O United está de volta à Liga dos Campeões, após 15 anos desde a última vez em que chegou à final dessa prestigiosa competição. O clube já conquistou o título duas vezes sem sofrer nenhuma derrota nessa competição — em 1999 e 2008 —, e a Bally Bet elaborou um ranking das equipes com chances de repetir essa façanha antes da final de 2026, que colocará o Arsenal frente a frente com o Paris Saint-Germain.

Os vencedores da Tríplice Coroa do United ocupam, na verdade, a última posição, com uma taxa de vitórias de apenas 46,2%, enquanto o time do Bayern de Munique de 2020 lidera o ranking, tendo vencido todos os jogos — incluindo a famosa goleada de 8 a 2 sobre Lionel Messi e o Barcelona em uma das partidas.

Os Red Devils esperam saborear um sucesso semelhante nas futuras temporadas, mas enfrentarão esse desafio sem Casemiro à disposição, já que uma nova geração de volantes tem a tarefa de se tornar peças-chave em uma máquina bem lubrificada.

Questionado se gostaria de ver Casemiro, pentacampeão da Liga dos Campeões, passar mais um ano no chamado “Teatro dos Sonhos”, Djemba-Djemba disse: “Ele teve uma ótima temporada. Eu esperava que ele ficasse por mais um ano — ele é um meio-campista fantástico. Ele tem muita, muita, muita experiência.

“Eu adoraria que ele ficasse mais um ano, mas a decisão não é minha. A decisão é dele, mas acho que foi muito cedo para ele dizer o que faria, que iria deixar o clube. Foi cedo para ele porque, depois disso, quando Michael Carrick chegou, tudo mudou, não é mesmo?

“Tudo estava mudando, ele estava jogando bem, o time estava jogando bem, eles voltaram à primeira divisão, agora vão para a Liga dos Campeões. Acho que foi cedo para ele anunciar que vai deixar o clube. Eu esperava que ele ficasse mais um ano, mas, infelizmente, é assim no futebol.”