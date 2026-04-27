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"O médico do Aston Villa salvou minha vida" - a jogadora da seleção inglesa Missy Bo Kearns fala abertamente sobre o aborto espontâneo devastador e revela o diagnóstico "chocante" de sepse
A notícia devastadora sobre o aborto espontâneo de Kearns
Foi no dia 1º de março que Kearns e seu namorado, Liam Walsh, meio-campista do Luton Town, revelaram que estavam esperando seu primeiro filho em uma postagem comovente nas redes sociais. Já fazia muito tempo que uma jogadora da seleção inglesa não dava à luz e depois voltava a jogar, e Kearns estava claramente animada com a perspectiva de conciliar a maternidade com o futebol. No entanto, apenas algumas semanas depois, a jogadora de 25 anos voltou às redes sociais para anunciar a notícia devastadora de que havia perdido o bebê.
“Com o coração muito pesado, queremos compartilhar que perdemos nosso bebê durante a gravidez”, escreveu ela. “As últimas semanas foram repletas de uma tristeza difícil de explicar, e ainda estamos tentando aceitar tudo isso. No momento, estamos focados em nos recuperar e apoiar um ao outro durante esse processo. Agradecemos imensamente o amor e o apoio que recebemos, mais do que podemos expressar.”
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Meio-campista da Inglaterra revela conselho que salvou sua vida, dado pelo médico do Aston Villa
Kearns falou mais abertamente sobre aquelas semanas difíceis, revelando em uma entrevista à ITV que teve um “aborto espontâneo séptico”. A meio-campista teve “calafrios” um dia, o que ela achou que “era apenas um sintoma de gravidez”. No entanto, quando a médica do clube, Jodie Blackadder-Weinstein, verificou sua temperatura e viu que estava em 42 graus Celsius, ela disse para ela ligar imediatamente para o namorado e ir ao hospital.
“Fomos ao hospital e foi lá que descobrimos imediatamente que tínhamos perdido o bebê e que eu estava com sepse”, explicou Kearns. “Foi difícil, foi um choque, porque eu tinha literalmente feito pilates e academia uma hora antes e toda a minha vida mudou assim.”
Kearns não poderia estar mais grata pela intervenção de Blackadder-Weinstein, admitindo que ela provavelmente salvou sua vida. “Sou muito grata aos médicos aqui da Villa porque, se eu estivesse em casa naquele dia e provavelmente tivesse ligado para minha mãe dizendo: ‘Ah, estou com uns sintomas parecidos com os da gripe’, todo mundo diria apenas: ‘Vá dormir’ ou algo assim, e a Jodie me fez ir ao hospital.
"Eles provavelmente salvaram minha vida porque eu estava com sepse e, mesmo com isso, eu nem pensava na sepse. Era só: ‘Perdi meu filho’."
Kearns fala abertamente sobre a "única mensagem que gostaria de transmitir"
Kearns quer compartilhar sua história na esperança de que isso ajude outras pessoas. “Será que fiz alguma coisa? Será que deixei de fazer alguma coisa? Mas não é assim, e espero que as pessoas que já passaram por isso saibam que o que tem que ser, será, e que tudo acontece por uma razão, mesmo que seja tão difícil aceitar isso”, disse ela, refletindo sobre seu processo de tentar entender o que aconteceu.
“Não há nada que você possa fazer para impedir ou evitar isso. Essa é uma mensagem que eu gostaria de passar, porque posso dizer agora que muitas pessoas provavelmente tiveram pensamentos que eu tive, ou que meu parceiro pode ter tido, tipo: ‘Será que não verificamos alguma coisa? Ou não fomos claros em alguma coisa?’ Mas não há literalmente nada que você possa fazer.
“Acho que essa é a parte mais difícil, porque você pensa demais. Bem, eu, pessoalmente, penso demais, e acho que muitas mulheres definitivamente fazem isso. Você realmente sente que é a única pessoa a quem isso já aconteceu. Mas, na verdade, é tão comum e é por isso que acho importante que a mensagem seja divulgada: não se sinta sozinha e coisas do tipo, porque isso já aconteceu com tantas pessoas.”
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De volta ao futebol, ambições para a Copa do Mundo e como lidar com a dor: Kearns olha para o futuro
Kearns está agora cumprindo o protocolo de retorno às atividades, embora tenha de lidar, ao mesmo tempo, com uma dor devastadora. Ela admitiu que há dias em que se sente “bem”, mas outros em que se sente “triste”, enquanto tenta processar tudo. “É algo que vem e vai em ondas”, acrescentou.
“Eu sei que voltar ao futebol é o que me faz feliz. Estou aqui agora e estou animada por estar aqui e continuar tentando me fortalecer e me preparar para a próxima temporada. Quero voltar na pré-temporada e ser a Missy Bo que todos conhecem, que está sorrindo, feliz, provocando as pessoas sem parar.
“O ano que vem será importante. Meu plano enquanto estava grávida era entrar na seleção para a Copa do Mundo e isso não mudou, então os próximos meses serão [dedicados a] me fortalecer física e mentalmente, me preparar para uma grande temporada, tentar entrar na seleção para a Copa do Mundo e também ter uma temporada completa e positiva pelo Villa. Estou simplesmente animada.
“Percebi que a vida é mais do que futebol, mas agora vou aproveitar cada minuto do futebol como se fosse o último, porque poderia ter sido.”