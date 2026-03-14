O United não é o único grande clube da Premier League de olho no ex-jogador do Leeds United. Tanto o Liverpool quanto o Chelsea estariam acompanhando a situação no Vitality Stadium, reconhecendo que Adams possui a experiência na primeira divisão e a disciplina tática necessárias para se encaixar diretamente em um sistema de alta pressão.

Apesar do interesse de Londres e Merseyside, os Red Devils são atualmente considerados os favoritos para garantir sua contratação. Os olheiros ficaram impressionados com seu condicionamento físico recente, observando como ele se reintegrou com facilidade à equipe de Andoni Iraola após sofrer uma lesão no ligamento medial do joelho no final do ano passado.