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Turkey v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

O melhor da Copa do Mundo... Güler ilumina a escuridão da Turquia diante da Austrália

Especiais e Opinião
Análises
A. Guler
T. Henry
V. Montella
Turquia
Austrália
Copa do Mundo
Turquia
França
Itália
Austrália

O choque inicial

Arda Güler, estrela do Real Madrid, teve um bom desempenho na derrota da Turquia para a Austrália por 2 a 0, neste domingo, na primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.

Embora o resultado pareça severo, especialmente quando uma seleção europeia perde para um adversário asiático, Güler representou um vislumbre de esperança no desempenho da equipe do técnico italiano Vincenzo Montella.

  • Números especiais

    Os números de Gol foram promissores na partida, e ele se destacou como o jogador mais ativo da equipe de Montella, tendo tocado na bola 106 vezes e completado 68 passes certos de um total de 73, além de 4 passes longos com 100% de aproveitamento.

    O astro do Real Madrid criou duas chances claras de gol na partida, além de dar dois passes decisivos, fazer cinco cruzamentos e cinco dribles.

    Arda Güler chutou 8 vezes a gol, o maior número de qualquer jogador na Copa do Mundo de 2026 até o momento, enquanto o total de chutes da seleção turca chegou a 30 tentativas, o maior número de chutes de uma seleção que não conseguiu marcar em uma partida da Copa do Mundo desde que a Portugal chutou 31 vezes contra a Inglaterra na edição de 2006 sem balançar as redes.

    O astro do Real Madrid sofreu três faltas contra a Austrália, realizou uma intervenção defensiva, venceu cinco duelos e recuperou a bola três vezes dos adversários.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A personalidade do herói

    Güler manteve seu espírito vitorioso mesmo antes do apito inicial, quando as câmeras o flagraram entrando em campo para motivar seus companheiros, dizendo: “Vamos lá, pessoal. Somos muito melhores do que eles... Vamos provar isso desde o primeiro minuto”.

    As palavras de Güler revelam que ele tem apenas 21 anos e está participando da Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. Além disso, a seleção turca conta com vários astros mais experientes do que ele, como Hakan Çalhanoğlu, estrela da Inter de Milão, mas a personalidade do jogador do Real Madrid o levou a liderar moralmente seus companheiros antes do pontapé inicial na Copa do Mundo.

  • Reconhecimento da falha

    As palavras de Güler após a derrota refletiram a situação da Turquia na partida, em que a seleção de seu país se esforçou bastante, mas não conseguiu marcar contra a Turquia.

    Güler disse aos jornalistas após a derrota para a Austrália: “Em primeiro lugar, parabenizo a Austrália... Eles aproveitaram suas chances, enquanto nós não fizemos isso”.

    E acrescentou: “Mas não vou mentir, é difícil aceitar algumas decisões desta noite. Houve momentos em que muitos de nós sentimos que deveriam ter sido marcadas faltas por toque de mão, mas o jogo continuou. Não estou dizendo que essa seja a única razão da nossa derrota, mas esses momentos podem mudar o rumo da partida”.

    E continuou: “O árbitro viu as coisas de maneira diferente e temos que respeitar isso, mesmo que não concordemos... No fim das contas, também precisamos olhar para nós mesmos. Não criamos oportunidades suficientes, não defendemos bem o suficiente, e a Austrália nos puniu”.

    E concluiu: “A torcida tem todo o direito de se sentir frustrada. Nós também estamos frustrados... Vamos aprender com isso, voltaremos mais fortes e vamos garantir que esse resultado não defina nosso caminho no torneio.”

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    Comentário de Henry sobre o Centro Güler

    Thierry Henry, lenda da França, disse durante sua análise da derrota da Turquia: “Se você estivesse assistindo ao jogo, especialmente considerando a forma como jogadores como Çalhanoğlu e Yumsek conseguiram dominar a partida, foi fantástico. Gostaria de dizer que, do ponto de vista estatístico, a melhor equipe foi a que perdeu”.

    E acrescentou: “Vincenzo Montella preparou a equipe muito bem, mas escalar Arda Güler na ala esquerda custou um pouco, porque acredito que, se ele tivesse dado a ele a chance de jogar como meia-atacante, eles poderiam ter tido um desempenho melhor”.

    E continuou: “Treinar não é nada fácil; às vezes você não sabe o que dizer para motivar seus jogadores, e talvez tenha sido esse o caso de Montella hoje.”

    E concluiu: “A Turquia tem uma equipe fantástica, com jogadores jovens como Yildiz, Kadıoğlu e Arda Güler, e eles também têm experiência. É uma pena que tenham perdido, mas espero que voltem ainda melhores.”

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As justificativas de Montella

    Montella disse que não ficou surpreso com a escalação inicial da seleção australiana, mas lamentou que sua equipe não tenha conseguido aproveitar a posse de bola de 78% na derrota por 2 a 0.

    Montella admitiu que não conseguiu colocar mais jogadores ofensivos em campo no final da partida porque achou que isso deixaria sua equipe vulnerável aos contra-ataques poderosos da Austrália.

    Montella foi questionado sobre seus reservas e também sobre o motivo pelo qual sua equipe não conseguiu acompanhar a Austrália fisicamente, mas explicou que precisava colocar em campo jogadores capazes de tentar acompanhar o ritmo físico da Austrália, permitindo que Arda Güler e Hakan Çalhanoğlu, que não estavam em plena forma, permanecessem em campo como peças-chave.

    Ele acrescentou: “Quando se perde, é preciso aceitar todas as críticas, mesmo aquelas que não se considera justas... Sei que fui criticado muitas vezes por não ter escalado os jogadores mais fortes fisicamente, mas, mesmo quando enfrentamos críticas, eu as aceitei e sei que os outros jogadores estão, na verdade, melhorando muito, e eu queria deixar Güler em campo até o final”.

    E continuou: “Eu queria manter Güler em campo. Quando colocamos Arda mais recuado, percebi que Jan Ozon estava se saindo melhor na posição atrás do atacante; por isso, quis manter Arda até o final da partida. Mas quando colocamos Kenan Yildiz na ponta esquerda, não conseguimos encontrar espaço suficiente para Jan nessa partida.”

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