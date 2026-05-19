O Manchester United tentou contratar o técnico dos seus “sonhos secretos” antes de oferecer um contrato definitivo a Michael Carrick

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Manchester United já admira Enrique há muito tempo. Após a demissão de Ruben Amorim — que deixou o clube em janeiro, após vencer apenas oito das 20 partidas da Premier League nesta temporada e perder 23 dos 63 jogos disputados no total —, os Red Devils buscaram um substituto de renome. Romano revelou o interesse secreto, afirmando: “Olha, sobre Luis Enrique, posso dizer que ele era o sonho secreto de algumas pessoas muito importantes no Manchester United. Então, por volta de janeiro e fevereiro, o Man United tentou entender se talvez houvesse uma chance de trazer Luis Enrique para o clube neste verão. Não foi possível porque Luis Enrique está totalmente focado no projeto do Paris Saint-Germain.”