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O meio-campista do Barcelona, Marc Casado, chega a um acordo para deixar o clube no meio do ano, após ter ficado como quinta opção na equipe de Hansi Flick
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Flick toma decisão sobre o papel de Casado
Apesar de ter se mostrado promissor durante seus primeiros quatro anos no time principal do Barça, Casado, formado na La Masia, tem enfrentado dificuldades para convencer Flick de que merece uma vaga na equipe titular no atual esquema. O técnico alemão tem priorizado jogadores de alta intensidade que se encaixam em seu sistema vertical, e o jogador de 22 anos tem ficado à margem da lista de convocados com frequência nos últimos tempos.
De acordo com o MARCA, Casado caiu efetivamente para a quinta opção na hierarquia do meio-campo. Com nomes como Pedri, Gavi, Frenkie de Jong e Marc Bernal à sua frente – e o clube de olho em novos reforços no mercado de transferências –, o jovem reconheceu em particular que seu desenvolvimento estagnou no Spotify Camp Nou.
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Chega-se a um acordo para a saída no verão
O jornal *Marca* afirma que a diretoria esportiva do Barcelona e o superagente Mendes já realizaram reuniões decisivas para definir os termos econômicos exatos da saída do jogador. O clube avaliou o meio-campista defensivo em aproximadamente 25 milhões de euros — uma queda significativa em relação ao valor elevado que ele alcançava no verão passado, refletindo sua menor participação em campo.
Ansiosa por maximizar sua flexibilidade financeira, a diretoria do Barcelona está pressionando agressivamente para finalizar uma venda definitiva antes de 30 de junho, a fim de equilibrar suas contas para o atual exercício financeiro. No entanto, a possibilidade de um empréstimo não foi totalmente descartada, já que o jogador sempre se mostrou receptivo a essa fórmula.
A Europa e a Arábia Saudita aguardam
Mendes vem trabalhando discretamente nos bastidores há várias semanas para encontrar um destino para seu cliente e, atualmente, tem duas propostas concretas em mãos — acrescenta o *Marca*. A primeira oferta vem de um clube europeu não identificado, capaz de oferecer futebol de alto nível, enquanto a segunda é uma proposta de contrato altamente lucrativa da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Ambas as partes interessadas estão preparadas para atender às exigências financeiras do Barcelona, deixando a decisão final sobre estilo de vida e projetos esportivos inteiramente nas mãos de Casado, à medida que as rodadas de negociação se intensificam.
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A queda estatística
Durante a temporada 2024-25, Casado disputou 36 partidas em todas as competições, somando 2.447 minutos em campo e contribuindo diretamente para sete gols (marcando um e dando seis assistências). Em contrapartida, sua participação diminuiu na última temporada, quando disputou 34 partidas, totalizando 1.397 minutos, e registrou apenas uma assistência.