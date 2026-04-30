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“O melhor camisa 9 da Inglaterra” – Harry Kane é considerado superior a Wayne Rooney e Alan Shearer, e Joe Cole afirma que o atacante do Bayern de Munique “merece” conquistar a Liga dos Campeões
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Kane quebrou a maldição dos troféus depois de deixar o Spurs para jogar no Bayern
Kane quebrou sua famosa maldição dos troféus ao conquistar o título da Bundesliga com o Bayern em 2025. Esse troféu foi defendido um ano depois, com mais comemorações regadas a cerveja sendo preparadas na Baviera, enquanto os títulos europeus também estão em jogo.
Os reis do futebol alemão têm trabalho pela frente no épico confronto das semifinais europeias contra o Paris Saint-Germain, após um jogo emocionante com nove gols no Parc des Princes, que deixou os atuais campeões com uma vantagem mínima para a partida decisiva de volta na Allianz Arena.
Será que Kane, que vem quebrando recordes, pode se tornar o maior jogador de todos os tempos da Inglaterra?
Cole afirma que Kane “merece” conquistar o prêmio mais prestigiado do futebol de clubes, o que, por sua vez, o tornaria um forte candidato a receber a Bola de Ouro no final do ano, já que é reconhecido como o melhor jogador do planeta.
Isso seria uma grande conquista para Kane, que superou vários desafios quando jovem e viu sua paciência ser recompensada no Tottenham. Ele é o melhor artilheiro que os Spurs já tiveram, além de ter levado sua contagem de gols pela seleção para 78 em 112 partidas.
Se Kane — que foi capitão da Inglaterra em duas finais do Campeonato Europeu — conseguir inspirar seu país a conquistar o primeiro título importante desde 1966, ele terá argumentos para ser considerado o maior jogador de todos os tempos do futebol inglês.
- Specsavers
Será que Kane é o melhor atacante central que a Inglaterra já teve?
O ex-jogador da seleção inglesa Cole — que saiu da aposentadoria para marcar um gol pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada — acredita que Kane já é o melhor de todos os tempos em um aspecto específico.
Em entrevista exclusiva ao GOAL, Cole disse: “Sem dúvida, ele é o maior camisa 9 da Inglaterra. E estou incluindo Shearer e Rooney nessa lista. Acho que ele já os superou nesse quesito. Veja os gols que ele marcou, é ridículo.
“Se ele ganhar uma Bola de Ouro, então entra na conversa. Se ganhar a Copa do Mundo, entra ainda mais na conversa. Mas é simplesmente ótimo que ele seja um dos nossos. Ele tem sido o herói discreto e modesto que foi avançando aos poucos. E agora, de repente, percebemos o quão bom ele é.”
Das bases à Copa do Mundo: a trajetória notável de Kane
Cole continuou falando sobre um jogador que marcou 139 gols pelo Bayern em 142 partidas em todas as competições: “O que ele conseguiu na Alemanha é notável. Adoraria vê-lo conquistar a Liga dos Campeões, porque acho que ele merece.
“A história dele é inspiradora para os jovens e para o futebol de base — dispensado pelo Arsenal, as coisas não correram exatamente como ele esperava. Acho que seria uma história maravilhosa se ele conseguisse chegar ao topo e conquistar o título — dedos cruzados!”
Rumores de transferência: Bayern ansioso para que Kane assine um novo contrato
O Bayern mantém Kane sob contrato até o verão de 2027. As cláusulas de rescisão desse acordo já expiraram, tornando improvável uma transferência neste verão, mas os rumores continuam a circular, já que nenhum novo contrato foi assinado na Baviera.
Estão previstas discussões, com os dirigentes de Munique compreensivelmente relutantes em se separar de um ativo valioso que tem reescrito os livros de história regularmente, e Cole estará entre aqueles que assistirão de longe enquanto Kane se esforça para consolidar seu legado e se tornar uma fonte de inspiração para aspirantes de várias gerações futuras.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal do YouTube “Best Worst Team” daSpecsavers para acompanhar a jornada do time.