundo. "A quantidade de qualidade que temos ali, com cada jogador que pode entrar em campo e dar conta do recado. É ótimo.
"Isso é bom para o time. Isso é bom para o elenco. Eleva o nível de todo mundo porque, se você tiver um dia ruim, quem está perto de você vai fazer um grande trabalho."
Merino continuou ao falar sobre seu novo companheiro de equipe: "Contratação incrível. Ele provou ao longo desses anos como é bom no Newcastle. E mostrou isso de novo hoje.
"Muita compostura, qualidade técnica, muito empenho defensivo também. Então é uma contratação muito boa. Um jogador de alto nível, mas temos muitos desses neste time. Então, todo mundo que chega para ajudar a equipe é bem-vindo."
Guimaraes causa impacto imediato na estreia
O novo reforço não perdeu tempo para se integrar ao grupo e fez sua primeira aparição com a camisa do Arsenal durante um amistoso de pré-temporada contra o time italiano Como. Apesar da chegada recente, Arteta ficou impressionado com a vontade do jogador de contribuir imediatamente e revelou que o brasileiro estava realmente insistindo para jogar alguns minutos apenas dias depois de se juntar aos novos companheiros.
"Ele teve apenas três sessões de treino, mas foi bem. Ele estava realmente insistindo para jogar alguns minutos hoje", disse Arteta aos repórteres. "Queria fazer sua estreia e ter imediatamente a sensação de jogar diante dos nossos torcedores. Você percebe isso na hora. Acredito que há uma conexão forte em jogo, e isso vai nos tornar melhores."
- AFP
A fome pela defesa do título continua alta
Apesar do sucesso recente, Merino insistiu que o elenco está longe de estar satisfeito com a atual coleção de troféus. O espanhol enfatizou que a profundidade e a qualidade do elenco são acompanhadas por uma fome incansável de vencer todas as competições que disputa.
"Acho que temos um elenco incrível. A fome continua aí. Não é porque ganhamos isso na temporada passada que vamos ficar satisfeitos com isso", acrescentou Merino. "Queremos mais e mais e mais, e queremos todos os troféus possíveis. Essa é a melhor qualidade deste time. Não é apenas a profundidade que temos, a qualidade que temos em cada posição, mas essa fome."
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