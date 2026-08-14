Ao refletir sobre o enorme volume de talento à disposição de Mikel Arteta, Merino expressou sua empolgação com a disputa por vagas dentro do elenco. "Sinceramente, é surreal. Provavelmente o melhor meio-campo do futebol", disse o campeão da Copa do Mundo. "A quantidade de qualidade que temos ali, com cada jogador que pode entrar em campo e dar conta do recado. É ótimo.

"Isso é bom para o time. Isso é bom para o elenco. Eleva o nível de todo mundo porque, se você tiver um dia ruim, quem está perto de você vai fazer um grande trabalho."

Merino continuou ao falar sobre seu novo companheiro de equipe: "Contratação incrível. Ele provou ao longo desses anos como é bom no Newcastle. E mostrou isso de novo hoje.

"Muita compostura, qualidade técnica, muito empenho defensivo também. Então é uma contratação muito boa. Um jogador de alto nível, mas temos muitos desses neste time. Então, todo mundo que chega para ajudar a equipe é bem-vindo."