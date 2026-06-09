O Manchester United recebe elogios pela contratação “barata” de Ederson, enquanto seu compatriota brasileiro explica o que o meio-campista de 38 milhões de libras trará como substituto de Casemiro

A busca do Manchester United por reforços para o meio-campo levou o clube ao craque brasileiro da Atalanta, com uma negociação que, segundo relatos, movimentaria 38 milhões de libras (51 milhões de dólares) chegando à reta final. Numa época em que os volantes costumam atingir valores na casa dos 100 milhões, o ex-astro da Premier League Sandro acredita que os Red Devils conseguiram um excelente negócio por um jogador do seu calibre.

Em conversa com os especialistas em apostas do BritishGambler.co.uk, Sandro destacou a disparidade de preços no cenário atual. “Acho que o Ederson também, 38 milhões de libras, creio eu”, disse ele. “Quando você pensa que o Man U está sendo associado a Elliot Anderson, Sandro Tonali e Tchouameni, do Real Madrid, todos eles são obviamente jogadores de classe mundial, mas são muito caros em comparação. Acho que 38 milhões de libras pelo Ederson é uma pechincha, na verdade, no mercado de hoje, certo?”.