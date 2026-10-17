Flick não poupou elogios a Lamine Yamal após a atuação de gala do ponta na vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis, em La Cartuja. O técnico alemão, que acompanhou muitos talentos de classe mundial ao longo de sua carreira no Bayern de Munique e na seleção alemã, afirmou que o jogador de 19 anos superou seus pares e se tornou o principal nome do futebol. Os comentários de Flick vieram depois que Yamal comandou uma atuação ofensiva dominante, que manteve o Barcelona firme na liderança da La Liga.

“Quando você vê o primeiro gol que ele marcou, é incrível. Neste momento, ele é o melhor jogador do mundo”, disse Flick à imprensa em sua coletiva após a partida. “Estou muito feliz com a atuação dele, e é isso que quero dizer. É claro que ele sofre pressão, tem 19 anos e jogou todas as partidas, mas está 100% concentrado e comprometido. Ele é muito bom, sua atuação foi incrível, assim como sua atitude. É assim que são os grandes jogadores.”

“Com esse resultado, tivemos que substituí-lo, estava claro, e eu disse a ele que estava muito orgulhoso porque tinha feito uma partida fantástica”, acrescentou o técnico.