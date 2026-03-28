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"O melhor da história!" – Vencedor da Bola de Ouro faz afirmação definitiva sobre o capitão da França, Kylian Mbappé
O caminho de Mbappé rumo à supremacia histórica
O ex-ídolo do Marselha e do AC Milan ficou impressionado com o desempenho do ex-atacante do Paris Saint-Germain. A influência de Mbappé na seleção francesa foi transformadora, levando a equipe ao título da Copa do Mundo em 2018 e a uma segunda final consecutiva em 2022, onde ele marcou um famoso hat-trick contra a Argentina. Depois de marcar na vitória por 2 a 1 contra o Brasil nesta semana, ele agora soma 56 gols em 95 partidas pela seleção francesa e está a apenas um gol de Olivier Giroud na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da seleção. Giroud encerrou sua carreira internacional em 2024 com 137 partidas disputadas.
- AFP
Papin faz a declaração definitiva
Em entrevista à RMC, perguntaram a Papin se Mbappé deveria ser considerado o melhor atacante da história da seleção francesa. Ele não hesitou em colocar o atual capitão no topo da hierarquia, chegando a sugerir que o melhor do atacante ainda está por vir.
“Acho que, hoje, ele é o maior atacante da história da seleção francesa, sim. E quer saber? Acho que ele vai ser ainda maior”, declarou Papin. O jogador de 60 anos, que continua sendo o único a ter conquistado a Bola de Ouro jogando por um clube francês, reconheceu que, embora Mbappé ainda não tenha conquistado essa honraria individual específica, suas conquistas coletivas são incomparáveis.
Prêmios individuais x glória internacional
O debate passou a girar em torno do prestígio da Bola de Ouro, um troféu que até agora escapou a Mbappé, apesar de sua excelência constante. Papin, que continua sendo um dos atacantes mais precisos da história do futebol, com 30 gols em 54 partidas pela seleção, admitiu que trocaria seu próprio momento de glória individual pelo sucesso internacional que Mbappé já conquistou.
“Ele ainda não ganhou a Bola de Ouro, sim, mas eu, trocaria minha Bola de Ouro por um título com a seleção francesa? Talvez. É algo para se pensar”, admitiu Papin. “Nunca joguei para ganhar a Bola de Ouro, e acabei ganhando. Já que eu gostaria muito de ter ganhado uma Copa do Mundo, e nunca ganhei.”
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Em busca do recorde histórico de Giroud
Enquanto a França se prepara para os próximos jogos, todos os olhos estarão voltados para Mbappé, que busca o gol que o colocará em pé de igualdade com Giroud.
Com 56 gols marcados, o capitão continua sendo o ponto central da equipe de Didier Deschamps. À medida que ele segue sua trajetória no Real Madrid e mantém sua excelente forma com a seleção francesa, o título de “o maior de todos os tempos”, que lhe foi conferido por Papin, parece cada vez mais difícil de contestar.