Liderado pelas superestrelas Michael Olise, Harry Kane e Jamal Musiala, o Bayern de Munique conseguiu reverter uma desvantagem de 0 a 3 no intervalo contra o FSV Mainz, conquistando uma vitória por 4 a 3. Nadiem Amiri demonstrou respeito pelo adversário, mas também criticou a própria equipe.
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"O melhor jogador do mundo": Nadiem Amiri elogia a estrela do FC Bayern após uma incrível recuperação em Mainz
"Estou sem palavras. Fizemos um primeiro tempo inacreditável. Sabíamos que tínhamos irritado o Bayern e o que nos esperava", explicou Amiri após a partida à Sky.
O técnico do FCB, Vincent Kompany, reagiu à virada no placar de 0 a 3 com uma dupla substituição, colocando Kane e Olise em campo; Musiala também entrou em ação pouco tempo depois. No final, os três marcaram gols e garantiram um final de jogo incrível.
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Amiri: "Michael Olise é o melhor jogador do mundo!"
"Não dá para defender contra a qualidade que surge nessas jogadas", reconheceu Amiri ao avaliar a situação; no entanto, "é claro que nunca devemos permitir um placar de 3 a 0. Mas acredito que esse seja o melhor exemplo de por que o Bayern é atualmente o melhor time do mundo."
E essa supostamente melhor equipe do mundo, que nas próximas semanas enfrentará o atual campeão Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões, tem, segundo Amiri, também o melhor jogador do mundo em suas fileiras: “Para mim, Michael Olise é atualmente o melhor jogador do mundo!”, como ele afirmou à DAZN.