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"O melhor jogo que já assisti" – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revela o principal motivo pelo qual o PSG e o Bayern estão "em outro patamar"
Arteta surpreso com os grandes nomes da Europa
Enquanto o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, questionou a disciplina defensiva da partida repleta de gols entre PSG e Bayern, o técnico do Arsenal não poupou elogios ao confronto entre os gigantes francês e alemão, sugerindo que a qualidade exibida foi sem precedentes.
“Quando vejo aquele jogo, Bayern x PSG, provavelmente é o melhor jogo que já assisti em termos da qualidade das duas equipes e, especialmente, da qualidade individual dos jogadores; nunca vi nada parecido”, disse Arteta. No entanto, ele não hesitou em salientar que a capacidade deles de jogar em um ritmo tão acelerado é resultado direto das circunstâncias do campeonato nacional, que permite uma melhor rotação e recuperação.
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A frescura continua sendo o principal fator de diferenciação
Arteta acredita que a natureza exaustiva da Premier League torna praticamente impossível que as equipes inglesas cheguem às semifinais com as mesmas vantagens físicas que o PSG ou o Bayern. Ele argumentou que comparar os dois ambientes sem levar em conta o desgaste físico dos jogadores é um erro fundamental, dada a intensidade do calendário nacional na Inglaterra.
“Para apresentar tanta qualidade, é preciso estar muito descansado, e a diferença entre as ligas e a forma como elas competem é como a noite e o dia. Basta ver as muitas estatísticas recentes sobre isso. Estamos comparando dois mundos diferentes. Não se pode comparar uma parte disso sem o contexto, não acho que seja justo”, acrescentou o espanhol.
Preocupações com a condição física dos Gunners
A busca do Arsenal pela glória está, de fato, sendo prejudicada por uma lista crescente de lesionados, enquanto o time se prepara para enfrentar o Fulham neste sábado. Embora uma vitória os colocasse seis pontos à frente do Manchester City na liderança da tabela da Premier League, Arteta está preocupado com a condição física do capitão do clube, Martin Odegaard, cuja participação é altamente improvável devido a um problema no joelho. O norueguês se junta a uma lista de lesionados que já inclui figuras importantes como Jurrien Timber e Kai Havertz.
“Ter todos os jogadores disponíveis e em sua melhor forma”, observou Arteta ao discutir os segredos para terminar a temporada com força. “Com isso, sou um homem feliz. Essa é a coisa mais importante. Quando você fala sobre as outras duas equipes na outra noite, quantos jogadores estavam disponíveis? Todos eles, em sua melhor forma. Essa é a coisa mais importante.”
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Controvérsia no cenário europeu
O fator fadiga não é o único obstáculo que o Arsenal enfrenta, já que as repercussões do empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid continuam a causar agitação. O meio-campista Declan Rice está atualmente em uma situação delicada do ponto de vista disciplinar, após comentários sobre a arbitragem em Madri. Apesar das distrações e do cansaço, Arteta pediu aos seus jogadores que aproveitem o momento, enquanto buscam inscrever seus nomes nos livros de história do clube.
“Sabemos o que está em jogo”, acrescentou ele com determinação. “Precisamos dar tudo de nós. Todos têm que se motivar e assumir a responsabilidade pelo momento, porque o impacto que vocês podem causar agora vai definir a história do clube.”
Com a linha de chegada à vista tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, os Gunners precisam encontrar uma maneira de superar a distância entre suas pernas cansadas e suas ambições grandiosas.