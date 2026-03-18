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O Manchester United vai lançar uma oferta gigantesca de 100 milhões de libras por Sandro Tonali?! O interesse dos Red Devils no meio-campista do Newcastle é “evidente”
Os Red Devils de olho em uma grande contratação de Tonali
O interesse do Old Trafford em contratar Tonali é “evidente”, segundo o iPaper, embora qualquer acordo provavelmente exija uma quantia recorde no futebol britânico para convencer o Newcastle a abrir mão de seu valioso jogador. Com a saída de Casemiro prevista para o final da temporada, os dirigentes do United estão desesperados para injetar energia e experiência na Premier League em um meio-campo que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade.
Embora jogadores como Elliot Anderson e Adam Wharton tenham sido associados a uma transferência para o M16, Tonali disparou para o topo da lista de candidatos. A reportagem sugere que o United acredita que sua energia de ponta a ponta complementaria perfeitamente as habilidades técnicas de Kobbie Mainoo, formando potencialmente uma parceria dinâmica sob o novo regime esportivo.
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Newcastle está decidido a manter o craque italiano
Apesar dos rumores crescentes, o Newcastle está disposto a lutar para manter seu craque. O clube exigiria, segundo relatos, uma quantia superior a 100 milhões de libras (133 milhões de dólares) pelo jogador que, na opinião deles, já se encontra entre a elite dos meio-campistas da primeira divisão. A frustração interna está aumentando em Tyneside em relação às constantes especulações, especialmente depois que o jogador apresentou algumas de suas melhores atuações recentemente.
Eddie Howe enfrenta mais dores de cabeça ao gerenciar a disponibilidade do elenco, tendo notado recentemente que Tonali não se sentia bem após o treino antes do confronto crucial da segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona no Camp Nou, com a série empatada em 1 a 1. O técnico disse: “Ele não se sentia bem após o treino de sexta-feira. Rapidamente ficou claro que ele não poderia viajar. Então, vamos torcer para que siga um padrão semelhante às outras lesões que tivemos e que a recuperação seja bem rápida.”
A confissão sincera do meio-campista alimenta os rumores
As especulações se intensificaram devido aos próprios comentários do jogador sobre seu futuro. Embora continue feliz no St. James' Park, ele tem sido franco quanto à natureza imprevisível do mercado de transferências. Quando questionado sobre seus planos a longo prazo, o meio-campista disse em novembro passado: “Não quero dizer que pretendo ficar aqui por 10 anos e que daqui a dois, três, quatro [ou] cinco anos irei embora. Quero pensar, apenas por mim, ano a ano. Isso é futebol. O verão passado foi difícil para nós, para o Alex [Isak], mas isso é futebol. Se você tem uma opção para a sua vida, para outro time, precisa pensar em tudo. Não quero dizer ‘Sim, quero ficar aqui por 10 anos’, mas agora estou feliz aqui. Não penso em nada sobre outro time.”
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Dificuldades financeiras na tentativa do United
O preço de 100 milhões de libras continua sendo o maior obstáculo para os Red Devils, que enfrentam restrições financeiras. Para financiar uma contratação tão ambiciosa, o United talvez precise autorizar a saída de vários jogadores de renome. O Newcastle, por sua vez, já está de olho em possíveis substitutos, como Lamine Camara e Djaoui Cisse, para garantir que não fique sem opções. No entanto, seu objetivo principal continua sendo competir com clubes como o Manchester United no mercado, em vez de servir como um clube formador para seus rivais da Premier League.
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