O Manchester United traça planos surpreendentes para uma possível contratação de Jarrod Bowen, enquanto os Red Devils se juntam ao Liverpool e ao Chelsea na disputa pelo capitão do West Ham

O United está acompanhando de perto a situação no London Stadium, enquanto o West Ham enfrenta a dura realidade de um possível rebaixamento. De acordo com reportagens do The Guardian, os Red Devils estão preparados para tirar proveito da situação difícil dos Hammers, já que o clube do leste de Londres provavelmente precisará arrecadar mais de 100 milhões de libras em receitas de transferências caso caia para a Championship.

Embora Bowen tenha sido uma figura emblemática para o West Ham, a atração de disputar a Liga dos Campeões em Old Trafford pode ser irresistível. O United já garantiu sua vaga na competição de elite da Europa após uma vitória crucial sobre o Liverpool, e a equipe de recrutamento agora está voltando seu foco para reforçar o elenco com jogadores de qualidade comprovada na Premier League.







