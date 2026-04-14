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Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Manchester United vai recorrer do cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin

L. Martinez
D. Calvert-Lewin
Manchester United
Leeds
Premier League

O Manchester United decidiu oficialmente recorrer do polêmico cartão vermelho mostrado a Lisandro Martínez durante a frustrante derrota por 2 a 1 para o Leeds United na segunda-feira. O zagueiro argentino foi expulso por conduta violenta após puxar momentaneamente o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, mas o clube está determinado a reverter a decisão para evitar uma longa suspensão.

  • O United contesta expulsão polêmica

    De acordo com o The Telegraph, o United decidiu contestar a expulsão de Martinez, que recebeu um cartão vermelho direto aos 56 minutos da partida. O zagueiro foi punido por puxar momentaneamente o rabo de cavalo de Calvert-Lewin, um ato que inicialmente passou despercebido pelo árbitro Paul Tierney. No entanto, após uma intervenção do VAR, Tierney foi aconselhado a verificar o monitor à beira do campo e, em seguida, mandou o campeão da Copa do Mundo para o vestiário. O incidente gerou um debate significativo, já que o clube considera que a punição foi totalmente desproporcional à infração cometida em campo.

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick critica duramente a qualidade da arbitragem

    O técnico Michael Carrick ficou furioso com a arbitragem, deixando seus sentimentos bem claros logo após o apito final. O treinador do United não mediu palavras ao avaliar o incidente. Carrick afirmou que a decisão foi “absolutamente chocante” e “uma das piores que já vi”.

    Além disso, ele questionou como Martinez pôde ter sido expulso por conduta violenta, enquanto o atacante do Leeds, Calvert-Lewin, escapou de qualquer punição pelo que ele considerou uma “barrada com o antebraço” em Leny Yoro na jogada que antecedeu o primeiro gol. O clube compartilha dessa frustração crescente com a arbitragem recente da Premier League.

  • Crise defensiva se aproxima para a viagem do Chelsea

    O momento da expulsão não poderia ser pior para os Red Devils, que se preparam para uma viagem decisiva a Stamford Bridge. Martinez enfrenta atualmente uma suspensão de três partidas, o que o impediria de disputar o confronto contra o Chelsea, além dos jogos em casa contra o Brentford e o Liverpool.

    Com Matthijs de Ligt ainda fora de ação devido a uma lesão persistente nas costas, perder seu zagueiro mais agressivo seria um golpe enorme. Para aumentar a incerteza, Harry Maguire enfrenta novas medidas disciplinares por conduta imprópria após o cartão vermelho recebido em Bournemouth no mês passado, o que pode deixar o clube sem três opções principais na zaga neste fim de semana.

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    À espera da decisão da FA

    O United aguarda agora ansiosamente a decisão da Federação Inglesa de Futebol tanto sobre o recurso quanto sobre a possível extensão da punição de Maguire. Uma revogação bem-sucedida é crucial para as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões, já que o time busca manter sua vantagem mínima. Se o recurso for negado, Carrick será obrigado a fazer ajustes táticos drásticos neste fim de semana.

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