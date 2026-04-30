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O Manchester United recebeu uma boa notícia sobre a lesão de Matheus Cunha antes do grande confronto contra o Liverpool
Cunha de volta a Carrington
Os Red Devils ficaram animados ao ver Cunha no treino desta quinta-feira em Carrington. O ex-jogador do Wolves estava afastado dos gramados recentemente, tendo ficado de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na noite de segunda-feira devido a uma lesão no flexor do quadril, mas seu retorno aos gramados sugere que ele está no caminho certo para estar em forma para o fim de semana.
A equipe de Michael Carrick está se preparando para um dos jogos mais importantes do calendário, e ter seu influente camisa 10 disponível seria um grande incentivo. O brasileiro vem apresentando ótima forma neste ano, e sua presença no campo de treino chega no momento perfeito, já que o United busca consolidar sua posição entre os cinco primeiros da Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões.
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Em busca da Liga dos Campeões
Após a vitória apertada sobre o Brentford, em que os gols de Casemiro e Benjamin Sesko fizeram a diferença, o clube precisa de apenas mais dois pontos nas quatro últimas partidas do campeonato para garantir uma vaga nas principais competições europeias.
Cunha tem sido uma peça fundamental nessa campanha, tendo marcado, de forma notável, o gol da vitória na recente conquista sobre o Chelsea em Stamford Bridge. Esse foi seu oitavo gol na temporada da Premier League, e o atacante contribuiu com quatro gols nas últimas seis partidas no campeonato nacional, destacando sua importância na formação tática de Carrick.
O desafio do Liverpool
O confronto deste domingo contra o Liverpool de Arne Slot representa uma oportunidade para o United alcançar um feito raro. Depois de vencer o jogo de ida em Anfield, em outubro passado, os Red Devils buscam conquistar a primeira dobradinha na liga contra os de Merseyside desde 2016. O que está em jogo não poderia ser mais importante para ambas as equipes, agora que a temporada chega ao seu clímax.
Carrick havia minimizado anteriormente a gravidade da lesão de Cunha, e essas avaliações parecem ter sido precisas. Embora o atacante tenha assistido ao jogo contra o Brentford das arquibancadas, sua integração de volta aos treinos coletivos na quinta-feira indica que ele provavelmente fará parte da comissão de jogo para enfrentar o rival mais antigo do United.
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Carrick deve dar notícias
O técnico do United deve falar com a imprensa na tarde desta sexta-feira, quando a condição física de vários jogadores importantes será o principal tema da coletiva. Espera-se que Carrick esclareça se Cunha está pronto para ser titular ou se será utilizado como um substituto de impacto contra o Liverpool.
Com Kobbie Mainoo comprometendo-se esta semana com o futuro de longo prazo no clube ao assinar um novo contrato até 2031, há um clima de otimismo voltando à metade vermelha de Manchester. A inclusão de Cunha, agora recuperado, no elenco para o confronto contra o Liverpool apenas reforça a convicção de que o United pode encerrar a temporada em alta.