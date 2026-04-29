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O Marselha definiu o valor de Mason Greenwood em meio ao interesse da Juventus por sua contratação - com o Manchester United prestes a receber um impulso financeiro
A Juventus lidera a disputa por Greenwood
A Juventus está preparando uma investida neste verão para contratar Greenwood, buscando tirar proveito da crescente incerteza em torno da situação financeira do Marselha. O gigante italiano é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo e acredita que esta janela de transferências representa a oportunidade perfeita para trazê-lo a Turim.
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, os Bianconeri estão prontos para testar a determinação do Marselha. Greenwood ainda é um jogador fundamental no Orange Vélodrome, mas a perspectiva de se juntar a um dos clubes mais condecorados da Europa na Série A pode ser tentadora demais para recusar, caso os dois clubes cheguem a um acordo sobre o valor da transação.
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O dilema do Marselha na Liga dos Campeões
A capacidade do clube francês de manter seu principal craque depende fortemente de sua classificação final no campeonato. O Marselha ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1, com 53 pontos, quatro pontos atrás do Lyon e do Lille na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Não conseguir terminar entre os quatro primeiros deixaria um rombo significativo no orçamento do clube.
Sem a lucrativa receita proporcionada pela competição de elite da Europa, o Marselha pode ser forçado a vender Greenwood para equilibrar as contas. Diz-se que o clube estabeleceu um preço mínimo de € 43 milhões pelo atacante, valor que acredita refletir sua produção de 25 gols e 10 assistências em 42 partidas nesta temporada.
Táticas de negociação e possíveis moedas de troca
A Juventus já está planejando como reduzir o investimento financeiro necessário para a transação. A relação entre os dois clubes é considerada excelente, especialmente após a negociação que levou Timothy Weah por empréstimo ao Marselha no verão passado. Para diminuir a diferença de avaliação de Greenwood, a Juve pode tentar incluir jogadores na troca. Um nome mencionado é o de Edon Zhegrova, que vem enfrentando dificuldades para encontrar sua melhor forma nesta temporada, mas continua sendo um jogador que o time da Ligue 1 sempre admirou e buscou contratar.
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Interesse financeiro do Manchester United
Enquanto as especulações sobre a transferência se concentram na França e na Itália, o Manchester United acompanha os desdobramentos com grande atenção. O clube da Premier League transferiu Greenwood para o Marselha em julho de 2024 por 30 milhões de libras, mas teve o cuidado de incluir uma cláusula de revenda significativa no acordo, caso ele venha a ser transferido novamente.
Caso a Juventus atinja o valor pedido pelo Marselha, o United teria direito a uma parcela substancial dessa quantia. Esse potencial ganho inesperado daria um impulso oportuno ao orçamento de transferências de verão dos Red Devils, que buscam reforçar o elenco antes de seu esperado retorno à Liga dos Campeões.