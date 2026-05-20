Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United traça planos surpreendentes para uma possível contratação de Jarrod Bowen, enquanto os Red Devils se juntam ao Liverpool e ao Chelsea na disputa pelo capitão do West Ham
Os Red Devils estão prontos para aproveitar o rebaixamento dos Hammers
O United está acompanhando de perto a situação no London Stadium, enquanto o West Ham enfrenta a dura realidade de um possível rebaixamento. De acordo com reportagens do The Guardian, os Red Devils estão preparados para tirar proveito da situação difícil dos Hammers, já que o clube do leste de Londres provavelmente precisará arrecadar mais de 100 milhões de libras em receitas de transferências caso caia para a Championship.
Embora Bowen tenha sido uma figura emblemática para o West Ham, a atração de disputar a Liga dos Campeões em Old Trafford pode ser irresistível. O United já garantiu sua vaga na competição de elite da Europa após uma vitória crucial sobre o Liverpool, e a equipe de recrutamento agora está voltando seu foco para reforçar o elenco com jogadores de qualidade comprovada na Premier League.
- Getty Images Sport
Mudança de posição surpreendente planejada para Bowen
O aspecto mais intrigante do interesse do United reside na forma como o clube planeja utilizar o jogador de 29 anos. Apesar de Bowen ter passado a maior parte de sua carreira como ponta-direita ou centroavante improvisado, os dirigentes do United supostamente o veem como uma opção principal para a posição de ponta-esquerda. Trata-se de uma mudança tática incomum, que sugere que o clube busca mais versatilidade em seu ataque.
Durante sua passagem pelo West Ham, Bowen raramente atuou na ala esquerda, mas sua dedicação e finalização precisa são vistas como características que podem ser aplicadas em toda a linha de ataque. Com a expectativa de que o clube nomeie Michael Carrick como seu técnico permanente com um contrato de dois anos, esses planos táticos indicam uma nova visão para a era pós-Amorim em Old Trafford.
Bowen se pronuncia sobre os rumores de transferência
O jogador da seleção inglesa não se calou sobre seu futuro, admitindo que passa por um período de reflexão ao final de cada temporada. O capitão do West Ham está plenamente ciente do crescente interesse dos grandes clubes da liga e provavelmente terá uma decisão difícil a tomar assim que a temporada terminar, após a última rodada e o confronto decisivo contra o Leeds United. Em entrevista à Sky Sports sobre seu futuro, Bowen disse: “Faço isso desde que estou no Hull. Sento-me no final de cada temporada e penso: o que é melhor para mim? O que estou sentindo? Qual é meu pressentimento? E então tomo uma decisão e sigo em frente.”
- AFP
A disputa pela contratação se aproxima entre Chelsea e Liverpool
O United está longe de ser o único a disputar a contratação da estrela do West Ham. Há muito tempo que se atribui ao Liverpool um interesse em Bowen como um potencial sucessor a longo prazo para suas próprias estrelas de ataque, enquanto o Chelsea também acompanha a situação, à medida que dá continuidade à sua estratégia agressiva de contratações sob o comando do atual grupo de proprietários.
Com a situação financeira do West Ham potencialmente comprometida por uma possível queda para a segunda divisão, uma guerra de lances pode eclodir entre os três gigantes. No entanto, a vaga garantida do United na Liga dos Campeões e a iminente contratação definitiva de Carrick como técnico podem dar ao clube uma vantagem no que se configura para ser uma das sagas de transferências mais comentadas do verão.