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“O melhor ainda está por vir” para Lamine Yamal, afirma o técnico da Espanha, destacando a crescente importância da estrela do Barcelona para a “La Roja”
Yamal alcançando novos patamares
O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, elogiou efusivamente o jovem astro Yamal, destacando o rápido desenvolvimento do jogador do Barcelona e sua crescente influência na seleção, ao mesmo tempo em que insistiu que o melhor dele ainda está por vir — poucas horas antes do amistoso contra o Egito.
“Ele é um jogador de futebol muito melhor do que era há dois anos, mas ainda não tão bom quanto será daqui a mais dois”, disse De la Fuente aos repórteres. “Ele está amadurecendo muito, sua contribuição é maior a cada dia, ele tem aquele toque muito atraente para o resto dos companheiros de equipe, no sentido de que chama a atenção de todos, e a cada dia ganha mais peso na equipe, apesar de ser tão jovem. Agora, acho que ele ainda tem um longo caminho pela frente e que sua melhor versão ainda está por vir. Sua condição física? Ele está fantástico, muito rápido, resistente... Ele está em um dos melhores momentos da temporada e de sua curta carreira.”
- AFP
Lidando com as preocupações do Barcelona
Com Yamal tendo grande destaque tanto no Barcelona quanto na seleção nacional, surgiram dúvidas sobre sua carga de trabalho e o risco de lesões. No entanto, De la Fuente não hesitou em rejeitar as sugestões de que deveria priorizar as preocupações do clube em detrimento das necessidades da seleção nacional, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.
“Não sei o que devo levar em conta. Tenho que levar em conta a responsabilidade que tenho de formar uma equipe para vencer”, explicou o técnico. “Acho ótimo que eles sejam do Barça e que tenham esse carinho. Mas penso na minha equipe. Da mesma forma que sou compreensivo, peço que eles estejam comigo. Os jogadores do Barça correm tanto risco quanto os do Real Madrid, do Atlético... O futebol tem essas coisas. O fato de haver sete jogadores do Barça aqui é uma ótima notícia para eles e para o futebol espanhol.”
Vagas para a Copa do Mundo em jogo
O confronto com o Egito serve como teste final antes do anúncio da convocação definitiva para a Copa do Mundo. Embora De la Fuente admita ter uma “base sólida” de cerca de 20 a 22 jogadores já definidos, a porta permanece aberta para aqueles que atualmente estão à margem ou se recuperando de lesões, como Eric Garcia.
“Temos um grupo já consolidado, uma base muito importante. Se não houver contratempos — e certamente haverá alguns, assim como lesões, embora esperemos que não —, Mas é verdade que há 20 a 22 jogadores que sabemos que gostaríamos que estivessem lá”, observou De la Fuente. Ele acrescentou a respeito de Garcia: “Ele é um jogador muito querido por todos e por mim. Ele tem todas as possibilidades. Ele estava em um momento muito bom e agora teve uma pequena lesão... daqui a dois meses as portas vão se abrir para muitos.”
- AFP
Cucurella está pronto para o desafio
O zagueiro do Chelsea, Marc Cucurella, também falou com a imprensa, destacando a importância de manter a intensidade mesmo em partidas consideradas amistosas. Para o lateral, cada minuto com a camisa da Espanha é uma oportunidade de garantir uma vaga no torneio mais importante do verão.
“É uma partida muito importante. É o último teste antes da convocação para a Copa do Mundo e todos nós vamos tentar dar o nosso melhor. A partir daí, dificultar a escolha de De la Fuente”, disse Cucurella. “É difícil. Você está jogando por um título, mas também sabemos que é preciso manter um bom nível. Você sabe que está vestindo a camisa da Espanha e nunca sabe se será o último jogo com a Seleção. Você sabe que é sua última chance de dificultar as coisas ou de fazer com que De la Fuente pense em você para essa lista.”