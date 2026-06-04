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O Manchester United renova contrato com o veterano, mantendo um “líder importante” no vestiário de Michael Carrick
Um pilar fundamental do vestiário
O United garantiu o futuro de Heaton, assegurando que o goleiro veterano continue sendo uma peça fundamental em Carrington. O jogador de 40 anos assinou um novo contrato de um ano, prolongando sua segunda passagem pelo clube onde iniciou sua carreira como jogador formado na base.
Heaton tem sido amplamente elogiado por sua influência nos bastidores, atuando como uma ponte vital entre a comissão técnica e o elenco. Desde seu retorno em 2021, ele conquistou a Carabao Cup com o clube e se tornou uma figura essencial no vestiário, com a diretoria considerando sua liderança fundamental para manter altos padrões dentro do grupo.
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Wilcox elogia o profissionalismo de Heaton
O diretor de futebol do United, Jason Wilcox, não hesitou em destacar o valor que Heaton traz para os Red Devils fora de campo. Embora ele possa não ser a primeira escolha na escalação no dia da partida — tendo feito apenas três partidas pelo time principal do clube: duas na Carabao Cup 2022-23 e uma na Liga dos Campeões 2021-22 —, seu impacto durante os treinos e seu papel de mentor não passaram despercebidos pela diretoria.
“Estamos muito felizes que Tom vá continuar por mais um ano. Todos estão bem cientes da importância de sua liderança e profissionalismo dentro do grupo”, afirmou Wilcox. “Tom desempenhou um papel fundamental ao ajudar a apoiar Senne [Lammens] ao longo de sua primeira temporada na Premier League; sua dedicação constante e mentalidade estabeleceram um padrão fantástico para o nosso grupo de goleiros.”
Um marco notável na carreira
Ao assinar esta renovação, Heaton está prestes a iniciar sua 21ª temporada como jogador de futebol profissional. É uma trajetória que fechou o ciclo: ele deixou o United ainda jovem para construir uma carreira respeitada com passagens pelo Cardiff City e pelo Bristol City, antes de se firmar no Burnley e no Aston Villa e, por fim, encontrar o caminho de volta ao Teatro dos Sonhos.
Heaton expressou seu orgulho por continuar sua trajetória no clube, afirmando: “É uma enorme honra continuar representando o Manchester United. É possível sentir a determinação e a ambição de todos no clube em continuar buscando o sucesso. Estou muito animado para desempenhar meu papel em impulsionar a equipe e ajudar o grupo a disputar os maiores títulos.”
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Estabelecendo o padrão em Manchester
A decisão de manter Heaton chega em um momento crucial para o United sob o comando do técnico Michael Carrick, que conseguiu levar o time de volta à Liga dos Campeões após garantir o terceiro lugar na temporada 2025-26. Este período de transição para o elenco exige figuras experientes para orientar a próxima geração de talentos, e a experiência de Heaton, que remonta à sua estreia profissional por empréstimo no Swindon Town em 2005, oferece um vasto conhecimento do qual os goleiros mais jovens do United podem se valer.