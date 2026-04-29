O Marselha definiu o valor de Mason Greenwood em meio ao interesse da Juventus por sua contratação - com o Manchester United prestes a receber um impulso financeiro

A Juventus está preparando uma investida neste verão para contratar Greenwood, buscando tirar proveito da crescente incerteza em torno da situação financeira do Marselha. O gigante italiano é admirador do jogador de 24 anos há muito tempo e acredita que esta janela de transferências representa a oportunidade perfeita para trazê-lo a Turim.

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, os Bianconeri estão prontos para testar a determinação do Marselha. Greenwood ainda é um jogador fundamental no Orange Vélodrome, mas a perspectiva de se juntar a um dos clubes mais condecorados da Europa na Série A pode ser tentadora demais para recusar, caso os dois clubes cheguem a um acordo sobre o valor da transação.