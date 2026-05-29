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“O meio-campista à moda antiga” Elliot Anderson “pode vir a ser um dos melhores”, enquanto o Nottingham Forest fixa um preço superior a 100 milhões de libras para a estrela que tem sido associada ao Manchester City
Anderson é muito procurado, mas tem um preço altíssimo
Embora possa haver interesse por parte do Etihad Stadium e do Old Trafford, tirar Anderson do City Ground não será tarefa fácil. O proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, é conhecido por ser um negociador implacável e não aprovará nenhum acordo a menos que os dirigentes do clube de Trentside tenham a garantir um benefício significativo com tal transação.
Os cofres do clube poderiam receber um impulso considerável se a decisão de transferir o promissor jogador da seleção inglesa for finalmente tomada e os recursos que ele ajuda a gerar forem reinvestidos em outras áreas.
Tem-se sugerido que Anderson terá um preço na casa dos nove dígitos, com times como City e United precisando desembolsar mais de 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) se tiverem qualquer intenção de adquirir um jogador que deve brilhar na Copa do Mundo deste verão ao fazer parte dos planos de Thomas Tuchel com os Three Lions.
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Como Anderson se tornou um meio-campista completo
Sua reputação pode subir ainda mais em solo norte-americano, com o ex-meio-campista do Forest, Colback — falando em parceria com a Bally Bet —, dizendo ao GOAL, quando questionado sobre o que Anderson já é e o que ele pode vir a se tornar: “Ele é simplesmente muito, muito bom. É um meio-campista do tipo à moda antiga, que faz de tudo.
Hoje em dia, temos os números 6, 8, 10, esse tipo de posição. Elliot simplesmente faz de tudo. Seu jogo defensivo é fantástico. Com a bola, ele dita o ritmo e é muito bom. É criativo e também avança para o ataque. É um daqueles jogadores que faz de tudo. Ele pode vir a ser um dos melhores.”
Murillo, mais uma estrela do Forest que é um pouco especial
Anderson não é a única estrela do elenco do Forest; Morgan Gibbs-White é outro jogador que elevou seu nível de jogo a patamares impressionantes vestindo a icônica camisa do Garibaldi. Ao lado dessa dupla de meias-armadores, o zagueiro central brasileiro Murillo tem se destacado na defesa.
Colback estava no City Ground quando o robusto sul-americano chegou e comentou que percebeu que o jogador de 23 anos, habilidoso com a bola, era algo um pouco diferente: “Eu o observei algumas vezes. Ao vivo no estádio, ele é um daqueles que parecem ter um ponto fraco. Mas ele lê o jogo muito bem e reage muito bem.
“Eles [o Forest] sentiram um pouco a falta dele nesta temporada por causa das lesões, e isso ficou um pouco evidente no desempenho. Mas acho que o mérito é do clube; o trabalho de contratação tem sido muito, muito bom há alguns anos – o crédito por isso vai para o proprietário.”
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As estrelas de 2026 podem vir a ser consideradas as maiores de todos os tempos no City Ground
Murillo assinou mais um novo contrato no City Ground, que o manterá no clube até 2030. Se esse acordo for cumprido, assim como o emblemático camisa 10 Gibbs-White, ele poderá consolidar seu status de lenda contemporânea dos Reds.
Alguns jogadores que se enquadram nessa categoria voltaram recentemente a um ambiente familiar — incluindo Colback, vencedor da promoção de 2022.
A Bally Bet, patrocinadora do Nottingham Forest, tem se empenhado em dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande Mark Crossley, do Forest, recebeu o desafio de montar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiros ícones do esporte, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base grandioso.
Crossley contou com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest ao montar o Bally Bet All-Stars. O All-Stars recebeu tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, ao enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas em 28 de maio.