O Manchester United vai lançar uma oferta gigantesca de 100 milhões de libras por Sandro Tonali?! O interesse dos Red Devils no meio-campista do Newcastle é “evidente”

Apesar dos rumores crescentes, o Newcastle está disposto a lutar para manter seu craque. O clube exigiria, segundo relatos, uma quantia superior a 100 milhões de libras (133 milhões de dólares) pelo jogador que, na opinião deles, já se encontra entre a elite dos meio-campistas da primeira divisão. A frustração interna está aumentando em Tyneside em relação às constantes especulações, especialmente depois que o jogador apresentou algumas de suas melhores atuações recentemente.

Eddie Howe enfrenta mais dores de cabeça ao gerenciar a disponibilidade do elenco, tendo notado recentemente que Tonali não se sentia bem após o treino antes do confronto crucial da segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona no Camp Nou, com a série empatada em 1 a 1. O técnico disse: “Ele não se sentia bem após o treino de sexta-feira. Rapidamente ficou claro que ele não poderia viajar. Então, vamos torcer para que siga um padrão semelhante às outras lesões que tivemos e que a recuperação seja bem rápida.”