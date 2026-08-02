A estratégia de transferências de verão do Barcelona foi lançada no caos após uma lesão significativa de De Jong. O maestro holandês do meio-campo deve ficar fora por quatro a cinco meses depois de sofrer uma ruptura do ligamento colateral medial e deve passar por tratamento conservador. A urgência para contratar foi ampliada pelo fato de o elenco de meio-campistas do clube estar diminuindo em um ritmo alarmante. Além da perda de longo prazo de De Jong, o elenco também está se ajustando à saída de Marc Casado neste verão.

No entanto, as restrições financeiras continuam ditando grande parte da atividade do Barcelona no mercado de transferências, tornando Ounahi um nome particularmente atraente, de acordo com o El Chiringuito, como reportado pelo Mundo Deportivo. O meio-campista de 26 anos estaria disponível por cerca de € 10 milhões neste verão após o rebaixamento do Girona de La Liga.







