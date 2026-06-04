O Manchester United renova contrato com o veterano, mantendo um “líder importante” no vestiário de Michael Carrick

O United garantiu o futuro de Heaton, assegurando que o goleiro veterano continue sendo uma peça fundamental em Carrington. O jogador de 40 anos assinou um novo contrato de um ano, prolongando sua segunda passagem pelo clube onde iniciou sua carreira como jogador formado na base.

Heaton tem sido amplamente elogiado por sua influência nos bastidores, atuando como uma ponte vital entre a comissão técnica e o elenco. Desde seu retorno em 2021, ele conquistou a Carabao Cup com o clube e se tornou uma figura essencial no vestiário, com a diretoria considerando sua liderança fundamental para manter altos padrões dentro do grupo.