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O Manchester United vai cortar relações com Joshua Zirkzee?! O atacante instruiu seu agente a organizar sua saída de Old Trafford antes da janela de transferências de verão
Holandês "desanimado e triste" com papel secundário
As expectativas eram altíssimas quando Zirkzee chegou a Old Trafford vindo do Bologna, mas o sonho rapidamente se transformou em pesadelo para o jogador de 24 anos. O atacante não conseguiu nenhuma titularidade na Premier League em 2026, somando apenas 28 minutos em campo ao longo do ano até agora, com a recente permanência no banco contra o Aston Villa servindo como a gota d’água.
A constante instabilidade nos bastidores do Manchester United teria afetado o moral do jogador. Reportagens do TuttoSport sugerem que Zirkzee se sente “desanimado e triste” com sua situação atual no elenco, não tendo visto a reviravolta que esperava após as mudanças na comissão técnica do clube. A falta de tempo de jogo já o fez cair em desgraça na seleção holandesa, alimentando ainda mais seu desejo de garantir um novo começo.
- AFP
Agente trabalhando na transferência de verão
Com a relação entre o jogador e o clube chegando a um ponto crítico, o representante de Zirkzee, Kia Joorabchian, já está explorando possibilidades para uma transferência no verão. Embora o atacante tenha hesitado em sair em janeiro, recusando propostas de toda a Europa, sua postura mudou significativamente. O foco está firmemente voltado para um retorno à Série A, onde o atacante viveu a fase mais produtiva de sua carreira.
Acredita-se que a Juventus seja a principal candidata à sua contratação, considerando o holandês uma “oportunidade de baixo custo” caso o United esteja disposto a negociar. Os Bianconeri são admiradores de longa data do jogador e poderiam tentar estruturar um acordo inicialmente como um empréstimo com opção de compra. Com a avaliação do United supostamente caindo para a faixa de € 25 milhões a € 30 milhões, os gigantes italianos sentem que têm uma chance genuína de fechar um bom negócio por um jogador que já brilhou na liga.
A busca da Roma é complicada pelo caos na direção
A Juventus não é o único clube italiano acompanhando a situação, já que a Roma havia manifestado anteriormente grande interesse em contratar o atacante. No entanto, a turbulência interna em Old Trafford tornou difícil concretizar qualquer possível acordo. O diretor esportivo da Roma, Ricky Massara, falou recentemente sobre a negociação, confirmando que a demissão de Ruben Amorim alterou o panorama da transferência.
O chefe dos Giallorossi foi notavelmente franco sobre a situação, afirmando: “Ele é um centroavante do Manchester United apreciado por muitos clubes, não apenas por nós. Naturalmente, a situação é diferente após essa mudança na comissão técnica; não há contatos em andamento, mas eu não focaria em nomes específicos.” Apesar do silêncio atual, a Roma continua desesperada por poder ofensivo e pode voltar à mesa de negociações se Zirkzee permanecer à margem do time titular do United sob o comando do próximo técnico permanente.
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Futuro incerto sob o comando de Michael Carrick e além
Por enquanto, Zirkzee continua fazendo parte de um elenco que a diretoria do United considera muito reduzido para permitir a saída de jogadores titulares no meio da temporada. Havia uma leve esperança dentro do clube de que uma nova comissão técnica pudesse oferecer o recomeço de que Zirkzee precisava para se destacar na Inglaterra. No entanto, a equipe do jogador parece já ter decidido que seu futuro está em outro lugar. Embora o United ainda possa insistir em um valor superior aos rumores de € 25 milhões, especialmente com o interesse de outros clubes da Premier League potencialmente elevando o preço, o momento pende para um retorno ao continente. A menos que Zirkzee consiga passar por uma transformação dramática em sua produção de gols antes do fim da temporada, uma saída no verão parece ser a única conclusão lógica para todas as partes envolvidas.
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