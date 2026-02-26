O Manchester United recebeu uma boa notícia sobre a lesão de Patrick Dorgu, com o técnico da Dinamarca revelando uma possível data de retorno

Dorgu está fora desde a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, no final de janeiro. Ele sofreu uma grave lesão no tendão e os relatórios iniciais sugeriam que ele poderia ficar fora até abril. No entanto, a Dinamarca precisa que o lateral esteja em forma antes disso, devido à próxima repescagem para a Copa do Mundo; eles enfrentam a Macedônia do Norte em 26 de março. Se vencerem esse jogo, eles enfrentarão a República da Irlanda ou a República Tcheca na final da repescagem em 31 de março. E Riemer se recusa a descartar a possibilidade de Dorgu participar.

Ele disse: “No momento, ele está lesionado, segundo o Manchester United, e ficará assim até abril.

Sei que Patrick tem o sonho de estar pronto. Acho que sua maior motivação agora, quando ele está correndo naquela sala de treinamento, é que ele quer lutar contra todos e estar pronto para essa partida. Só vou ajudá-lo a manter esse sonho vivo enquanto houver oportunidade.”