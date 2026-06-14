O melhor da Copa do Mundo... Güler ilumina a escuridão da Turquia diante da Austrália

Montella disse que não ficou surpreso com a escalação inicial da seleção australiana, mas lamentou que sua equipe não tenha conseguido aproveitar a posse de bola de 78% na derrota por 2 a 0.
Montella admitiu que não conseguiu colocar mais jogadores ofensivos em campo no final da partida porque achou que isso deixaria sua equipe vulnerável aos contra-ataques poderosos da Austrália.
Montella foi questionado sobre seus reservas e também sobre o motivo pelo qual sua equipe não conseguiu acompanhar a Austrália fisicamente, mas explicou que precisava colocar em campo jogadores capazes de tentar acompanhar o ritmo físico da Austrália, permitindo que Arda Güler e Hakan Çalhanoğlu, que não estavam em plena forma, permanecessem em campo como peças-chave.
Ele acrescentou: “Quando se perde, é preciso aceitar todas as críticas, mesmo aquelas que não se considera justas... Sei que fui criticado muitas vezes por não ter escalado os jogadores mais fortes fisicamente, mas, mesmo quando enfrentamos críticas, eu as aceitei e sei que os outros jogadores estão, na verdade, melhorando muito, e eu queria deixar Güler em campo até o final”.
E continuou: “Eu queria manter Güler em campo. Quando colocamos Arda mais recuado, percebi que Jan Ozon estava se saindo melhor na posição atrás do atacante; por isso, quis manter Arda até o final da partida. Mas quando colocamos Kenan Yildiz na ponta esquerda, não conseguimos encontrar espaço suficiente para Jan nessa partida.”