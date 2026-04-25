"O melhor jogador do mundo": Nadiem Amiri elogia a estrela do FC Bayern após uma incrível recuperação em Mainz

"Estou sem palavras. Fizemos um primeiro tempo inacreditável. Sabíamos que tínhamos irritado o Bayern e o que nos esperava", explicou Amiri após a partida à Sky.

O técnico do FCB, Vincent Kompany, reagiu à virada no placar de 0 a 3 com uma dupla substituição, colocando Kane e Olise em campo; Musiala também entrou em ação pouco tempo depois. No final, os três marcaram gols e garantiram um final de jogo incrível.