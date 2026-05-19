O meio-campista da seleção americana Tanner Tessmann estaria despertando interesse de transferência, com o Lyon aberto a uma venda por um valor entre US$ 23 e US$ 29 milhões

Espera-se que Tessmann faça parte da seleção dos EUA para a Copa do Mundo neste verão, tendo se destacado no cenário internacional desde a chegada de Mauricio Pochettino. No total, Tessmann já disputou 14 partidas pela seleção dos EUA e foi titular em três dos últimos seis jogos da equipe, além de ter marcado seu primeiro gol pela seleção ao sair do banco na vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai, em novembro.

Espera-se que Tyler Adams seja titular na base do meio-campo, e Tessmann é um dos vários candidatos a jogar ao lado dele. Quando questionado sobre suas esperanças para a Copa do Mundo no outono, Tessmann disse que seu foco principal está no panorama geral, e não em seu papel específico.

“O objetivo é que os EUA ganhem a Copa do Mundo”, disse ele aoGOAL em outubro. “Não se trata de eu ganhar a Copa do Mundo. Quando você ganha, seu país ganha a Copa do Mundo. Tudo o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu farei. Essa é minha prioridade número um. Então, mesmo quando fico de fora, é pessoalmente decepcionante, mas quando vejo os rapazes entrarem em campo e jogarem bem, adoro ver isso. Só quero estar disponível, estar saudável e estar lá, controlando o que posso controlar.

"No fim das contas, a decisão cabe a outras pessoas. São elas que selecionam a equipe, e confio na decisão delas. No fim das contas, o que importa é os Estados Unidos ganharem a Copa do Mundo, não eu ganhar a Copa do Mundo."