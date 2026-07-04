O United está reavaliando seus alvos para o meio-campo após ver Mateus Fernandes concretizar, nesta semana, uma transferência de 85 milhões de libras para o Tottenham. De acordo com a Sky Sports, Tchouameni e Scott continuam no topo da lista do clube, que também inclui Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi e Sander Berge como opções alternativas.

A situação em torno de Tchouameni ficou complicada devido aos planos do próprio Real Madrid de reformular seu meio-campo. Embora o gigante espanhol tenha demonstrado interesse no jogador da seleção francesa, o clube confirmou em comunicado oficial que não buscará a contratação de Enzo Fernández, do Chelsea; e, apesar de ainda manter interesse em Rodri, o Manchester City está determinado a manter seu capitão e quer que ele assine um novo contrato.



