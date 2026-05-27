O Manchester United surge como o destino preferido de Mateus Fernandes na janela de transferências de verão, enquanto o West Ham planeja uma liquidação total devido ao rebaixamento

O United passou para a frente na disputa por Fernandes, com o jogador de 21 anos indicando Old Trafford como sua “primeira opção” para uma transferência neste verão, segundo o i Paper. O talento português teve uma temporada individual de destaque, apesar das dificuldades do seu clube, atraindo olhares de admiração de todo o continente. Embora Arsenal, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid tenham demonstrado interesse, o encanto do Teatro dos Sonhos parece ter prevalecido.

O United está ansioso para reforçar suas opções no meio-campo e vê o ex-jogador do Southampton como uma aquisição vital para o elenco de Michael Carrick. A busca ocorre em um momento em que o clube busca adicionar juventude e dinamismo ao seu meio-campo, e Fernandes se encaixa no perfil, já que o time busca dar continuidade ao progresso recente sob a nova comissão técnica.



