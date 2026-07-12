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ALEXANDER ZVEREVGetty Images
SID

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"O melhor do mundo": o sonho de Zverev em Wimbledon é destruído por Sinner, seu adversário mais temido

O grande sonho acabou: Alexander Zverev perde a final de Wimbledon para Jannik Sinner.

Alexander Zverev segurou com força seu prêmio de consolação de prata e recebeu os aplausos de incentivo do chanceler federal Friedrich Merz. Na cerimônia de premiação com a princesa Kate no “gramado sagrado” de Wimbledon, a estrela alemã do tênis conseguiu voltar a sorrir rapidamente, apesar de toda a decepção. “De alguma forma, não gosto mais de você”, disse o tenista de Hamburgo com uma piscadela na direção de seu temido adversário, Jannik Sinner, que havia destruído o sonho de Zverev de conquistar o mais prestigiado de todos os títulos do tênis.

“Infelizmente, não deu certo. Parabéns a você, Jannik”, acrescentou Zverev, segurando na mão a taça de prata do vice-campeão. “Ele mostrou mais uma vez por que é o melhor jogador do mundo. Foi ótimo ter compartilhado a Quadra Central com você. É uma grande honra estar aqui.”

  • 35 dias após sua vitória no Aberto da França, Zverev perdeu a chance de escrever mais um capítulo na história do tênis. Ele perdeu em uma final emocionante por 7 a 6 (9 a 7), 6 a 7 (2 a 7), 3 a 6 e 4 a 6 para o novo e antigo campeão Sinner, sofrendo sua décima derrota consecutiva contra o dominador do Tirol do Sul — e desperdiçou a chance de ser coroado o novo “rei” do clássico da grama, 35 anos depois de Michael Stich.

    “Mesmo tendo perdido essa final: foram dois meses incríveis”, concluiu Zverev, com espírito conciliador. Poucos minutos antes, Zverev havia se jogado nos braços de Sinner na rede e o parabenizado com espírito esportivo. Sinner então recebeu os parabéns em seu box, enquanto Zverev caminhava pela quadra com o olhar vazio — parecendo um pouco perdido.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner sobre Alexander Zverev: “Você está bem perto”

    Em seguida, Sinner dirigiu palavras calorosas ao seu adversário, que desta vez esteve quase à sua altura. “Você alcançou um objetivo: vencer um Grand Slam. Você conseguiu isso em Paris. Mas, se continuar jogando assim, tenho certeza de que também conquistará esse título em casa. Continue assim”, disse Sinner: “Sei que outro objetivo seu é se tornar o número um do mundo. Você está bem perto disso. Temos que ter cuidado.”

    Diante do chanceler federal Merz, bem como de Kate e do príncipe William, Zverev poderia ter se tornado o terceiro alemão a triunfar no bairro londrino de SW19, depois do tricampeão Boris Becker e de Stich. Mas a espera ansiosa continua. Entre homens e mulheres, a última alemã a conquistar o título no All England Club foi Angelique Kerber, em 2018.

    Após sua vitória decisiva em Paris, Zverev viajou para Wimbledon com uma nova autoconfiança e “uma sensação diferente”. Para o Grand Slam em que, até então, ele sempre se mostrava tão desesperado e nunca havia passado das oitavas de final. Desta vez, o sonho só se desfez na final. Para o alemão, porém, essa já foi a quarta derrota em sua quinta final de Grand Slam.

  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev fica aquém de alguns marcos importantes

    Zverev teria sido o primeiro jogador da Era Aberta (desde 1968) a conquistar seu segundo título logo no Grand Slam seguinte ao primeiro. O jogador de 29 anos teria sido, além disso, o 14º na longa história do esporte a conseguir, em poucas semanas, o “Canal da Mancha Slam”, com a conquista de dois títulos consecutivos na França e na Inglaterra.

    Como prêmio de consolação, ele pode pelo menos comemorar a subida para o segundo lugar no ranking mundial, conquistada ao chegar à final, e um prêmio em dinheiro considerável no valor equivalente a 2,11 milhões de euros. Sinner, por sua vez, voltou de forma impressionante após sua surpreendente eliminação na segunda rodada do Aberto da França e recebeu, por seu quinto título de Grand Slam, o equivalente a 4,22 milhões de euros.

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  • Alexander Zverev se machuca e fica furioso

    Enquanto Zverev, em condições de vento, mostrou força imediatamente com seu saque avassalador, Sinner não conseguiu atingir seu nível máximo logo de início. A decisão, porém, só se deu no tie-break, no qual Zverev, com uma tacada vencedora de forehand estrondosa, finalmente conquistou um set contra Sinner após 14 sets perdidos consecutivos — e, em seguida, gritou de alegria. No segundo set, a partida também foi disputada até o fim, mas, dessa vez, Sinner levou a melhor.

    O italiano estava agora totalmente concentrado. Mesmo assim, Zverev conseguiu uma chance de quebra — e passou por um grande susto quando escorregou, esticou demais o joelho e ficou deitado na grama com o rosto contorcido de dor. Sinner foi imediatamente até seu adversário, que, felizmente, conseguiu continuar jogando. Mas a linguagem corporal de Zverev já estava ruim e, ao sofrer o primeiro quebra da partida, ele jogou a raquete no chão com raiva. No quarto set, ele não conseguiu mais evitar a derrota iminente.