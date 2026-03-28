O Manchester United "recebeu Ferran Torres de bandeja", já que o Barcelona planeja vender o atacante espanhol

Antes de qualquer decisão ser tomada, seja antes ou depois da Copa do Mundo, os Red Devils continuarão focados em seu desempenho em campo. A equipe de Michael Carrick ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, com 55 pontos em 31 partidas, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado. O próximo compromisso será contra o Leeds United, no dia 13 de abril.

Torres, por sua vez, continua com a seleção espanhola, que recentemente conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Sérvia antes de enfrentar o Egito em outro amistoso no dia 31 de março.