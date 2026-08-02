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O meio-campista marroquino volta ao radar do Barcelona como substituto de Frenkie de Jong, lesionado
Barcelona mira Ounahi com De Jong fora de ação
A estratégia de transferências de verão do Barcelona foi lançada no caos após uma lesão significativa de De Jong. O maestro holandês do meio-campo deve ficar fora por quatro a cinco meses depois de sofrer uma ruptura do ligamento colateral medial e deve passar por tratamento conservador. A urgência para contratar foi ampliada pelo fato de o elenco de meio-campistas do clube estar diminuindo em um ritmo alarmante. Além da perda de longo prazo de De Jong, o elenco também está se ajustando à saída de Marc Casado neste verão.
No entanto, as restrições financeiras continuam ditando grande parte da atividade do Barcelona no mercado de transferências, tornando Ounahi um nome particularmente atraente, de acordo com o El Chiringuito, como reportado pelo Mundo Deportivo. O meio-campista de 26 anos estaria disponível por cerca de € 10 milhões neste verão após o rebaixamento do Girona de La Liga.
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Uma reputação forjada no palco mundial
Esta não é a primeira vez que Ounahi é ligado a uma transferência para o Barcelona. O meio-campista chamou a atenção da cúpula blaugrana pela primeira vez durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde foi um dos destaques de Marrocos. Suas atuações incansáveis e sua qualidade técnica foram fundamentais na campanha histórica de seu país até as semifinais. Depois que Marrocos eliminou a Espanha nas oitavas de final, Ounahi se tornou um nome conhecido em toda a Europa.
Naquele período, entre o fim de 2022 e o início de 2023, o Barcelona fez um acompanhamento minucioso de Ounahi. O clube buscava uma opção de baixo custo para o meio-campo, mas acabou não avançando para uma proposta formal. Como consequência, em janeiro de 2023, Ounahi decidiu se transferir do Angers para o Olympique de Marseille.
Betis se torna o principal concorrente
O Barcelona não é o único clube monitorando a situação do marroquino. O clube pode enfrentar forte concorrência de rivais nacionais que também buscam tirar proveito da queda do Girona para a segunda divisão. Segundo informações, o Real Betis está entre os interessados e pode estar disposto a fazer um esforço financeiro significativo para garantir sua contratação. Com o jogador supostamente ansioso para definir seu futuro rapidamente, o Barcelona pode precisar agir rápido se quiser assegurar a chegada do ex-jogador do Marseille antes que outros pretendentes finalizem suas ofertas nesta janela atual.
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A alternativa de La Masia para Flick
Diante dos riscos associados ao mercado de transferências, muitas vozes dentro do clube sugerem que a resposta para a crise de De Jong talvez já esteja na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Para o Barça, a opção mais inteligente seria promover alguém de La Masia. A base do Barça tem um histórico de revelar meio-campistas em um ritmo quase imparável, e a situação agora apresenta ao clube uma oportunidade. Apostar nos jovens tem dado certo para o Barcelona nos últimos anos, com o surgimento de estrelas como Lamine Yamal e Pau Cubarsi provando que a base está pronta para entregar.
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