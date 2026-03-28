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O Manchester United "recebeu Ferran Torres de bandeja", já que o Barcelona planeja vender o atacante espanhol
Red Devils ficam atentos à liquidação total no Camp Nou
Segundo o TEAMtalk, o Barcelona teria entrado em contato com o Manchester United para oferecer os serviços de Torres. O clube catalão enfrenta atualmente uma situação financeira difícil e está buscando formas criativas de reduzir a folha salarial, ao mesmo tempo em que financia novas contratações. O jogador de 26 anos não é estranho ao Noroeste, já que passou dois anos no Manchester City. Embora Torres tenha sido um membro produtivo do elenco de Hansi Flick nesta temporada — marcando 16 gols em todas as competições —, as dificuldades financeiras do Barça podem torná-lo um ativo passível de venda.
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As restrições financeiras ditam a estratégia do Blaugrana
O Barcelona continua enfrentando limitações financeiras que estão afetando seus planos de transferências. A busca por novos alvos, como Julián Álvarez, é complicada pelas restrições orçamentárias, forçando o clube a considerar a possibilidade de se desfazer de estrelas consagradas. A diretoria do Camp Nou está ciente de que Torres continua sendo um ativo valioso no mercado. Os intermediários estão trabalhando em possíveis destinos para o ex-jogador do Valencia, e Torres teria, segundo relatos, o perfil que se encaixa no que o United procura.
O efeito cascata sobre Rashford
A possível chegada de Torres a Old Trafford poderia ter implicações significativas para o futuro de Marcus Rashford. Embora qualquer negociação envolvendo o espanhol esteja sendo conduzida separadamente, sua versatilidade no ataque pode dar ao United a flexibilidade necessária para aprovar mais uma transferência por empréstimo para o jogador formado na base do clube. O Arsenal também continua na disputa por Torres, já que Mikel Arteta é conhecido por ser um admirador de longa data do jogador. No entanto, a diretoria do United estaria intrigada com a perspectiva de trazer Torres de volta à Premier League para reforçar seu ataque.
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E agora?
Antes de qualquer decisão ser tomada, seja antes ou depois da Copa do Mundo, os Red Devils continuarão focados em seu desempenho em campo. A equipe de Michael Carrick ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, com 55 pontos em 31 partidas, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado. O próximo compromisso será contra o Leeds United, no dia 13 de abril.
Torres, por sua vez, continua com a seleção espanhola, que recentemente conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Sérvia antes de enfrentar o Egito em outro amistoso no dia 31 de março.