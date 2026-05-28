O Marselha vai considerar ofertas pela transferência de Mason Greenwood neste verão, confirma o novo diretor esportivo

O Marselha confirmou oficialmente a nomeação de Lorenzi como novo diretor esportivo do clube. O ex-dirigente do Brest chega ao sul da França com uma reputação de perspicácia no recrutamento, assumindo o cargo anteriormente ocupado por Benatia para conduzir o clube a uma nova era.

Em declaração ao site oficial do clube, Lorenzi expressou seu orgulho por ingressar no gigante da Ligue 1, afirmando: “Ingressar no Olympique de Marselha é uma oportunidade, uma honra e um grande desafio que tenho orgulho de assumir. Acima de tudo, gostaria de agradecer ao presidente e ao proprietário pela confiança. Meu objetivo é contribuir para a construção de um projeto esportivo sustentável, baseado em valores claros e na confiança depositada nos jogadores que vestem estas cores. Trabalharemos com altos padrões, no interesse do clube e de seus torcedores.”