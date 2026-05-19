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O Manchester United tentou contratar o técnico dos seus “sonhos secretos” antes de oferecer um contrato definitivo a Michael Carrick
A busca por Luis Enrique
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Manchester United já admira Enrique há muito tempo. Após a demissão de Ruben Amorim — que deixou o clube em janeiro, após vencer apenas oito das 20 partidas da Premier League nesta temporada e perder 23 dos 63 jogos disputados no total —, os Red Devils buscaram um substituto de renome. Romano revelou o interesse secreto, afirmando: “Olha, sobre Luis Enrique, posso dizer que ele era o sonho secreto de algumas pessoas muito importantes no Manchester United. Então, por volta de janeiro e fevereiro, o Man United tentou entender se talvez houvesse uma chance de trazer Luis Enrique para o clube neste verão. Não foi possível porque Luis Enrique está totalmente focado no projeto do Paris Saint-Germain.”
- AFP
Carrick se destaca enquanto Enrique domina
Com a indisponibilidade de Enrique, Carrick ficou encarregado de estabilizar o elenco. O ex-meio-campista da Inglaterra superou as expectativas, levando a equipe a 11 vitórias e três empates em 16 partidas, garantindo o terceiro lugar no campeonato. Embora a contratação definitiva de Carrick ainda não tenha sido oficializada, o anúncio é iminente. Enquanto isso, Enrique consolidou seu legado na França. Em 173 partidas pelo Paris Saint-Germain, o espanhol registrou 121 vitórias, garantindo três títulos consecutivos da Ligue 1 e duas Copas da França. Depois de levantar o troféu da Liga dos Campeões na última temporada, os jogadores de Enrique se preparam para enfrentar o Arsenal na final no final deste mês.
Keane alerta para graves problemas
Apesar da recente vitória por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, a lenda do clube, Roy Keane, continua cético. Em entrevista à Sky Sports, Keane destacou a magnitude do trabalho de reconstrução que o técnico interino tem pela frente: “Acho que a missão dele era garantir a classificação para a Liga dos Campeões; eles conseguiram isso, mas ainda há enormes problemas pela frente. Será que ele ainda era a melhor opção disponível? Obviamente, não sabemos com quais outros treinadores eles conversaram. Mas o fato de ele estar vencendo partidas de futebol… ainda assim, há enormes problemas no United. Enormes problemas.” Keane também questionou se essa é apenas uma decisão segura.
- AFP
O que vai acontecer agora no Old Trafford?
O United tem um verão crucial pela frente, enquanto se prepara para o retorno à principal competição europeia. A diretoria deve agora apoiar totalmente o novo técnico, cuja contratação já é esperada, no mercado de transferências, a fim de corrigir as evidentes deficiências do elenco. Enquanto isso, espera-se que Enrique assine uma extensão de contrato em Paris após o desfecho da competição europeia.