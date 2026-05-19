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O meio-campista da seleção americana Tanner Tessmann estaria despertando interesse de transferência, com o Lyon aberto a uma venda por um valor entre US$ 23 e US$ 29 milhões
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O que aconteceu?
De acordo com o The Athletic, o Lyon rejeitou uma proposta do Atlético de Madrid em janeiro, que teria levado Tessmann a se juntar ao seu compatriota e meio-campista da seleção americana Johnny Cardoso no clube espanhol. Por sua vez, dizia-se que Tessmann estava satisfeito em permanecer e terminar a temporada com o Lyon, clube para o qual se transferiu em 2024, vindo do Venezia.
Agora, antes da Copa do Mundo deste verão, Tessmann está atraindo o interesse da Inglaterra e da Itália, tendo jogado anteriormente na Série A. Quando assinou com o Lyon em 2024, o jogador de 24 anos, formado pelo FC Dallas, recusou propostas de clubes da Série A para se transferir para a França.
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A passagem de Tessmann pelo Lyon
Desde que chegou ao Lyon, Tessmann disputou 76 partidas pelo clube em competições nacionais e europeias. Ele entrou em campo 41 vezes em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols, sendo que nove dessas partidas e um desses gols foram na Liga Europa.
O meio-campista sofreu uma lesão no final da temporada, mas, embora tenha ficado de fora das últimas partidas do Lyon devido a essa distensão muscular, não se espera que isso afete sua disponibilidade para a Copa do Mundo.
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Esperanças para a Copa do Mundo
Espera-se que Tessmann faça parte da seleção dos EUA para a Copa do Mundo neste verão, tendo se destacado no cenário internacional desde a chegada de Mauricio Pochettino. No total, Tessmann já disputou 14 partidas pela seleção dos EUA e foi titular em três dos últimos seis jogos da equipe, além de ter marcado seu primeiro gol pela seleção ao sair do banco na vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai, em novembro.
Espera-se que Tyler Adams seja titular na base do meio-campo, e Tessmann é um dos vários candidatos a jogar ao lado dele. Quando questionado sobre suas esperanças para a Copa do Mundo no outono, Tessmann disse que seu foco principal está no panorama geral, e não em seu papel específico.
“O objetivo é que os EUA ganhem a Copa do Mundo”, disse ele aoGOAL em outubro. “Não se trata de eu ganhar a Copa do Mundo. Quando você ganha, seu país ganha a Copa do Mundo. Tudo o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu farei. Essa é minha prioridade número um. Então, mesmo quando fico de fora, é pessoalmente decepcionante, mas quando vejo os rapazes entrarem em campo e jogarem bem, adoro ver isso. Só quero estar disponível, estar saudável e estar lá, controlando o que posso controlar.
"No fim das contas, a decisão cabe a outras pessoas. São elas que selecionam a equipe, e confio na decisão delas. No fim das contas, o que importa é os Estados Unidos ganharem a Copa do Mundo, não eu ganhar a Copa do Mundo."
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E agora?
O Lyon encerrou recentemente sua temporada na Ligue 1, terminando em quarto lugar na primeira divisão francesa. Esse resultado garante ao clube uma vaga na terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões. Já Tessmann espera ser convocado na terça-feira, quando a seleção americana anunciar sua lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo.