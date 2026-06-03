O melhor elenco de treinadores da história da Copa do Mundo? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e outros devem se enfrentar em 2026

A caminho da Copa do Mundo estão quatro dos treinadores mais requisitados e bem-sucedidos da última década do futebol europeu de clubes.

Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, conquistou a Liga dos Campeões nada menos que cinco vezes, além de títulos de campeonatos em cinco países diferentes (Itália, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha). Agora, ele recebeu a missão de acabar com a espera de 24 anos do Brasil pelo seu sexto título mundial.

Primeiro técnico estrangeiro na história da Seleção, o primeiro ano de Ancelotti no comando nem sempre foi tranquilo, mas há sinais de que o Brasil está entrando em forma no momento certo.

Outro vencedor da Liga dos Campeões que assumiu o comando de um dos favoritos, apesar de ser estrangeiro, Thomas Tuchel está determinado a acabar com os 60 anos de sofrimento da Inglaterra. O alemão comandou uma campanha histórica nas eliminatórias, durante a qual os Três Leões venceram todas as oito partidas sem sofrer nenhum gol, e embora alguns resultados em amistosos tenham sido preocupantes, o sucesso anterior de Tuchel em competições de copa, conquistado em suas passagens pelo Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, é um bom presságio para uma longa trajetória no torneio.

Assim como Ancelotti e Tuchel, outro homem que entrou nos caldeirões que são Stamford Bridge e Parc des Princes é Mauricio Pochettino, e ele assumiu talvez a tarefa mais assustadora até agora: garantir que os Estados Unidos aproveitem o momento antes do mês mais importante da história do futebol americano. Pochettino teve que lutar contra um desempenho irregular, a desistência de jogadores-chave e questionamentos constantes sobre seu futuro — principalmente durante a péssima temporada do Tottenham — e, embora ele possa muito bem ter apenas uma passagem pela seleção dos EUA, ele tem a habilidade de treinador necessária para garantir que este torneio seja um sucesso para os co-anfitriões.

Completando este quarteto está o único técnico entre eles que já treinou em um torneio internacional antes desta Copa do Mundo: Julian Nagelsmann. Quase único por estar na casa dos 30 anos e já ter feito a transição para o futebol internacional, a seleção alemã de Nagelsmann reflete essa energia jovem e registrou alguns resultados impressionantes sob o comando do ex-técnico do Bayern. A equipe buscará ir além das quartas de final da Euro 2024, para onde Nagelsmann os levou há dois anos.