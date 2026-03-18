O Manchester United vai cortar relações com Joshua Zirkzee?! O atacante instruiu seu agente a organizar sua saída de Old Trafford antes da janela de transferências de verão

As expectativas eram altíssimas quando Zirkzee chegou a Old Trafford vindo do Bologna, mas o sonho rapidamente se transformou em pesadelo para o jogador de 24 anos. O atacante não conseguiu nenhuma titularidade na Premier League em 2026, somando apenas 28 minutos em campo ao longo do ano até agora, com a recente permanência no banco contra o Aston Villa servindo como a gota d’água.

A constante instabilidade nos bastidores do Manchester United teria afetado o moral do jogador. Reportagens do TuttoSport sugerem que Zirkzee se sente “desanimado e triste” com sua situação atual no elenco, não tendo visto a reviravolta que esperava após as mudanças na comissão técnica do clube. A falta de tempo de jogo já o fez cair em desgraça na seleção holandesa, alimentando ainda mais seu desejo de garantir um novo começo.