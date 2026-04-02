O Manchester United recebe conselho "absurdo" sobre a transferência de Harry Kane após o Bayern de Munique admitir que o jogador está à venda

Não há a menor chance de o United desembolsar essa quantia pelo atacante já em fase de declínio — mesmo levando em conta o histórico de Kane —, mas o clube pode se sentir tentado a explorar uma negociação caso o temível atacante chegue ao último ano de seu contrato atual.

Mick Brown, que já foi o olheiro-chefe dos Red Devils, acredita que o United entraria em contato se Kane se tornasse disponível. Ele disse ao Football Insider: “O futuro de Harry Kane vai ser interessante. Muito vai depender do que ele quiser fazer, porque todos com quem você conversa dizem que ele está feliz no Bayern de Munique, mas agora há rumores de que ele poderia ser tentado a sair.

“Quando pessoas [como Hoeness] dizem coisas assim, é claro que você vai ficar atento. Se as negociações do contrato dele talvez não estejam indo como planejado e eles acham que ele poderia ser tentado a ir para a Arábia Saudita, o que impediria um clube da Premier League de fazer uma oferta?

“Seja quem for, talvez o Manchester United ou qualquer outro clube, se Kane estiver pensando em deixar o Bayern de Munique, seria tolice não dar uma olhada. Ele pode querer voltar para a Inglaterra e tentar quebrar o recorde de Shearer; isso era o que todo mundo falava quando ele estava saindo do Tottenham.

“Ao que tudo indica, acho que ele está feliz no Bayern e isso provavelmente não vai mudar, mas se houver indícios de que ele poderia sair, o interesse estará lá.”