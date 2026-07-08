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O médico da seleção da Noruega dá informações atualizadas sobre os relatos de “vírus” enquanto a ameaça de tempestades paira sobre o confronto das quartas de final da Copa do Mundo na Inglaterra
Médico desmente rumores sobre doenças no elenco
Após relatos de um surto de doença que afetou o grupo, o médico da seleção da Noruega, Ola Sand, descartou as preocupações antes da partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Miami, neste sábado. As especulações surgiram depois que o técnico Stale Solbakken comentou sobre o estado de saúde de jogadores como Marcus Pedersen e Jorgen Strand Larsen, após a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil.
No entanto, Sand disse ao veículo de comunicação norueguês Nettavisen que o elenco está em plena forma. “Todos os jogadores estão bem agora”, afirmou Sand. “É muito pouco alarde, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas. É ótimo que eles acreditem nisso [no boato sobre a epidemia]. Estamos no controle.”
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Solbakken explica os recentes problemas de saúde
Os primeiros receios foram despertados por Solbakken durante sua coletiva de imprensa pós-jogo em Nova Jersey. O técnico da Noruega detalhou o desgaste físico causado pela viagem de milhares de milhas pelos Estados Unidos. Ele explicou que Strand Larsen teve febre, enquanto Pedersen não se sentia bem na manhã da partida contra o Brasil.
Ao fornecer todos os detalhes sobre a situação, Solbakken disse: “Na verdade, só o Jorgen é que teve febre. Mas, além disso, houve um pouco de tosse e voz rouca aqui e ali, espalhadas por todo o grupo. Mas há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas, então seria estranho se um ou outro não ficasse doente.”
Tempestades e calor ameaçam evento tradicional de Miami
Além da condição física da seleção da Noruega, ambas as equipes estão se preparando para condições climáticas extremas no sábado. As previsões indicam que as temperaturas chegarão a 35 graus Celsius em Miami, o que representa um desafio capaz de prejudicar o desempenho dos jogadores. Além disso, há risco de tempestades isoladas que poderiam atrapalhar a partida.
Thomas Tuchel e a seleção da Inglaterra já estão acostumados com complicações climáticas, tendo passado por um atraso no início da partida contra o México — na vitória por 3 a 2 — devido a quedas de raios. A Inglaterra também enfrentou o calor durante a vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo. Com Reece James e Jordan Henderson lidando com lesões, a Inglaterra precisa administrar cuidadosamente a condição física de seus jogadores contra uma seleção da Noruega que depende fortemente de Erling Haaland.
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O que vem a seguir para a Inglaterra e a Noruega?
À medida que o sábado se aproxima, ambas as seleções enfrentam uma corrida exaustiva para garantir que suas principais jogadoras estejam em plena forma para esta histórica partida das quartas de final da Copa do Mundo. A Inglaterra buscará manter o ritmo sob o comando de Tuchel e se aproximar ainda mais do troféu, enquanto a Noruega precisa superar qualquer cansaço remanescente da viagem para causar mais uma grande zebra em Miami.
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