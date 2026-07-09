O clube enfatizou que esse local específico foi escolhido intencionalmente para ficar ao lado de Old Trafford, a fim de preservar a história, as tradições e os rituais dos dias de jogo que são profundamente sagrados para os torcedores. Esse passo marca um marco importante na criação de instalações modernas sem romper com as raízes emocionais do clube.

Collette Roche, CEO do projeto de desenvolvimento do novo estádio do United, afirmou: “A divulgação do Plano Diretor de Wharfside marca mais um marco significativo em nossa jornada para criar uma nova casa de nível mundial para o Manchester United no coração de um bairro vibrante e em transformação para Trafford e a Grande Manchester. Juntamente com nossos parceiros, temos uma oportunidade única nesta geração de criar um destino que traga benefícios duradouros para os torcedores, as comunidades locais e toda a região nas próximas décadas.

“O local proposto para o estádio está idealmente situado ao lado de Old Trafford, permitindo-nos preservar o patrimônio, as tradições e os rituais dos dias de jogo que são tão importantes para nossos torcedores, ao mesmo tempo em que oferece a conectividade e a infraestrutura necessárias para proporcionar uma experiência verdadeiramente de classe mundial aos torcedores.

“Estamos comprometidos em construir um estádio de classe mundial com nossos torcedores, e não simplesmente para eles. A atmosfera, a acessibilidade financeira e a facilidade de acesso continuarão no centro de nossos planos, e esperamos continuar nosso diálogo com os torcedores e outras partes interessadas à medida que avançamos para a próxima fase de projeto e desenvolvimento.”