“O melhor camisa 9 da Inglaterra” – Harry Kane é considerado superior a Wayne Rooney e Alan Shearer, e Joe Cole afirma que o atacante do Bayern de Munique “merece” conquistar a Liga dos Campeões

Cole afirma que Kane “merece” conquistar o prêmio mais prestigiado do futebol de clubes, o que, por sua vez, o tornaria um forte candidato a receber a Bola de Ouro no final do ano, já que é reconhecido como o melhor jogador do planeta.

Isso seria uma grande conquista para Kane, que superou vários desafios quando jovem e viu sua paciência ser recompensada no Tottenham. Ele é o melhor artilheiro que os Spurs já tiveram, além de ter levado sua contagem de gols pela seleção para 78 em 112 partidas.

Se Kane — que foi capitão da Inglaterra em duas finais do Campeonato Europeu — conseguir inspirar seu país a conquistar o primeiro título importante desde 1966, ele terá argumentos para ser considerado o maior jogador de todos os tempos do futebol inglês.