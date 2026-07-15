Getty
Traduzido por
O Marselha explica, em comunicado oficial, a decisão de autorizar a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe
O Marselha explica a saída de Greenwood
O Marselha divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência definitiva de Greenwood para o Fenerbahçe. O atacante de 24 anos chega a Istambul após duas temporadas no sul da França. O clube explicou que a saída foi uma decisão mútua entre ambas as partes, após uma temporada individual produtiva.
O time da Ligue 1 expressou sua gratidão em um comunicado oficial, afirmando: “O Olympique de Marselha anuncia a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe. Contratado no verão de 2024, Mason Greenwood vestiu a camisa do Marselha por duas temporadas. Esta decisão é resultado de uma conversa conjunta entre o jogador e o clube, que concordaram mutuamente em encerrar sua colaboração. O Olympique de Marselha agradece a Mason Greenwood pelas duas temporadas no clube e deseja a ele todo o sucesso em sua carreira futura.”
- Getty
Estatísticas de desempenho em campo
A produção de Greenwood diante do gol manteve-se consistentemente alta. Durante sua temporada de estreia no Marselha, ele marcou 22 gols e deu seis assistências em 36 partidas, ajudando o clube a garantir o segundo lugar e a classificação para a Liga dos Campeões. Ele seguiu com uma campanha 2025-26 ainda mais prolífica, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições.
Sua qualidade técnica o destacou na Ligue 1, rendendo-lhe uma indicação como um dos cinco finalistas ao prêmio de Jogador da Temporada da UNFP. Apesar dos relatos de atritos nos bastidores, incluindo problemas disciplinares e tensão com o diretor esportivo Medhi Benatia, sua influência em campo era inegável. O Marselha decidiu efetivamente lucrar com seu valioso ativo enquanto seu valor de mercado estava no auge.
Drama na disputa pela contratação dele
O caminho para a Turquia foi marcado por reviravoltas, especialmente envolvendo o Atlético de Madrid, um dos grandes clubes espanhóis. A equipe de Diego Simeone parecia estar na liderança na disputa pela contratação do ex-jogador do Manchester United, vendo nele um potencial sucessor de longo prazo para Antoine Griezmann. No entanto, a negociação fracassou de forma espetacular quando o Atlético, segundo relatos, se sentiu “desrespeitado” pela falta de comunicação por parte da equipe do jogador durante as etapas finais das negociações.
O Fenerbahçe aproveitou ao máximo o rompimento das negociações entre Greenwood e os “Colchoneros” para fechar o negócio. O clube turco confirmou que pagará ao Marselha uma taxa de transferência total de € 39 milhões, a ser paga ao longo de três anos em parcelas iguais. Isso representa um compromisso financeiro significativo para o time de Istambul, que busca reafirmar seu domínio no campeonato nacional.
- AFP
Novos começos em Istambul
Greenwood assinou um contrato de quatro anos com o Fenerbahçe e deve se tornar o principal destaque do ataque do time. O atacante não demorou a expressar seu entusiasmo com a transferência, destacando a importância do seu novo clube. Em uma mensagem em vídeo oficial divulgada aos torcedores turcos, ele deixou claro que não hesitou nem um pouco assim que recebeu a oferta da Super Lig.
“Foi uma decisão fácil quando eles demonstraram interesse em mim”, disse o atacante ao chegar à Turquia. “É o maior clube da Turquia e mal posso esperar para começar.” Tendo já conquistado sucesso na Espanha com o Getafe e na França com o Marselha, Greenwood agora volta sua atenção para a quarta grande liga europeia, buscando dar continuidade à sua trajetória de artilheiro em um dos ambientes mais apaixonados do futebol mundial.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.