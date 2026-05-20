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Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O Manchester United traça planos surpreendentes para uma possível contratação de Jarrod Bowen, enquanto os Red Devils se juntam ao Liverpool e ao Chelsea na disputa pelo capitão do West Ham

Mercado da bola
J. Bowen
Manchester United
West Ham
Liverpool
Chelsea
Premier League

O Manchester United estaria preparando uma jogada surpreendente para contratar o capitão do West Ham United, Jarrod Bowen, na tentativa de reforçar suas opções de ataque antes da importante janela de transferências do verão. Os Red Devils entraram na disputa ao lado dos rivais da Premier League, Liverpool e Chelsea, pela contratação do jogador da seleção inglesa — mas com um papel tático bastante inesperado em mente.

  • Os Red Devils estão prontos para aproveitar o rebaixamento dos Hammers

    O United está acompanhando de perto a situação no London Stadium, enquanto o West Ham enfrenta a dura realidade de um possível rebaixamento. De acordo com reportagens do The Guardian, os Red Devils estão preparados para tirar proveito da situação difícil dos Hammers, já que o clube do leste de Londres provavelmente precisará arrecadar mais de 100 milhões de libras em receitas de transferências caso caia para a Championship.

    Embora Bowen tenha sido uma figura emblemática para o West Ham, a atração de disputar a Liga dos Campeões em Old Trafford pode ser irresistível. O United já garantiu sua vaga na competição de elite da Europa após uma vitória crucial sobre o Liverpool, e a equipe de recrutamento agora está voltando seu foco para reforçar o elenco com jogadores de qualidade comprovada na Premier League.



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  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mudança de posição surpreendente planejada para Bowen

    O aspecto mais intrigante do interesse do United reside na forma como o clube planeja utilizar o jogador de 29 anos. Apesar de Bowen ter passado a maior parte de sua carreira como ponta-direita ou centroavante improvisado, os dirigentes do United supostamente o veem como uma opção principal para a posição de ponta-esquerda. Trata-se de uma mudança tática incomum, que sugere que o clube busca mais versatilidade em seu ataque.

    Durante sua passagem pelo West Ham, Bowen raramente atuou na ala esquerda, mas sua dedicação e finalização precisa são vistas como características que podem ser aplicadas em toda a linha de ataque. Com a expectativa de que o clube nomeie Michael Carrick como seu técnico permanente com um contrato de dois anos, esses planos táticos indicam uma nova visão para a era pós-Amorim em Old Trafford.



  • Bowen se pronuncia sobre os rumores de transferência

    O jogador da seleção inglesa não se calou sobre seu futuro, admitindo que passa por um período de reflexão ao final de cada temporada. O capitão do West Ham está plenamente ciente do crescente interesse dos grandes clubes da liga e provavelmente terá uma decisão difícil a tomar assim que a temporada terminar, após a última rodada e o confronto decisivo contra o Leeds United. Em entrevista à Sky Sports sobre seu futuro, Bowen disse: “Faço isso desde que estou no Hull. Sento-me no final de cada temporada e penso: o que é melhor para mim? O que estou sentindo? Qual é meu pressentimento? E então tomo uma decisão e sigo em frente.”

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    A disputa pela contratação se aproxima entre Chelsea e Liverpool

    O United está longe de ser o único a disputar a contratação da estrela do West Ham. Há muito tempo que se atribui ao Liverpool um interesse em Bowen como um potencial sucessor a longo prazo para suas próprias estrelas de ataque, enquanto o Chelsea também acompanha a situação, à medida que dá continuidade à sua estratégia agressiva de contratações sob o comando do atual grupo de proprietários.

    Com a situação financeira do West Ham potencialmente comprometida por uma possível queda para a segunda divisão, uma guerra de lances pode eclodir entre os três gigantes. No entanto, a vaga garantida do United na Liga dos Campeões e a iminente contratação definitiva de Carrick como técnico podem dar ao clube uma vantagem no que se configura para ser uma das sagas de transferências mais comentadas do verão.