"O melhor do mundo": o sonho de Zverev em Wimbledon é destruído por Sinner, seu adversário mais temido

Em seguida, Sinner dirigiu palavras calorosas ao seu adversário, que desta vez esteve quase à sua altura. “Você alcançou um objetivo: vencer um Grand Slam. Você conseguiu isso em Paris. Mas, se continuar jogando assim, tenho certeza de que também conquistará esse título em casa. Continue assim”, disse Sinner: “Sei que outro objetivo seu é se tornar o número um do mundo. Você está bem perto disso. Temos que ter cuidado.”

Diante do chanceler federal Merz, bem como de Kate e do príncipe William, Zverev poderia ter se tornado o terceiro alemão a triunfar no bairro londrino de SW19, depois do tricampeão Boris Becker e de Stich. Mas a espera ansiosa continua. Entre homens e mulheres, a última alemã a conquistar o título no All England Club foi Angelique Kerber, em 2018.

Após sua vitória decisiva em Paris, Zverev viajou para Wimbledon com uma nova autoconfiança e “uma sensação diferente”. Para o Grand Slam em que, até então, ele sempre se mostrava tão desesperado e nunca havia passado das oitavas de final. Desta vez, o sonho só se desfez na final. Para o alemão, porém, essa já foi a quarta derrota em sua quinta final de Grand Slam.