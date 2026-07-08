O médico da seleção da Noruega dá informações atualizadas sobre os relatos de “vírus” enquanto a ameaça de tempestades paira sobre o confronto das quartas de final da Copa do Mundo na Inglaterra

Após relatos de um surto de doença que afetou o grupo, o médico da seleção da Noruega, Ola Sand, descartou as preocupações antes da partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Miami, neste sábado. As especulações surgiram depois que o técnico Stale Solbakken comentou sobre o estado de saúde de jogadores como Marcus Pedersen e Jorgen Strand Larsen, após a vitória por 2 a 1 sobre o Brasil.

No entanto, Sand disse ao veículo de comunicação norueguês Nettavisen que o elenco está em plena forma. “Todos os jogadores estão bem agora”, afirmou Sand. “É muito pouco alarde, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas. É ótimo que eles acreditem nisso [no boato sobre a epidemia]. Estamos no controle.”