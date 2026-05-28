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O Marselha vai considerar ofertas pela transferência de Mason Greenwood neste verão, confirma o novo diretor esportivo
Lorenzi assume o comando no Velódromo
O Marselha confirmou oficialmente a nomeação de Lorenzi como novo diretor esportivo do clube. O ex-dirigente do Brest chega ao sul da França com uma reputação de perspicácia no recrutamento, assumindo o cargo anteriormente ocupado por Benatia para conduzir o clube a uma nova era.
Em declaração ao site oficial do clube, Lorenzi expressou seu orgulho por ingressar no gigante da Ligue 1, afirmando: “Ingressar no Olympique de Marselha é uma oportunidade, uma honra e um grande desafio que tenho orgulho de assumir. Acima de tudo, gostaria de agradecer ao presidente e ao proprietário pela confiança. Meu objetivo é contribuir para a construção de um projeto esportivo sustentável, baseado em valores claros e na confiança depositada nos jogadores que vestem estas cores. Trabalharemos com altos padrões, no interesse do clube e de seus torcedores.”
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Decisão iminente sobre Greenwood
Uma das questões mais urgentes na agenda de Lorenzi é o futuro de Greenwood. O ex-atacante do Manchester United tem sido uma figura-chave em campo, tendo disputado 45 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-2026, marcando 26 gols e dando 11 assistências. No entanto, seu alto valor de mercado o torna um dos principais candidatos a uma venda, já que o Marselha busca cumprir as regulamentações financeiras e reequilibrar seu orçamento para a campanha 2026-27.
Quando questionado sobre a situação de Greenwood peloL'Equipe, Lorenzi foi notavelmente transparente sobre a possibilidade de uma saída no verão. “Ele é um dos jogadores que está sendo alvo de muita reflexão”, admitiu o diretor esportivo. “Se surgir uma oportunidade, inevitavelmente, ela terá que ser considerada. Mas há a posição do clube, a do jogador; cabe a nós também lidar com isso internamente e encontrar a melhor solução possível para todas as partes.”
Uma nova filosofia para as contratações do Marselha
Além do futuro de cada jogador, Lorenzi delineou uma mudança na estratégia geral de transferências do clube, especialmente porque o Marselha terminou a temporada da Ligue 1 em quinto lugar e disputará a Liga Europa na próxima temporada, em vez da Liga dos Campeões. O novo diretor pretende afastar-se da contratação de estrelas individuais de alto custo para se concentrar na construção de um time mais coeso que encante a apaixonada torcida do Marselha, ao mesmo tempo em que dá maior ênfase à base de formação do clube.
Ao discutir sua visão para o próximo mercado, Lorenzi acrescentou ao L'Equipe: “Será necessário ser um pouco mais criativo nas contratações. Minha prioridade é o coletivo. Teremos que conseguir encontrar jogadores capazes de criar uma conexão, uma identidade. Jogadores que lutarão em campo e com os quais os torcedores poderão se identificar, incluindo também o centro de treinamento, com alguns jovens em ascensão para serem desenvolvidos e, eventualmente, gerar retorno sobre o investimento a longo prazo.”
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A pressão aumenta à medida que se aproxima a janela de transferências de verão
O momento da chegada de Lorenzi é crucial, já que a DNCG (autoridade reguladora financeira do futebol francês) está acompanhando de perto as contas do clube. A venda de um jogador de alto valor como Greenwood daria ao Marselha o fôlego necessário para concretizar as contratações “criativas” que Lorenzi prometeu aos torcedores do Velódromo.