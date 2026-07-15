O Marselha explica, em comunicado oficial, a decisão de autorizar a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe

O Marselha divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência definitiva de Greenwood para o Fenerbahçe. O atacante de 24 anos chega a Istambul após duas temporadas no sul da França. O clube explicou que a saída foi uma decisão mútua entre ambas as partes, após uma temporada individual produtiva.

O time da Ligue 1 expressou sua gratidão em um comunicado oficial, afirmando: “O Olympique de Marselha anuncia a transferência de Mason Greenwood para o Fenerbahçe. Contratado no verão de 2024, Mason Greenwood vestiu a camisa do Marselha por duas temporadas. Esta decisão é resultado de uma conversa conjunta entre o jogador e o clube, que concordaram mutuamente em encerrar sua colaboração. O Olympique de Marselha agradece a Mason Greenwood pelas duas temporadas no clube e deseja a ele todo o sucesso em sua carreira futura.”



