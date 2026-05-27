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O Manchester United surge como o destino preferido de Mateus Fernandes na janela de transferências de verão, enquanto o West Ham planeja uma liquidação total devido ao rebaixamento
Os Red Devils lideram a corrida
O United passou para a frente na disputa por Fernandes, com o jogador de 21 anos indicando Old Trafford como sua “primeira opção” para uma transferência neste verão, segundo o i Paper. O talento português teve uma temporada individual de destaque, apesar das dificuldades do seu clube, atraindo olhares de admiração de todo o continente. Embora Arsenal, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid tenham demonstrado interesse, o encanto do Teatro dos Sonhos parece ter prevalecido.
O United está ansioso para reforçar suas opções no meio-campo e vê o ex-jogador do Southampton como uma aquisição vital para o elenco de Michael Carrick. A busca ocorre em um momento em que o clube busca adicionar juventude e dinamismo ao seu meio-campo, e Fernandes se encaixa no perfil, já que o time busca dar continuidade ao progresso recente sob a nova comissão técnica.
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Começa a liquidação total do Hammers
O West Ham se prepara para um verão difícil após ter perdido sua vaga na primeira divisão no último fim de semana. Para equilibrar as contas e se preparar para a vida na Championship, o clube estaria planejando uma grande liquidação de jogadores no valor de 150 milhões de libras. Fernandes, que chegou ao clube vindo do Southampton no verão passado em uma transação no valor de 38 milhões de libras mais 4 milhões em bônus, é um dos ativos mais valiosos nesse plano de saídas.
Apesar do rebaixamento do clube, os Hammers não estão dispostos a deixar seu principal ativo sair por um preço baixo. A reportagem sugere que eles estão exigindo uma taxa de 80 milhões de libras pelo meio-campista, que ainda tem quatro anos restantes em seu contrato atual. Tendo demonstrado sua qualidade na Premier League nesta temporada, o West Ham acredita que ainda pode obter um lucro significativo com o jogador que contratou há apenas doze meses.
O parceiro ideal para Bruno Fernandes
Do ponto de vista tático, a diretoria do United considera o jogador de 21 anos o parceiro perfeito para o capitão do clube, Bruno Fernandes. Sua capacidade de cobrir grande área de campo e transitar rapidamente da defesa para o ataque é vista como o complemento ideal para a criatividade de Bruno. Curiosamente, relatos sugerem que o capitão do United já tenha dado seu aval à contratação, tendo recomendado seu compatriota à equipe de recrutamento do clube no início desta temporada.
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Reestruturação do meio-campo sob o comando de Carrick
Carrick não está perdendo tempo para reformular seu elenco após ter sido confirmado como técnico definitivo em Old Trafford. O ex-meio-campista do United está priorizando o meio-campo, e Fernandes se encaixa no perfil do jogador de alta intensidade que Carrick deseja implementar. No entanto, ele não é o único alvo no radar, já que o United busca montar um elenco capaz de competir em várias frentes na próxima temporada.
O United vem trabalhando em uma negociação envolvendo Ederson, do Atalanta, com relatos indicando que o brasileiro já chegou a um acordo pessoal com o clube. A contratação de Ederson e Fernandes representaria uma importante demonstração de intenções, proporcionando a Carrick uma combinação de estabilidade defensiva e energia criativa que muitas vezes faltou na campanha anterior.