Getty Images Sport
O Manchester United recebeu uma boa notícia sobre a lesão de Patrick Dorgu, com o técnico da Dinamarca revelando uma possível data de retorno
A lesão de Dorgu impulsiona a equipe
Dorgu está fora desde a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, no final de janeiro. Ele sofreu uma grave lesão no tendão e os relatórios iniciais sugeriam que ele poderia ficar fora até abril. No entanto, a Dinamarca precisa que o lateral esteja em forma antes disso, devido à próxima repescagem para a Copa do Mundo; eles enfrentam a Macedônia do Norte em 26 de março. Se vencerem esse jogo, eles enfrentarão a República da Irlanda ou a República Tcheca na final da repescagem em 31 de março. E Riemer se recusa a descartar a possibilidade de Dorgu participar.
Ele disse: “No momento, ele está lesionado, segundo o Manchester United, e ficará assim até abril.
Sei que Patrick tem o sonho de estar pronto. Acho que sua maior motivação agora, quando ele está correndo naquela sala de treinamento, é que ele quer lutar contra todos e estar pronto para essa partida. Só vou ajudá-lo a manter esse sonho vivo enquanto houver oportunidade.”
O sombrio prognóstico de Carrick
O técnico do United, Michael Carrick, falou com tristeza sobre as perspectivas de Dorgu no final de janeiro, quando o United ainda tentava determinar por quanto tempo ele ficaria fora dos gramados.
Ele disse: “Pat, infelizmente, ele ficará fora por um período. Ainda estamos tentando determinar quanto tempo isso vai durar.
Vamos ter que esperar para ver, é decepcionante, ele teve duas semanas muito boas, Pat. Não tínhamos certeza se era uma pequena cãibra ou algo um pouco mais sério e, no momento, parece ser algo um pouco mais grave.
“Portanto, serão algumas semanas. Quantas semanas? Teremos que esperar para ver. É realmente decepcionante para todos nós e para o Pat, que está em um momento tão bom, mas infelizmente isso faz parte do futebol e é algo que temos que superar e fazer com que ele volte o mais rápido possível.”
A inspiração de Dorgu
Dorgu falou sobre sua principal inspiração no United, elogiando o impacto do ex-astro dos Red Devils, Patrice Evra, depois de marcar um gol espetacular contra o Arsenal.
O francês postou no X, junto com um vídeo dele comemorando o gol espetacular de Dorgu: “O que você está fazendo comigo, mano?”. O dinamarquês respondeu: “Aprendi com o melhor. Eu vi seu gol contra o Bayern”.
Carrick disse: “Pat tem sido um grande jogador para nós nos últimos jogos. De muitas maneiras. No ataque, ele obviamente marcou dois gols, mas acho que em termos de ameaça e capacidade atlética, a qualidade que ele traz, as conexões. Mas defensivamente, ele também tem sido imenso ao lado de Luke, dobrando a marcação. Contra duas equipes que exigem muito pelas laterais. É um trabalho muito, muito importante para ele.
Estou muito feliz por ele. Os dois gols que ele marcou são muito diferentes, mas isso acontece porque ele se dedicou muito nas atuações. É bom vê-lo sorridente e feliz. Ele saiu com uma pequena cãibra, nada mais grave. Isso só mostra o quanto ele se dedicou na atuação. Estou muito feliz por ele, espero que não seja nada grave.”
O que vem a seguir?
O United enfrenta o Crystal Palace e o Newcastle nos próximos dois jogos. A equipe de Carrick ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, três pontos à frente do Chelsea, seu mais próximo adversário, que ocupa a quinta posição. É improvável que os Red Devils possam contar com Dorgu em sua equipe antes do final da temporada.
