"O melhor jogo em que já participei!" – Luis Enrique, "exausto" após a vitória do PSG por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, revela que a meta mínima para a segunda partida é marcar gols para chegar à final da Liga dos Campeões

Apesar de um currículo brilhante como técnico – que inclui uma campanha em que conquistou o triplo com o Barcelona, ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar –, Luis Enrique acredita que a partida desta terça-feira à noite superou tudo. O técnico do PSG ficou impressionado com a intensidade do confronto, no qual sua equipe chegou a liderar por 5 a 2 antes que uma reação tardia do Bayern garantisse um segundo jogo emocionante.

“Nunca vi uma partida com esse tipo de intensidade”, disse Luis Enrique em sua avaliação pós-jogo. “Não é hora de apontar falhas; precisamos apenas parabenizar a todos. Merecemos vencer, merecemos empatar e merecemos perder hoje. Foi uma partida fantástica. Foi, sem dúvida, a melhor partida em que já participei como técnico.”