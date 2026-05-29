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O Manchester United sabe quem deve ser o alvo principal para a contratação no meio-campo, em meio a rumores envolvendo Elliot Anderson, Sandro Tonali e Fede Valverde
Quem vai substituir Casemiro no Manchester United?
O jogador da seleção brasileira Casemiro está encerrando uma passagem de quatro anos pelo futebol inglês, com o término de seu contrato e a chegada ao status de jogador sem vínculo. O ex-jogador do Real Madrid, de 34 anos, deixará um vazio considerável a ser preenchido no meio-campo do United.
Garantir que não haja perda de potência nesse setor será uma questão que Michael Carrick e companhia devem resolver com urgência. Diz-se que vários alvos em potencial já foram identificados, com os méritos de cada um sendo cuidadosamente avaliados.
Valores astronômicos estão sendo cogitados, à medida que mais uma janela de transferências se prepara para se abrir, com o astro da Inglaterra que disputará a Copa do Mundo, Anderson, supostamente com um preço na casa dos nove dígitos. O United, no entanto, busca fazer contratações inteligentes que ajudem nos objetivos de curto e longo prazo.
Adam Wharton e Carlos Baleba são mais dois nomes que entraram na lista, já que atendem a requisitos importantes no que diz respeito à experiência na Premier League e ao potencial de crescimento futuro. Mas em quem os Red Devils vão acabar se decidindo — com estrelas do Real Madrid ao Brighton aparecendo no radar de contratações?
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Anderson, Tonali, Valverde: quem o Manchester United deveria escolher?
Questionado sobre quem ele escolheria se estivesse no comando do orçamento de transferências do United, o ex-meio-campista dos Red Devils, Djemba-Djemba — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a World Cup Betting — disse: “O Manchester United é um grande clube e quer ganhar títulos, quer voltar ao topo e se manter lá. Para mim, a primeira escolha é Valverde e a segunda, Baleba.
“Eles terminaram em terceiro, vão para a Liga dos Campeões, agora precisam de alguns jogadores que tragam experiência, que consigam manter a posse de bola, que tragam o espírito do jogo.
“Valverde é o principal. Valverde é um jogador box-to-box, pode jogar como ponta também, pode jogar como lateral-direito também, porque eu o vi jogar nessa posição. Valverde é o principal. Acho que se me pedissem para escolher, eu escolheria ele, ele seria a primeira escolha e Baleba a segunda.”
Será que Casemiro poderia ter jogado mais uma temporada?
O United está de volta à Liga dos Campeões, após 15 anos desde a última vez em que chegou à final dessa prestigiosa competição. O clube já conquistou o título duas vezes sem sofrer nenhuma derrota nessa competição — em 1999 e 2008 —, e a Bally Bet elaborou um ranking das equipes com chances de repetir essa façanha antes da final de 2026, que colocará o Arsenal frente a frente com o Paris Saint-Germain.
Os vencedores da Tríplice Coroa do United ocupam, na verdade, a última posição, com uma taxa de vitórias de apenas 46,2%, enquanto o time do Bayern de Munique de 2020 lidera o ranking, tendo vencido todos os jogos — incluindo a famosa goleada de 8 a 2 sobre Lionel Messi e o Barcelona em uma das partidas.
Os Red Devils esperam saborear um sucesso semelhante nas futuras temporadas, mas enfrentarão esse desafio sem Casemiro à disposição, já que uma nova geração de volantes tem a tarefa de se tornar peças-chave em uma máquina bem lubrificada.
Questionado se gostaria de ver Casemiro, pentacampeão da Liga dos Campeões, passar mais um ano no chamado “Teatro dos Sonhos”, Djemba-Djemba disse: “Ele teve uma ótima temporada. Eu esperava que ele ficasse por mais um ano — ele é um meio-campista fantástico. Ele tem muita, muita, muita experiência.
“Eu adoraria que ele ficasse mais um ano, mas a decisão não é minha. A decisão é dele, mas acho que foi muito cedo para ele dizer o que faria, que iria deixar o clube. Foi cedo para ele porque, depois disso, quando Michael Carrick chegou, tudo mudou, não é mesmo?
“Tudo estava mudando, ele estava jogando bem, o time estava jogando bem, eles voltaram à primeira divisão, agora vão para a Liga dos Campeões. Acho que foi cedo para ele anunciar que vai deixar o clube. Eu esperava que ele ficasse mais um ano, mas, infelizmente, é assim no futebol.”
- AFP
A janela de transferências de verão começa em 15 de junho
Casemiro será uma grande perda para o United, dada a qualidade e a vasta experiência que possui, mas há opções suficientes no mercado para sugerir que é possível encontrar um sucessor à altura do dinâmico sul-americano.
Carrick, recém-contratado em definitivo para continuar como técnico dos Red Devils, é o responsável pela tarefa de observar e investir com sabedoria — com a necessidade de um novo reforço para atuar ao lado do capitão Bruno Fernandes, que bateu recordes no clube, no início da temporada 2026-27, que já está gerando discussões sobre uma possível disputa pelo título da Premier League.