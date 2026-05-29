“O meio-campista à moda antiga” Elliot Anderson “pode vir a ser um dos melhores”, enquanto o Nottingham Forest fixa um preço superior a 100 milhões de libras para a estrela que tem sido associada ao Manchester City

Embora possa haver interesse por parte do Etihad Stadium e do Old Trafford, tirar Anderson do City Ground não será tarefa fácil. O proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, é conhecido por ser um negociador implacável e não aprovará nenhum acordo a menos que os dirigentes do clube de Trentside tenham a garantir um benefício significativo com tal transação.

Os cofres do clube poderiam receber um impulso considerável se a decisão de transferir o promissor jogador da seleção inglesa for finalmente tomada e os recursos que ele ajuda a gerar forem reinvestidos em outras áreas.

Tem-se sugerido que Anderson terá um preço na casa dos nove dígitos, com times como City e United precisando desembolsar mais de 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) se tiverem qualquer intenção de adquirir um jogador que deve brilhar na Copa do Mundo deste verão ao fazer parte dos planos de Thomas Tuchel com os Three Lions.