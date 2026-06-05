Getty Images Sport
Traduzido por
"O melhor do mundo!" - O capitão do PSG revela o que disse a Gabriel Magalhães, do Arsenal, após a falha devastadora do seu companheiro de seleção brasileira na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões
Marquinhos preferiu o consolo à comemoração
As esperanças do Arsenal de conquistar a Liga dos Campeões de 2026 terminaram em decepção, após a derrota para o PSG nos pênaltis, em Budapeste. Gabriel, um dos jogadores mais consistentes de Mikel Arteta ao longo da temporada, perdeu um pênalti crucial na disputa.
Enquanto os jogadores do PSG corriam para comemorar a vitória, o capitão Marquinhos dirigiu-se a Gabriel. O experiente zagueiro percebeu a dor que seu companheiro de seleção estava sentindo e decidiu oferecer apoio antes de se juntar às comemorações. Marquinhos explicou mais tarde que foi movido pela empatia, já que passou por uma experiência semelhante com a seleção brasileira após perder um pênalti na Copa do Mundo de 2022.
- Getty Images Sport
O capitão do PSG apoia Gabriel após um revés doloroso
Em declarações dadas no centro de treinamento da seleção brasileira, Marquinhos revelou a mensagem que passou a Gabriel após a final. Ele admitiu que ver Gabriel sozinho após a disputa de pênaltis o fez lembrar imediatamente de seu próprio momento difícil na seleção.
“Eu estava pronto e preparado para comemorar”, disse Marquinhos aos repórteres. “Mas quando comecei a correr, vi ele bem na minha frente e minha equipe passando por ele, a mesma imagem de depois do meu pênalti [perdido] em 2022.
“Foi aí que comecei a pensar no meu companheiro de equipe [da seleção brasileira], sentindo empatia, porque já passei por um momento como aquele e conheço a responsabilidade. Disse a [Gabriel] para se manter forte, para manter a cabeça erguida, porque ele teve uma temporada incrível e uma partida incrível.
"Eu disse a ele que, na minha opinião, ele era o melhor zagueiro central do mundo nesta temporada. Ele simplesmente não merecia carregar esse fardo porque, é claro, todos nós queremos marcar pênaltis.
Uma contribuição decisiva para a temporada continua intacta
Marquinhos estava determinado a que o pênalti perdido por Gabriel não se tornasse a imagem marcante de sua temporada. O capitão do PSG destacou que o desempenho do zagueiro do Arsenal ao longo da campanha merecia muito mais reconhecimento do que um único erro na disputa de pênaltis. O brasileiro também ressaltou a importância de Gabriel para a seleção nacional antes de um grande torneio internacional.
Ele acrescentou: “Eu disse a ele que nada daquele momento tiraria o mérito da temporada maravilhosa que ele teve e que precisaríamos muito dele. Essas foram as minhas palavras para ele, para que pudesse superar aquele momento o mais rápido possível, porque precisaríamos dele muito em breve aqui.”
- Getty Images
A atenção volta-se agora para a seleção brasileira
Os dois zagueiros já se juntaram à Seleção Brasileira, deixando de lado as lealdades aos clubes, agora que o foco está voltado para o futebol internacional. Marquinhos quer que Gabriel supere rapidamente a decepção de Budapeste e recupere totalmente a confiança. Com a Copa do Mundo se aproximando, Gabriel continua sendo uma figura importante nos planos da Seleção Brasileira. No torneio na América do Norte, a Seleção está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.