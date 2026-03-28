"O melhor da história!" – Vencedor da Bola de Ouro faz afirmação definitiva sobre o capitão da França, Kylian Mbappé

Em entrevista à RMC, perguntaram a Papin se Mbappé deveria ser considerado o melhor atacante da história da seleção francesa. Ele não hesitou em colocar o atual capitão no topo da hierarquia, chegando a sugerir que o melhor do atacante ainda está por vir.

“Acho que, hoje, ele é o maior atacante da história da seleção francesa, sim. E quer saber? Acho que ele vai ser ainda maior”, declarou Papin. O jogador de 60 anos, que continua sendo o único a ter conquistado a Bola de Ouro jogando por um clube francês, reconheceu que, embora Mbappé ainda não tenha conquistado essa honraria individual específica, suas conquistas coletivas são incomparáveis.