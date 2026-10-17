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“O melhor jogador do mundo”: Hansi Flick faz afirmação ousada sobre Lamine Yamal após astro do Barcelona brilhar na goleada por 5 a 2 sobre o Real Betis
Flick exalta Yamal como referência mundial
Flick não poupou elogios a Lamine Yamal após a atuação de gala do ponta na vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis, em La Cartuja. O técnico alemão, que acompanhou muitos talentos de classe mundial ao longo de sua carreira no Bayern de Munique e na seleção alemã, afirmou que o jogador de 19 anos superou seus pares e se tornou o principal nome do futebol. Os comentários de Flick vieram depois que Yamal comandou uma atuação ofensiva dominante, que manteve o Barcelona firme na liderança da La Liga.
“Quando você vê o primeiro gol que ele marcou, é incrível. Neste momento, ele é o melhor jogador do mundo”, disse Flick à imprensa em sua coletiva após a partida. “Estou muito feliz com a atuação dele, e é isso que quero dizer. É claro que ele sofre pressão, tem 19 anos e jogou todas as partidas, mas está 100% concentrado e comprometido. Ele é muito bom, sua atuação foi incrível, assim como sua atitude. É assim que são os grandes jogadores.”
“Com esse resultado, tivemos que substituí-lo, estava claro, e eu disse a ele que estava muito orgulhoso porque tinha feito uma partida fantástica”, acrescentou o técnico.
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Aumentam as preocupações com lesões antes do confronto com o PSG
Embora a vitória com muitos gols tenha animado o elenco, Flick enfrenta um número crescente de problemas físicos na defesa. Eric Garcia e Gerard Martin precisaram ser substituídos durante a partida, deixando o treinador preocupado com as opções para escalar o time no próximo compromisso europeu.
“No momento, o mais importante é a recuperação. Recuperar-se é muito importante, assim como ver de que maneira vamos administrar os minutos na terça-feira. Vamos ver, vamos procurar 11 jogadores. Não sabemos o que vai acontecer com Eric, Kounde tem pequenos problemas, Gerard também. Teremos que avaliar. Ainda temos mais dois dias e veremos o que acontece na terça-feira. Precisamos esperar os resultados dos exames médicos”, explicou Flick. Ele mencionou especificamente que Garcia acreditava ter sofrido apenas uma pancada leve, mas a cautela segue sendo a palavra de ordem.
Satisfação tática e eficiência nas bolas paradas
Ao avaliar a atuação geral em Sevilha, Flick se mostrou satisfeito com a intensidade exibida por seu elenco diante de um adversário difícil. O Betis impôs um duro desafio com sua velocidade e seu jogo de transição, mas a capacidade do Barcelona de controlar a partida e aproveitar as jogadas de bola parada fez a diferença.
“É importante ter essa força nas bolas paradas. Fico feliz por termos marcado o segundo gol antes do intervalo, foi importante. Trabalhamos nisso, e Heiko e Dela fazem um bom trabalho”, observou Flick. Ele ressaltou que o alto nível de competitividade nos treinos está se refletindo diretamente nas partidas e afirmou que cada jogador está atuando em seu melhor nível.
- AFP
Ambição além das sequências recordistas
Apesar de o Barcelona ter estabelecido novos recordes de vitórias consecutivas e gols marcados sob seu comando, Flick insistiu que os recordes pessoais ou do clube ficam em segundo plano diante da busca por títulos. “É bom bater recordes, mas queremos conquistar títulos e alcançar coisas maiores. É por isso que jogamos futebol”, afirmou o alemão.
Enquanto o clube se prepara para uma semana de jogos importantes, que inclui um confronto com o PSG e a proximidade do El Clásico, a capacidade de Flick de equilibrar a carga física de seus principais jogadores com a necessidade de resultados será testada ao máximo.
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