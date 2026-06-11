O meio-campista do Barcelona, Marc Casado, chega a um acordo para deixar o clube no meio do ano, após ter ficado como quinta opção na equipe de Hansi Flick

Apesar de ter se mostrado promissor durante seus primeiros quatro anos no time principal do Barça, Casado, formado na La Masia, tem enfrentado dificuldades para convencer Flick de que merece uma vaga na equipe titular no atual esquema. O técnico alemão tem priorizado jogadores de alta intensidade que se encaixam em seu sistema vertical, e o jogador de 22 anos tem ficado à margem da lista de convocados com frequência nos últimos tempos.

De acordo com o MARCA, Casado caiu efetivamente para a quinta opção na hierarquia do meio-campo. Com nomes como Pedri, Gavi, Frenkie de Jong e Marc Bernal à sua frente – e o clube de olho em novos reforços no mercado de transferências –, o jovem reconheceu em particular que seu desenvolvimento estagnou no Spotify Camp Nou.