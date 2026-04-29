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"O melhor jogo em que já participei!" – Luis Enrique, "exausto" após a vitória do PSG por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, revela que a meta mínima para a segunda partida é marcar gols para chegar à final da Liga dos Campeões
Noite de recordes em Paris
O espetáculo de nove gols não foi apenas divertido; foi histórico. Tornou-se oficialmente a semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões. Além disso, o caráter caótico da partida a colocou em segundo lugar entre as partidas com mais gols já marcados em qualquer fase eliminatória da principal competição europeia, destacando o poder ofensivo de ambos os gigantes. O PSG parecia estar a caminho da final em Budapeste quando abriu uma vantagem de três gols no início do segundo tempo. Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé foram as estrelas do espetáculo, com os dois alas marcando dois gols cada, deixando os gigantes da Bundesliga atordoados diante de uma torcida parisiense frenética.
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Um momento de destaque na carreira de treinador de Luis Enrique
Apesar de um currículo brilhante como técnico – que inclui uma campanha em que conquistou o triplo com o Barcelona, ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar –, Luis Enrique acredita que a partida desta terça-feira à noite superou tudo. O técnico do PSG ficou impressionado com a intensidade do confronto, no qual sua equipe chegou a liderar por 5 a 2 antes que uma reação tardia do Bayern garantisse um segundo jogo emocionante.
“Nunca vi uma partida com esse tipo de intensidade”, disse Luis Enrique em sua avaliação pós-jogo. “Não é hora de apontar falhas; precisamos apenas parabenizar a todos. Merecemos vencer, merecemos empatar e merecemos perder hoje. Foi uma partida fantástica. Foi, sem dúvida, a melhor partida em que já participei como técnico.”
O Bayern de Munique não desiste
No entanto, o Bayern demonstrou a resiliência que tem caracterizado sua trajetória europeia. Dayot Upamecano deu início à reação com um cabeceio após cobrança de falta de Joshua Kimmich, antes de Luis Díaz criar um final de jogo cheio de suspense com um chute potente. O placar final de 5 a 4 deixa a eliminatória em suspense, e Luis Enrique admitiu que essa montanha-russa emocional teve um impacto físico sobre ele. “Estou tão cansado, e não corri nem um único quilômetro”, brincou o espanhol após o apito final. “Então, não sei como os jogadores estão se sentindo.”
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O alvo na Allianz Arena
O ritmo alucinante da pressão e as constantes transições deixaram os jogadores de ambos os times exaustos, mas o técnico do PSG sabe que o trabalho está longe de terminar, já que a equipe se dirige à Allianz Arena na próxima semana. Luis Enrique não tem ilusões sobre o que será necessário para derrotar o time de Vincent Kompany.
“Acabei de perguntar à minha comissão técnica: ‘Quantos gols vocês acham que precisaremos para vencer esta partida?’ Eles responderam: ‘No mínimo três’”, revelou Luis Enrique. “O Bayern de Munique, em seu estádio, é ainda mais forte, mas vamos tentar mostrar a mesma mentalidade.”