"O melhor do mundo!" - O capitão do PSG revela o que disse a Gabriel Magalhães, do Arsenal, após a falha devastadora do seu companheiro de seleção brasileira na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões

Em declarações dadas no centro de treinamento da seleção brasileira, Marquinhos revelou a mensagem que passou a Gabriel após a final. Ele admitiu que ver Gabriel sozinho após a disputa de pênaltis o fez lembrar imediatamente de seu próprio momento difícil na seleção.

“Eu estava pronto e preparado para comemorar”, disse Marquinhos aos repórteres. “Mas quando comecei a correr, vi ele bem na minha frente e minha equipe passando por ele, a mesma imagem de depois do meu pênalti [perdido] em 2022.

“Foi aí que comecei a pensar no meu companheiro de equipe [da seleção brasileira], sentindo empatia, porque já passei por um momento como aquele e conheço a responsabilidade. Disse a [Gabriel] para se manter forte, para manter a cabeça erguida, porque ele teve uma temporada incrível e uma partida incrível.

"Eu disse a ele que, na minha opinião, ele era o melhor zagueiro central do mundo nesta temporada. Ele simplesmente não merecia carregar esse fardo porque, é claro, todos nós queremos marcar pênaltis.