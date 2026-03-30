“O melhor ainda está por vir” para Lamine Yamal, afirma o técnico da Espanha, destacando a crescente importância da estrela do Barcelona para a “La Roja”

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, elogiou efusivamente o jovem astro Yamal, destacando o rápido desenvolvimento do jogador do Barcelona e sua crescente influência na seleção, ao mesmo tempo em que insistiu que o melhor dele ainda está por vir — poucas horas antes do amistoso contra o Egito.

“Ele é um jogador de futebol muito melhor do que era há dois anos, mas ainda não tão bom quanto será daqui a mais dois”, disse De la Fuente aos repórteres. “Ele está amadurecendo muito, sua contribuição é maior a cada dia, ele tem aquele toque muito atraente para o resto dos companheiros de equipe, no sentido de que chama a atenção de todos, e a cada dia ganha mais peso na equipe, apesar de ser tão jovem. Agora, acho que ele ainda tem um longo caminho pela frente e que sua melhor versão ainda está por vir. Sua condição física? Ele está fantástico, muito rápido, resistente... Ele está em um dos melhores momentos da temporada e de sua curta carreira.”