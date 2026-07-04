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O meio-campista do Real Madrid, Aurélien Tchouameni - e a estrela da Inglaterra que por pouco não foi convocada para a seleção na Copa do Mundo - continua entre as principais prioridades da lista de transferências do Manchester United
O United avalia opções após perder a chance de contratar Fernandes
O United está reavaliando seus alvos para o meio-campo após ver Mateus Fernandes concretizar, nesta semana, uma transferência de 85 milhões de libras para o Tottenham. De acordo com a Sky Sports, Tchouameni e Scott continuam no topo da lista do clube, que também inclui Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi e Sander Berge como opções alternativas.
A situação em torno de Tchouameni ficou complicada devido aos planos do próprio Real Madrid de reformular seu meio-campo. Embora o gigante espanhol tenha demonstrado interesse no jogador da seleção francesa, o clube confirmou em comunicado oficial que não buscará a contratação de Enzo Fernández, do Chelsea; e, apesar de ainda manter interesse em Rodri, o Manchester City está determinado a manter seu capitão e quer que ele assine um novo contrato.
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O Bournemouth luta para manter Scott no time
Caso a negociação pela contratação de Tchouameni se mostre muito difícil de ser concretizada, o United designou Scott, do Bournemouth, como alternativa prioritária. O meio-campista, muito bem cotado, que por pouco não foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, já foi alvo de uma recusa categórica a qualquer interessado, com os Cherries deixando claro que não têm intenção de autorizar a venda de seu principal trunfo neste verão.
O Bournemouth está atualmente negociando um novo contrato com Scott, na tentativa de afastar os grandes clubes da Premier League. Apesar do interesse de Old Trafford, o clube da Costa Sul está firme em não querer perder nenhum de seus principais jogadores, enquanto busca dar continuidade a uma temporada promissora. O United, no entanto, vê o jovem como uma solução de longo prazo para seus problemas de profundidade no meio-campo.
Bouaddi e Nmecha surgem como alternativas
O United também tem acompanhado de perto a Copa do Mundo na América do Norte, com Bouaddi, do Lille, surgindo como uma opção séria. O jogador de 18 anos tem sido uma revelação pela seleção de Marrocos e atualmente se prepara para o confronto das oitavas de final contra o Canadá; acredita-se que os dirigentes do United tenham feito novas avaliações sobre o jovem nesta semana.
Além do marroquino nascido na França, o United elaborou uma lista diversificada de candidatos que inclui Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, e Sander Berge, do Fulham.
- AFP
Summerville lidera a lista de alvos ofensivos
Apesar de os reforços para o meio-campo terem prioridade neste verão, Crysencio Summerville continua sendo o principal alvo do United para a ala esquerda. O clube iniciou conversas exploratórias com o West Ham sobre a contratação do jogador da seleção holandesa, embora enfrente concorrência de outros times da Premier League; espera-se que sua situação fique mais clara nas próximas semanas.
O United preferiria financiar a negociação com a venda de Marcus Rashford, já que o atacante deve retornar a Old Trafford assim que terminar a pausa pós-Copa do Mundo do clube – um retorno que pode se estender até bem entrado agosto, dependendo de até onde a Inglaterra chegar no torneio. O Tottenham também está de olho em Summerville, o que faz com que o United esteja ciente de que corre o risco de perder a disputa para seus rivais novamente se não agir rapidamente, embora ainda haja a possibilidade de Rashford permanecer no elenco como opção sob o comando de Carrick.
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