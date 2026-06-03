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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

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O melhor elenco de treinadores da história da Copa do Mundo? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e outros devem se enfrentar em 2026

Análises
Copa do Mundo
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
Inglaterra
Estados Unidos
Argentina
Áustria
Brasil
Canadá
França
Alemanha
México
Holanda
Portugal
Catar
Escócia
Espanha
Suécia
Turquia
Uruguai
Uzbequistão
Especiais e Opinião

A Copa do Mundo de 2026 está quase aí. Em pouco mais de uma semana, as conversas vão acabar, e as seleções terão que provar seu valor com o desempenho em campo na América do Norte. Todos os caminhos, seja pelos Estados Unidos, pelo México ou pelo Canadá, levarão a Nova Jersey no dia 19 de julho, para a maior partida de futebol do planeta: a final da Copa do Mundo.

E, embora haja muitas superestrelas em campo, haverá quase tantos rostos conhecidos nos bancos de reservas. Desde treinadores de elite que trocaram o futebol de clubes por passagens na cena internacional, passando por uma série de ex-técnicos da Premier League, até jogadores lendários do passado que agora estão se aventurando na carreira de treinador, este é talvez o elenco de treinadores mais repleto de estrelas — e potencialmente o maior — da história da Copa do Mundo.

Mas quem são os grandes nomes que você talvez reconheça, seja por suas passagens por clubes ou por torneios anteriores? O GOAL apresenta os treinadores da Copa do Mundo que você precisa conhecer...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Treinamento de elite

    A caminho da Copa do Mundo estão quatro dos treinadores mais requisitados e bem-sucedidos da última década do futebol europeu de clubes.

    Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, conquistou a Liga dos Campeões nada menos que cinco vezes, além de títulos de campeonatos em cinco países diferentes (Itália, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha). Agora, ele recebeu a missão de acabar com a espera de 24 anos do Brasil pelo seu sexto título mundial.

    Primeiro técnico estrangeiro na história da Seleção, o primeiro ano de Ancelotti no comando nem sempre foi tranquilo, mas há sinais de que o Brasil está entrando em forma no momento certo.

    Outro vencedor da Liga dos Campeões que assumiu o comando de um dos favoritos, apesar de ser estrangeiro, Thomas Tuchel está determinado a acabar com os 60 anos de sofrimento da Inglaterra. O alemão comandou uma campanha histórica nas eliminatórias, durante a qual os Três Leões venceram todas as oito partidas sem sofrer nenhum gol, e embora alguns resultados em amistosos tenham sido preocupantes, o sucesso anterior de Tuchel em competições de copa, conquistado em suas passagens pelo Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, é um bom presságio para uma longa trajetória no torneio.

    Assim como Ancelotti e Tuchel, outro homem que entrou nos caldeirões que são Stamford Bridge e Parc des Princes é Mauricio Pochettino, e ele assumiu talvez a tarefa mais assustadora até agora: garantir que os Estados Unidos aproveitem o momento antes do mês mais importante da história do futebol americano. Pochettino teve que lutar contra um desempenho irregular, a desistência de jogadores-chave e questionamentos constantes sobre seu futuro — principalmente durante a péssima temporada do Tottenham — e, embora ele possa muito bem ter apenas uma passagem pela seleção dos EUA, ele tem a habilidade de treinador necessária para garantir que este torneio seja um sucesso para os co-anfitriões.

    Completando este quarteto está o único técnico entre eles que já treinou em um torneio internacional antes desta Copa do Mundo: Julian Nagelsmann. Quase único por estar na casa dos 30 anos e já ter feito a transição para o futebol internacional, a seleção alemã de Nagelsmann reflete essa energia jovem e registrou alguns resultados impressionantes sob o comando do ex-técnico do Bayern. A equipe buscará ir além das quartas de final da Euro 2024, para onde Nagelsmann os levou há dois anos.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Vencedores internacionais

    Embora esses treinadores tenham conquistado troféus com facilidade no futebol de clubes, eles ainda esperam conquistar títulos internacionais. No entanto, há alguns treinadores neste torneio que sabem o que é preciso para vencer grandes competições.

    Didier Deschamps comandará a França pela última vez nesta Copa do Mundo, depois de ter levado os Bleus à glória em 2018 e à final em 2022, onde foram derrotados pela Argentina. Deschamps está no comando da França há 14 anos e chegou a três finais de grandes torneios nesse período; poucos apostariam contra ele repetir o feito.

    O homem que sucedeu Deschamps em termos de conquista da Copa do Mundo, Lionel Scaloni, continua no comando da Argentina, apesar de ter dado a entender que iria se afastar em mais de uma ocasião desde aquela noite triunfante de dezembro no Catar. Scaloni também venceu a Copa América duas vezes com a Albiceleste e tem a honra de comandar Lionel Messi no que pode ser seu último torneio internacional como jogador ativo.

    Deschamps e Scaloni são os únicos técnicos vencedores da Copa do Mundo que estarão no comando de seleções em 2026, mas há outros que já saborearam o sucesso em torneios continentais. Luis de la Fuente, por exemplo,percorreu um caminho sinuoso pelas seleções de base da Espanha antes de levar a seleção principal da La Roja à glória na Euro 2024, derrotando a Inglaterra na final.

    Emerse Fae, no entanto, pode reivindicar o caminho mais notável para o sucesso em torneios. Quando a Costa do Marfim deu início à Copa Africana das Nações de 2023, Fae era o assistente técnico. Mas, após a demissão de Jean-Louis Gasset no meio do torneio, Fae assumiu o comando e levou os Elefantes até a final, onde derrotaram a Nigéria.

    Dependendo de em quem você acredita, Pape Thiaw também é um vencedor da AFCON, depois que o Senegal levantou o troféu em janeiro. É claro que foi a decisão de Thiaw de fazer com que seus jogadores saíssem de campo em protesto que levou a CAF a conceder a vitória ao Marrocos, mas é o técnico do Senegal quem tem a medalha de campeão em casa.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Ex-treinadores da Premier League (Parte 1)

    Além de Ancelotti, Tuchel e Pochettino, há muitos outros ex-técnicos da Premier League a caminho da Copa do Mundo. 

    O ex-técnico do Leeds United, Marcelo Bielsa, comandará o Uruguai na competição. O excêntrico argentino conquistou a devoção da torcida em West Yorkshire durante suas três temporadas e meia no comando e pode se tornar um ícone do Uruguai se a seleção chegar longe na competição. 

    Jesse Marsch é outro ex-aluno de Elland Road e espera causar uma surpresa com o Canadá, um dos anfitriões. Marsch supostamente acreditava ser o favorito para o cargo na seleção dos EUA antes de Pochettino ser contratado e, portanto, vai querer provar seu valor tanto para aqueles em seu país natal quanto para os ingleses que criticaram sua passagem pelo Leeds. 

    Ronald Koeman, por sua vez,vai para o torneio no banco da seleção holandesa, tendo anteriormente treinado o Southampton e o Everton na primeira divisão inglesa. Surpreendentemente, seu último cargo em clube foi no Barcelona. Roberto Martinez é outro que já treinou o Everton — assim como o Wigan Athletic — e assumirá o comando de Portugal. Martinez já comandou a “Geração de Ouro” da Bélgica entre 2016 e 2022, levando-a a duas Copas do Mundo, embora não tenha conseguido levá-la à vitória. Agora, ele tem a missão de entregar a Cristiano Ronaldo o único prêmio que lhe escapou ao longo de sua ilustre carreira.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLO-PRESSERAFP

    Ex-treinadores da Premier League (Parte II)

    Por outro lado, Julen Lopetegui, ex-técnico do Wolverhampton e do West Ham, finalmente terá a chance de comandar uma seleção em uma Copa do Mundo, depois de ter sido demitido da seleção espanhola na véspera do torneio de 2018 por ter mantido conversações com o Real Madrid. Ele assumirá o comando do Catar. Ralf Rangnick, ex-técnico do Manchester United, levou seu modelo de contra-ataque para a seleção da Áustria, enquanto o ex-técnico do West Brom, Steve Clarke, comandará a Escócia, que busca chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez.

    Um dos dois únicos treinadores ingleses no torneio (ao lado do neozelandês Darren Bazeley) é Graham Potter, que se recuperou de suas péssimas passagens pelo Chelsea e pelo West Ham para levar a Suécia às eliminatórias da UEFA. Tendo construído sua reputação na Escandinávia com o Ostersunds, Potter agora tem a missão de fazer com que jogadores como Alexander Isak e Viktor Gyokeres brilhem na América do Norte.

    Não haverá ninguém mais experiente, no entanto, do que Dick Advocaat, que aos 78 anos está prestes a se tornar o técnico mais velho da história da Premier League. Ex-Sunderland, além de Rangers, PSV e Fenerbahçe, Advocaat comandará sua terceira Copa do Mundo cerca de 32 anos após sua primeira tentativa, depois de realizar uma espécie de pequeno milagre ao classificar Curaçao para o torneio. Advocaat foi forçado a se afastar nos meses seguintes a esse sucesso para passar tempo com sua filha doente, mas foi convencido a voltar apenas algumas semanas depois para liderar mais uma vez uma das estreantes no torneio.

    O técnico da Noruega, Stale Solbakken, o técnico do Panamá, Thomas Christiansen, e o da Tunísia, Sabri Lamouchi, todos têm experiência anterior na segunda divisão; Solbakken treinou o Wolves, Christiansen passou menos de uma temporada no Leeds, e Lamouchi comandou tanto o Nottingham Forest quanto o Cardiff City na segunda divisão.

  • FBL-WC-2022-MATCH34-IRI-USAAFP

    Clássicos dos torneios

    Há alguns treinadores que se tornam sinônimo de torneios de futebol, aparecendo a cada dois ou quatro anos, quando os torcedores se acomodam diante da televisão para acompanhar o desenrolar das partidas.

    Um desses treinadores é Zlatko Dalic, que comandará a Croácia em sua terceira Copa do Mundo sob sua gestão. Ele nunca deixou de chegar às semifinais em suas duas tentativas anteriores e até levou a Croácia ao vice-campeonato em 2018, o que significa que Dalic tem uma reputação a zelar em 2026.

    Javi Aguirre também está indo para sua terceira Copa do Mundo no comando do México, embora todas tenham sido durante passagens diferentes pelo El Tri. Aguirre comandou o México nos torneios de 2002 e 2010 e voltou para uma última campanha com os co-anfitriões antes de passar o bastão para seu assistente e lendário ex-capitão, Rafa Márquez.

    Hajime Moriyasu está se tornando uma figura constante nas Copas do Mundo. Ele foi o assistente técnico do Japão em 2018 antes de assumir o cargo principal a tempo para 2022, quando conduziu os Samurais Azuis à vitória sobre Espanha e Alemanha, levando a equipe a sair de um grupo que parecia assustador.

    Há também alguns rostos conhecidos em novos cargos; Vladimir Petkovic, que por tanto tempo foi técnico da Suíça, agora comanda a Argélia, enquanto Graham Arnold levará o Iraque à sua primeira Copa do Mundo desde 1986, após ter levado a Austrália às oitavas de final há quatro anos.

    Nenhum deles, no entanto, chega aos pés de Carlos Queiroz, que se tornará apenas o terceiro técnico da história a comandar cinco Copas do Mundo consecutivas após aceitar uma oferta de última hora para assumir o Gana. O ex-técnico do Real Madrid e assistente do Manchester United já participou de torneios anteriores com Portugal e o Irã (três vezes) e igualará as conquistas do ex-técnico dos Estados Unidos Bora Milutinovic e do campeão de 1994 Carlos Alberto Pereira, este último detentor do recorde de maior número de participações como técnico, com seis.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Ex-jogadores lendários

    Embora Ancelotti, Koeman e Pochettino possam todos afirmar ter tido carreiras brilhantes como jogadores no mais alto nível do futebol antes de se dedicarem ao comando técnico, em 2026 haverá apenas dois treinadores que poderão afirmar ter conquistado a Copa do Mundo em campo.

    O primeiro é Deschamps, um dos únicos três homens a ter levantado o troféu tanto como jogador quanto como técnico, tendo feito parte da seleção francesa vencedora de 1998. O outro, por sua vez, é o inspirador capitão da Itália de 2006, Fabio Cannavaro.

    O vencedor da Bola de Ouro de 20 anos atrás assumiu o comando da estreante Uzbequistão, tendo assumido o cargo em outubro, após a confirmação da classificação. Vencedor de um título na China, os resultados sob o comando de Cannavaro têm sido mistos até agora, já que a primeira seleção da Ásia Central a chegar às finais da Copa do Mundo busca passar de um grupo que conta com Portugal e Colômbia.

    Sem torcer por nenhuma seleção nesta terceira Copa do Mundo consecutiva, os torcedores italianos também estarão ansiosos para acompanhar o desempenho do ex-atacante da Azzurra, Vincenzo Montella. Integrante da seleção italiana que chegou à final da Euro 2000 e campeão da Série A com a Roma, Montella levou a Turquia à sua primeira Copa do Mundo desde que o país chegou às semifinais em 2002.