"O médico do Aston Villa salvou minha vida" - a jogadora da seleção inglesa Missy Bo Kearns fala abertamente sobre o aborto espontâneo devastador e revela o diagnóstico "chocante" de sepse

Kearns falou mais abertamente sobre aquelas semanas difíceis, revelando em uma entrevista à ITV que teve um “aborto espontâneo séptico”. A meio-campista teve “calafrios” um dia, o que ela achou que “era apenas um sintoma de gravidez”. No entanto, quando a médica do clube, Jodie Blackadder-Weinstein, verificou sua temperatura e viu que estava em 42 graus Celsius, ela disse para ela ligar imediatamente para o namorado e ir ao hospital.

“Fomos ao hospital e foi lá que descobrimos imediatamente que tínhamos perdido o bebê e que eu estava com sepse”, explicou Kearns. “Foi difícil, foi um choque, porque eu tinha literalmente feito pilates e academia uma hora antes e toda a minha vida mudou assim.”

Kearns não poderia estar mais grata pela intervenção de Blackadder-Weinstein, admitindo que ela provavelmente salvou sua vida. “Sou muito grata aos médicos aqui da Villa porque, se eu estivesse em casa naquele dia e provavelmente tivesse ligado para minha mãe dizendo: ‘Ah, estou com uns sintomas parecidos com os da gripe’, todo mundo diria apenas: ‘Vá dormir’ ou algo assim, e a Jodie me fez ir ao hospital.

"Eles provavelmente salvaram minha vida porque eu estava com sepse e, mesmo com isso, eu nem pensava na sepse. Era só: ‘Perdi meu filho’."