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O Manchester United recebe elogios pela contratação “barata” de Ederson, enquanto seu compatriota brasileiro explica o que o meio-campista de 38 milhões de libras trará como substituto de Casemiro
Uma pechincha no mercado atual
A busca do Manchester United por reforços para o meio-campo levou o clube ao craque brasileiro da Atalanta, com uma negociação que, segundo relatos, movimentaria 38 milhões de libras (51 milhões de dólares) chegando à reta final. Numa época em que os volantes costumam atingir valores na casa dos 100 milhões, o ex-astro da Premier League Sandro acredita que os Red Devils conseguiram um excelente negócio por um jogador do seu calibre.
Em conversa com os especialistas em apostas do BritishGambler.co.uk, Sandro destacou a disparidade de preços no cenário atual. “Acho que o Ederson também, 38 milhões de libras, creio eu”, disse ele. “Quando você pensa que o Man U está sendo associado a Elliot Anderson, Sandro Tonali e Tchouameni, do Real Madrid, todos eles são obviamente jogadores de classe mundial, mas são muito caros em comparação. Acho que 38 milhões de libras pelo Ederson é uma pechincha, na verdade, no mercado de hoje, certo?”.
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Substituindo uma lenda: Casemiro
A chegada de Ederson é amplamente vista como um plano de sucessão para o experiente Casemiro, que deve deixar Old Trafford após uma carreira repleta de conquistas. Substituir um pentacampeão da Liga dos Campeões não é tarefa fácil, mas Sandro acredita que seu compatriota possui as qualidades físicas e a mentalidade necessárias para assumir o posto.
“Sei que ele é um meio-campista de ponta”, explicou Sandro. “Ele foi ao Brasil algumas vezes com a seleção nacional. Vi alguns vídeos; embora não tenha acompanhado todos os jogos dele, sei que é forte. Ele tem a capacidade física para jogar na Premier League e sei que alguns outros clubes da Premier League também queriam contratá-lo. Mas este é um jogador que virá para o United para substituir Casemiro. E, uau… para substituir Casemiro, você precisa estar no nível mais alto, lá no topo com os melhores, porque Casemiro é um jogador enorme, e ele se saiu muito bem no United.”
Físico e disciplina tática
O United vem há muito tempo buscando um jogador que combine a capacidade de proteger a defesa com a habilidade de conduzir a bola para o ataque. As atuações de Ederson na Série A indicam que ele possui essa rara combinação de qualidades, e relatos sugerem que os Red Devils estão dispostos a pagar uma quantia inicial de 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) para garantir sua contratação junto ao clube italiano.
Ao descrever o estilo do jogador, Sandro disse: “Acho que ele tem a qualidade para construir o jogo e a força para tirar os adversários da jogada, porque ele é muito forte. Não sei se ele pode ser um meio-campista box-to-box, mas será o meio-campista que controlará o jogo. Ele sabe passar bem, sabe desarmar, pode ser aquele jogador forte no meio-campo.”
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O desafio da adaptação à Premier League
Embora as bases técnicas e físicas estejam presentes, a transição da Série A para a primeira divisão inglesa continua sendo um grande desafio. No entanto, Sandro está confiante de que, com a orientação certa e paciência, Ederson poderá ter o mesmo impacto dos melhores volantes da Premier League.
“É sempre muito difícil quando você se transfere para a Premier League, porque a Premier League é outro nível. É preciso ver se o jogador tem as condições necessárias, e ele tem, então é só uma questão de adaptação. É só o técnico que precisará dar tempo a ele. Mas ele tem a qualidade para ir para lá e aproveitar a Premier League”, concluiu Sandro.