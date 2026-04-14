O Manchester United vai recorrer do cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin

O técnico Michael Carrick ficou furioso com a arbitragem, deixando seus sentimentos bem claros logo após o apito final. O treinador do United não mediu palavras ao avaliar o incidente. Carrick afirmou que a decisão foi “absolutamente chocante” e “uma das piores que já vi”.

Além disso, ele questionou como Martinez pôde ter sido expulso por conduta violenta, enquanto o atacante do Leeds, Calvert-Lewin, escapou de qualquer punição pelo que ele considerou uma “barrada com o antebraço” em Leny Yoro na jogada que antecedeu o primeiro gol. O clube compartilha dessa frustração crescente com a arbitragem recente da Premier League.