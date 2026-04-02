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O Manchester United recebe conselho "absurdo" sobre a transferência de Harry Kane após o Bayern de Munique admitir que o jogador está à venda
As cláusulas de rescisão do contrato de Kane expiraram
O Bayern mantém Kane sob contrato até o verão de 2027. As cláusulas de rescisão desse acordo já expiraram, o que significa que o jogador de 32 anos não pode ser contratado por nenhum clube por 57 milhões de libras (75 milhões de dólares).
Diz-se que uma proposta de renovação de contrato na Allianz Arena já foi apresentada, com os atuais campeões alemães ansiosos para garantir que um jogador com 133 gols em 136 partidas permaneça no elenco. Há, no entanto, a percepção de que pode ser difícil resistir ao interesse de clubes de fora.
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Preço pedido: Quanto vale Kane?
O presidente honorário Uli Hoeness disse à revista *kicker*, quando questionado sobre o futuro de Kane: “Ele não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa que está definitivamente sob contrato aqui até o verão de 2027. O que estou ouvindo e percebendo é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui. Nunca se sabe quando um clube saudita aparece e coloca muito dinheiro na mesa... Mas ele se sente muito em casa.”
Hoeness acrescentou sobre o possível valor de transferência de Kane, já que não há sinais de que o ex-atacante do Tottenham esteja perdendo ritmo: “Alexander Isak, do Liverpool, custou 150 milhões de euros. Se ele vale 150 milhões de euros, então Harry vale 250 milhões de euros.”
Será que o Manchester United voltaria a se interessar por Kane?
Não há a menor chance de o United desembolsar essa quantia pelo atacante já em fase de declínio — mesmo levando em conta o histórico de Kane —, mas o clube pode se sentir tentado a explorar uma negociação caso o temível atacante chegue ao último ano de seu contrato atual.
Mick Brown, que já foi o olheiro-chefe dos Red Devils, acredita que o United entraria em contato se Kane se tornasse disponível. Ele disse ao Football Insider: “O futuro de Harry Kane vai ser interessante. Muito vai depender do que ele quiser fazer, porque todos com quem você conversa dizem que ele está feliz no Bayern de Munique, mas agora há rumores de que ele poderia ser tentado a sair.
“Quando pessoas [como Hoeness] dizem coisas assim, é claro que você vai ficar atento. Se as negociações do contrato dele talvez não estejam indo como planejado e eles acham que ele poderia ser tentado a ir para a Arábia Saudita, o que impediria um clube da Premier League de fazer uma oferta?
“Seja quem for, talvez o Manchester United ou qualquer outro clube, se Kane estiver pensando em deixar o Bayern de Munique, seria tolice não dar uma olhada. Ele pode querer voltar para a Inglaterra e tentar quebrar o recorde de Shearer; isso era o que todo mundo falava quando ele estava saindo do Tottenham.
“Ao que tudo indica, acho que ele está feliz no Bayern e isso provavelmente não vai mudar, mas se houver indícios de que ele poderia sair, o interesse estará lá.”
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O Red Devils tem investido em outras opções de ataque
Kane já esteve na mira do United no passado, mas nunca foi possível chegar a um acordo com o Tottenham, seu rival da Premier League. O clube continuou a investir pesadamente em atacantes — incluindo nomes como Rasmus Hojlund e Benjamin Sesko —, mas acolheria com satisfação qualquer oportunidade de trazer Kane, detentor de recordes, de volta à sua terra natal.