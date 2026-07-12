"O melhor do mundo": o sonho de Zverev em Wimbledon é destruído por Sinner, seu adversário mais temido

Alexander Zverev segurou com força seu prêmio de consolação de prata e recebeu os aplausos de incentivo do chanceler federal Friedrich Merz. Na cerimônia de premiação com a princesa Kate no “gramado sagrado” de Wimbledon, a estrela alemã do tênis conseguiu voltar a sorrir rapidamente, apesar de toda a decepção. “De alguma forma, não gosto mais de você”, disse o tenista de Hamburgo com uma piscadela na direção de seu temido adversário, Jannik Sinner, que havia destruído o sonho de Zverev de conquistar o mais prestigiado de todos os títulos do tênis.
“Infelizmente, não deu certo. Parabéns a você, Jannik”, acrescentou Zverev, segurando na mão a taça de prata do vice-campeão. “Ele mostrou mais uma vez por que é o melhor jogador do mundo. Foi ótimo ter compartilhado a Quadra Central com você. É uma grande honra estar aqui.”