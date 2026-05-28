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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Marselha vai considerar ofertas pela transferência de Mason Greenwood neste verão, confirma o novo diretor esportivo

M. Greenwood
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Mercado da bola

O recém-nomeado diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, confirmou que o clube está disposto a considerar ofertas de transferência por Mason Greenwood durante a janela de transferências de verão. O ex-dirigente do Brest, que substituiu oficialmente Mehdi Benatia no Stade Vélodrome, admitiu que o futuro do atacante inglês está atualmente sendo alvo de intensa reflexão interna, à medida que o clube busca equilibrar suas contas.

  • Lorenzi assume o comando no Velódromo

    O Marselha confirmou oficialmente a nomeação de Lorenzi como novo diretor esportivo do clube. O ex-dirigente do Brest chega ao sul da França com uma reputação de perspicácia no recrutamento, assumindo o cargo anteriormente ocupado por Benatia para conduzir o clube a uma nova era.

    Em declaração ao site oficial do clube, Lorenzi expressou seu orgulho por ingressar no gigante da Ligue 1, afirmando: “Ingressar no Olympique de Marselha é uma oportunidade, uma honra e um grande desafio que tenho orgulho de assumir. Acima de tudo, gostaria de agradecer ao presidente e ao proprietário pela confiança. Meu objetivo é contribuir para a construção de um projeto esportivo sustentável, baseado em valores claros e na confiança depositada nos jogadores que vestem estas cores. Trabalharemos com altos padrões, no interesse do clube e de seus torcedores.”

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    Decisão iminente sobre Greenwood

    Uma das questões mais urgentes na agenda de Lorenzi é o futuro de Greenwood. O ex-atacante do Manchester United tem sido uma figura-chave em campo, tendo disputado 45 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-2026, marcando 26 gols e dando 11 assistências. No entanto, seu alto valor de mercado o torna um dos principais candidatos a uma venda, já que o Marselha busca cumprir as regulamentações financeiras e reequilibrar seu orçamento para a campanha 2026-27.

    Quando questionado sobre a situação de Greenwood peloL'Equipe, Lorenzi foi notavelmente transparente sobre a possibilidade de uma saída no verão. “Ele é um dos jogadores que está sendo alvo de muita reflexão”, admitiu o diretor esportivo. “Se surgir uma oportunidade, inevitavelmente, ela terá que ser considerada. Mas há a posição do clube, a do jogador; cabe a nós também lidar com isso internamente e encontrar a melhor solução possível para todas as partes.”

  • Uma nova filosofia para as contratações do Marselha

    Além do futuro de cada jogador, Lorenzi delineou uma mudança na estratégia geral de transferências do clube, especialmente porque o Marselha terminou a temporada da Ligue 1 em quinto lugar e disputará a Liga Europa na próxima temporada, em vez da Liga dos Campeões. O novo diretor pretende afastar-se da contratação de estrelas individuais de alto custo para se concentrar na construção de um time mais coeso que encante a apaixonada torcida do Marselha, ao mesmo tempo em que dá maior ênfase à base de formação do clube.

    Ao discutir sua visão para o próximo mercado, Lorenzi acrescentou ao L'Equipe: “Será necessário ser um pouco mais criativo nas contratações. Minha prioridade é o coletivo. Teremos que conseguir encontrar jogadores capazes de criar uma conexão, uma identidade. Jogadores que lutarão em campo e com os quais os torcedores poderão se identificar, incluindo também o centro de treinamento, com alguns jovens em ascensão para serem desenvolvidos e, eventualmente, gerar retorno sobre o investimento a longo prazo.”

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    A pressão aumenta à medida que se aproxima a janela de transferências de verão

    O momento da chegada de Lorenzi é crucial, já que a DNCG (autoridade reguladora financeira do futebol francês) está acompanhando de perto as contas do clube. A venda de um jogador de alto valor como Greenwood daria ao Marselha o fôlego necessário para concretizar as contratações “criativas” que Lorenzi prometeu aos torcedores do Velódromo.