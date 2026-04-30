O Manchester United recebeu uma boa notícia sobre a lesão de Matheus Cunha antes do grande confronto contra o Liverpool

Os Red Devils ficaram animados ao ver Cunha no treino desta quinta-feira em Carrington. O ex-jogador do Wolves estava afastado dos gramados recentemente, tendo ficado de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na noite de segunda-feira devido a uma lesão no flexor do quadril, mas seu retorno aos gramados sugere que ele está no caminho certo para estar em forma para o fim de semana.

A equipe de Michael Carrick está se preparando para um dos jogos mais importantes do calendário, e ter seu influente camisa 10 disponível seria um grande incentivo. O brasileiro vem apresentando ótima forma neste ano, e sua presença no campo de treino chega no momento perfeito, já que o United busca consolidar sua posição entre os cinco primeiros da Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões.