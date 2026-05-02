"O melhor jogo que já assisti" – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revela o principal motivo pelo qual o PSG e o Bayern estão "em outro patamar"

O fator fadiga não é o único obstáculo que o Arsenal enfrenta, já que as repercussões do empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid continuam a causar agitação. O meio-campista Declan Rice está atualmente em uma situação delicada do ponto de vista disciplinar, após comentários sobre a arbitragem em Madri. Apesar das distrações e do cansaço, Arteta pediu aos seus jogadores que aproveitem o momento, enquanto buscam inscrever seus nomes nos livros de história do clube.

“Sabemos o que está em jogo”, acrescentou ele com determinação. “Precisamos dar tudo de nós. Todos têm que se motivar e assumir a responsabilidade pelo momento, porque o impacto que vocês podem causar agora vai definir a história do clube.”

Com a linha de chegada à vista tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, os Gunners precisam encontrar uma maneira de superar a distância entre suas pernas cansadas e suas ambições grandiosas.