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O Manchester United surge como "favorito" para contratar o meio-campista da seleção dos EUA Tyler Adams, enquanto o Bournemouth fixa o preço de venda em 45 milhões de libras
Os Red Devils estão de olho no meio-campista americano
O United está intensificando a busca por Adams, já que o jogador de 27 anos chamou a atenção da equipe de recrutamento de Old Trafford, segundo o TEAMtalk. Os Red Devils estão priorizando a contratação de um novo pivô defensivo para, eventualmente, suceder Casemiro, que deixará o clube quando seu contrato expirar neste verão. Adams, que há muito tempo é um destaque da seleção dos Estados Unidos, é visto como um alvo de alto valor, capaz de proporcionar a tenacidade e a habilidade de recuperação de bola tão necessárias que Casemiro trouxe ao meio-campo do United nesta temporada.
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Competição acirrada para Adams
O United não é o único grande clube da Premier League de olho no ex-jogador do Leeds United. Tanto o Liverpool quanto o Chelsea estariam acompanhando a situação no Vitality Stadium, reconhecendo que Adams possui a experiência na primeira divisão e a disciplina tática necessárias para se encaixar diretamente em um sistema de alta pressão.
Apesar do interesse de Londres e Merseyside, os Red Devils são atualmente considerados os favoritos para garantir sua contratação. Os olheiros ficaram impressionados com seu condicionamento físico recente, observando como ele se reintegrou com facilidade à equipe de Andoni Iraola após sofrer uma lesão no ligamento medial do joelho no final do ano passado.
O Bournemouth definiu o valor de transferência
O Bournemouth encontra-se numa posição negocial forte, já que Adams tem contrato até 2028, mas o clube da costa sul está disposto a ser pragmático. Entende-se que uma oferta na casa dos 45 milhões de libras seria suficiente para convencer os Cherries a venderem o jogador nas próximas janelas de transferências.
Embora o Bournemouth prefira manter seu meio-campista, a diretoria reconhece que uma transferência para um clube com chances de disputar a Liga dos Campeões é um grande atrativo para o jogador. Para o United, o preço cotado representa uma pechincha em um mercado onde meio-campistas defensivos de elite são difíceis de encontrar.
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Cronograma da Copa do Mundo para transferências
Espera-se que qualquer avanço formal nas negociações ganhe ritmo após a Copa do Mundo de 2026, onde Adams será uma figura emblemática para os Estados Unidos em casa. Esse intervalo permite que os possíveis interessados avaliem sua forma física durante um período prolongado, enquanto o Bournemouth aproveita seus serviços pelo restante da atual temporada nacional.
Por enquanto, Adams continua focado em suas responsabilidades na costa sul, tendo sido titular recentemente em três partidas consecutivas da Premier League contra West Ham, Sunderland e Brentford, respectivamente. Ele agora espera voltar à equipe titular quando o Cherries viajar para enfrentar o Burnley.
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