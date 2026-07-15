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Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty
Muhammad Zaki

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O Marselha explica, em comunicado oficial, a decisão de autorizar a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe

Mercado da bola
M. Greenwood
Olympique de Marseille
Fenerbahçe
Campeonato Francês
Campeonato Turco

Mason Greenwood encerrou oficialmente sua passagem de dois anos pelo Stade Vélodrome para iniciar um novo capítulo na Super Lig turca com o Fenerbahçe. O atacante inglês concretizou a transferência para Istambul depois que o Marselha divulgou um comunicado oficial explicando sua decisão de autorizar a transferência, encerrando assim sua passagem prolífica pela França.

  • O Marselha explica a saída de Greenwood

    O Marselha divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência definitiva de Greenwood para o Fenerbahçe. O atacante de 24 anos chega a Istambul após duas temporadas no sul da França. O clube explicou que a saída foi uma decisão mútua entre ambas as partes, após uma temporada individual produtiva.

    O time da Ligue 1 expressou sua gratidão em um comunicado oficial, afirmando: “O Olympique de Marselha anuncia a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe. Contratado no verão de 2024, Mason Greenwood vestiu a camisa do Marselha por duas temporadas. Esta decisão é resultado de uma conversa conjunta entre o jogador e o clube, que concordaram mutuamente em encerrar sua colaboração. O Olympique de Marselha agradece a Mason Greenwood pelas duas temporadas no clube e deseja a ele todo o sucesso em sua carreira futura.”


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  • Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty

    Estatísticas de desempenho em campo

    A produção de Greenwood diante do gol manteve-se consistentemente alta. Durante sua temporada de estreia no Marselha, ele marcou 22 gols e deu seis assistências em 36 partidas, ajudando o clube a garantir o segundo lugar e a classificação para a Liga dos Campeões. Ele seguiu com uma campanha 2025-26 ainda mais prolífica, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições.

    Sua qualidade técnica o destacou na Ligue 1, rendendo-lhe uma indicação como um dos cinco finalistas ao prêmio de Jogador da Temporada da UNFP. Apesar dos relatos de atritos nos bastidores, incluindo problemas disciplinares e tensão com o diretor esportivo Medhi Benatia, sua influência em campo era inegável. O Marselha decidiu efetivamente lucrar com seu valioso ativo enquanto seu valor de mercado estava no auge.


  • Drama na disputa pela contratação dele

    O caminho para a Turquia foi marcado por reviravoltas, especialmente envolvendo o Atlético de Madrid, um dos grandes clubes espanhóis. A equipe de Diego Simeone parecia estar na liderança na disputa pela contratação do ex-jogador do Manchester United, vendo nele um potencial sucessor de longo prazo para Antoine Griezmann. No entanto, a negociação fracassou de forma espetacular quando o Atlético, segundo relatos, se sentiu “desrespeitado” pela falta de comunicação por parte da equipe do jogador durante as etapas finais das negociações.

    O Fenerbahçe aproveitou ao máximo o rompimento das negociações entre Greenwood e os “Colchoneros” para fechar o negócio. O clube turco confirmou que pagará ao Marselha uma taxa de transferência total de € 39 milhões, a ser paga ao longo de três anos em parcelas iguais. Isso representa um compromisso financeiro significativo para o time de Istambul, que busca reafirmar seu domínio no campeonato nacional.


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  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Novos começos em Istambul

    Greenwood assinou um contrato de quatro anos com o Fenerbahçe e deve se tornar o principal destaque do ataque do time. O atacante não demorou a expressar seu entusiasmo com a transferência, destacando a importância do seu novo clube. Em uma mensagem em vídeo oficial divulgada aos torcedores turcos, ele deixou claro que não hesitou nem um pouco assim que recebeu a oferta da Super Lig.

    “Foi uma decisão fácil quando eles demonstraram interesse em mim”, disse o atacante ao chegar à Turquia. “É o maior clube da Turquia e mal posso esperar para começar.” Tendo já conquistado sucesso na Espanha com o Getafe e na França com o Marselha, Greenwood agora volta sua atenção para a quarta grande liga europeia, buscando dar continuidade à sua trajetória de artilheiro em um dos ambientes mais apaixonados do futebol mundial.

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