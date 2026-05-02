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Mikel ArtetaGetty Images
Muhammad Zaki

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"O melhor jogo que já assisti" – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revela o principal motivo pelo qual o PSG e o Bayern estão "em outro patamar"

Arsenal
M. Arteta
Liga dos Campeões
Bayern de Munique
PSG

Mikel Arteta rebateu as alegações de que os clubes da Premier League estão ficando para trás em relação aos seus homólogos europeus, insistindo que a falta de “frescura” é o que está separando as equipes inglesas da elite. O técnico do Arsenal ficou impressionado com a recente semifinal da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, descrevendo-a como o mais alto nível de futebol que já viu.


  • Arteta surpreso com os grandes nomes da Europa

    Enquanto o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, questionou a disciplina defensiva da partida repleta de gols entre PSG e Bayern, o técnico do Arsenal não poupou elogios ao confronto entre os gigantes francês e alemão, sugerindo que a qualidade exibida foi sem precedentes.

    “Quando vejo aquele jogo, Bayern x PSG, provavelmente é o melhor jogo que já assisti em termos da qualidade das duas equipes e, especialmente, da qualidade individual dos jogadores; nunca vi nada parecido”, disse Arteta. No entanto, ele não hesitou em salientar que a capacidade deles de jogar em um ritmo tão acelerado é resultado direto das circunstâncias do campeonato nacional, que permite uma melhor rotação e recuperação.

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    A frescura continua sendo o principal fator de diferenciação

    Arteta acredita que a natureza exaustiva da Premier League torna praticamente impossível que as equipes inglesas cheguem às semifinais com as mesmas vantagens físicas que o PSG ou o Bayern. Ele argumentou que comparar os dois ambientes sem levar em conta o desgaste físico dos jogadores é um erro fundamental, dada a intensidade do calendário nacional na Inglaterra.

    “Para apresentar tanta qualidade, é preciso estar muito descansado, e a diferença entre as ligas e a forma como elas competem é como a noite e o dia. Basta ver as muitas estatísticas recentes sobre isso. Estamos comparando dois mundos diferentes. Não se pode comparar uma parte disso sem o contexto, não acho que seja justo”, acrescentou o espanhol.

  • Preocupações com a condição física dos Gunners

    A busca do Arsenal pela glória está, de fato, sendo prejudicada por uma lista crescente de lesionados, enquanto o time se prepara para enfrentar o Fulham neste sábado. Embora uma vitória os colocasse seis pontos à frente do Manchester City na liderança da tabela da Premier League, Arteta está preocupado com a condição física do capitão do clube, Martin Odegaard, cuja participação é altamente improvável devido a um problema no joelho. O norueguês se junta a uma lista de lesionados que já inclui figuras importantes como Jurrien Timber e Kai Havertz.

    “Ter todos os jogadores disponíveis e em sua melhor forma”, observou Arteta ao discutir os segredos para terminar a temporada com força. “Com isso, sou um homem feliz. Essa é a coisa mais importante. Quando você fala sobre as outras duas equipes na outra noite, quantos jogadores estavam disponíveis? Todos eles, em sua melhor forma. Essa é a coisa mais importante.”


  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Controvérsia no cenário europeu

    O fator fadiga não é o único obstáculo que o Arsenal enfrenta, já que as repercussões do empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid continuam a causar agitação. O meio-campista Declan Rice está atualmente em uma situação delicada do ponto de vista disciplinar, após comentários sobre a arbitragem em Madri. Apesar das distrações e do cansaço, Arteta pediu aos seus jogadores que aproveitem o momento, enquanto buscam inscrever seus nomes nos livros de história do clube.

    “Sabemos o que está em jogo”, acrescentou ele com determinação. “Precisamos dar tudo de nós. Todos têm que se motivar e assumir a responsabilidade pelo momento, porque o impacto que vocês podem causar agora vai definir a história do clube.”

    Com a linha de chegada à vista tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, os Gunners precisam encontrar uma maneira de superar a distância entre suas pernas cansadas e suas ambições grandiosas.