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O Manchester United revela onde será construído o novo estádio com 100 mil lugares, enquanto os Red Devils se preparam para deixar Old Trafford
O United revela a localização do estádio
Os Red Devils confirmaram oficialmente que o novo estádio proposto, com capacidade para 100 mil pessoas, será construído no coração de uma área totalmente nova chamada “Stadium District”. A localização da grandiosa arena está prevista para ficar a aproximadamente 350 metros a noroeste do atual estádio Old Trafford. Esse ambicioso projeto constitui o principal pilar do plano diretor de revitalização de Trafford Wharfside, que conta com total apoio da prefeitura local e das autoridades de transporte.
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Nova residência preserva o legado
O clube enfatizou que esse local específico foi escolhido intencionalmente para ficar ao lado de Old Trafford, a fim de preservar a história, as tradições e os rituais dos dias de jogo que são profundamente sagrados para os torcedores. Esse passo marca um marco importante na criação de instalações modernas sem romper com as raízes emocionais do clube.
Collette Roche, CEO do projeto de desenvolvimento do novo estádio do United, afirmou: “A divulgação do Plano Diretor de Wharfside marca mais um marco significativo em nossa jornada para criar uma nova casa de nível mundial para o Manchester United no coração de um bairro vibrante e em transformação para Trafford e a Grande Manchester. Juntamente com nossos parceiros, temos uma oportunidade única nesta geração de criar um destino que traga benefícios duradouros para os torcedores, as comunidades locais e toda a região nas próximas décadas.
“O local proposto para o estádio está idealmente situado ao lado de Old Trafford, permitindo-nos preservar o patrimônio, as tradições e os rituais dos dias de jogo que são tão importantes para nossos torcedores, ao mesmo tempo em que oferece a conectividade e a infraestrutura necessárias para proporcionar uma experiência verdadeiramente de classe mundial aos torcedores.
“Estamos comprometidos em construir um estádio de classe mundial com nossos torcedores, e não simplesmente para eles. A atmosfera, a acessibilidade financeira e a facilidade de acesso continuarão no centro de nossos planos, e esperamos continuar nosso diálogo com os torcedores e outras partes interessadas à medida que avançamos para a próxima fase de projeto e desenvolvimento.”
Câmara Municipal prevê impulso econômico
Estima-se que esse plano de grande escala injete 7,3 bilhões de libras por ano na economia do Reino Unido e crie cerca de 48.000 novos empregos locais. A área de 150 hectares não se concentrará apenas no futebol, mas também será transformada em um bairro vibrante e de uso misto, acolhedor para os moradores locais durante todo o ano.
Tom Ross, presidente do Conselho Municipal de Trafford, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em apresentar o plano diretor, que dá início a uma longa jornada para definir o que poderá acontecer em cada local, a fim de dar vida a este destino cultural e esportivo de nível mundial.
“Queremos criar um lugar incrível para se estar, não apenas nos dias de jogo, mas todos os dias – e estamos buscando o maior número possível de moradores e empresas para nos ajudar a moldar essa visão, por meio do nosso próximo processo de consulta.
“Wharfside se tornará uma rede de bairros atraentes para se viver, trabalhar, passear, explorar, relaxar com a família, apreciar a natureza e a vida selvagem, encontrar amigos, comer fora, tomar um drinque, fazer compras e se divertir.
“Ele contará com os melhores parques e espaços à beira-água, moradias — incluindo opções acessíveis — em bairros vibrantes e diversificados, novas instalações de saúde e educação, transporte público integrado e locais para caminhar, andar de bicicleta e praticar atividades físicas.”
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A fase de consulta sobre o projeto se aproxima
A diretoria do United enfatizou que, até o momento, nenhuma decisão definitiva foi tomada sobre o destino ou o futuro do atual estádio de Old Trafford. A próxima fase desse megaprojeto se concentrará em coletar opiniões dos torcedores sobre a planta oficial e o projeto arquitetônico do novo estádio. Está previsto que, em breve, seja anunciado um processo de consulta pública aprofundada com os torcedores e as empresas locais.
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