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O Manchester United REALMENTE se reuniu com o agente de Bruno Guimarães, à medida que a verdade sobre o interesse na contratação do craque do Newcastle vem à tona
A busca pelo sucessor de Casemiro se intensifica
Substituir um jogador do calibre de Casemiro não é tarefa fácil, mas a equipe de recrutamento do United elaborou uma lista específica de perfis que poderiam reproduzir o impacto dele. Guimaraes está no topo dessa lista porque ele faria uma transição perfeita, já que se estabeleceu como um dos meio-campistas mais dominantes da divisão desde que chegou ao Newcastle. A decisão de contratar o brasileiro surge em um momento de incerteza para o Newcastle, que pode ter dificuldades para manter seus principais jogadores caso não consiga garantir uma vaga nas competições europeias.
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O Manchester United inicia negociações para contratar a estrela do Newcastle
O UOL informa que ocorreu uma reunião entre os representantes do United e de Guimarães para avaliar a viabilidade de uma negociação, com o especialista em transferências Fabrizio Romano corroborando essa informação. Guimarães é visto como a contratação ideal, pois possui o perfil específico que a diretoria procura. Há também um incentivo financeiro para os Red Devils. Apesar de sua importância para os Magpies, acredita-se que uma quantia na casa dos 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) poderia ser suficiente para garantir seus serviços. Esse valor é considerado bastante acessível para um jogador de seu calibre, especialmente porque o Newcastle pode precisar equilibrar suas contas.
A possível contratação do St James Park poderia incluir Tonali
Curiosamente, Guimarães não é o único jogador do Newcastle atualmente em vista no Old Trafford. O United também está de olho no jogador da seleção italiana Sandro Tonali, que poderia se sentir tentado a deixar Tyneside caso o desempenho dos Magpies continue vacilante. Tonali teria a ambição de disputar competições europeias, algo que parece cada vez mais improvável no St James’ Park nesta temporada. O Newcastle ocupa atualmente a nona posição na tabela da Premier League, ficando atrás das vagas europeias por uma margem significativa. Sua situação não foi ajudada pela dolorosa derrota por 7 a 2 para o Barcelona na Liga dos Campeões, um resultado que levantou dúvidas sobre o projeto de longo prazo no nordeste. Caso o Newcastle não consiga se classificar para a Liga Europa ou para a Liga dos Campeões, os Red Devils podem se encontrar em posição de atrair Guimarães ou Tonali para Manchester.
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Opções alternativas na lista de candidatos do Old Trafford
Embora Guimarães continue sendo o principal alvo, o United identificou outras opções alternativas para garantir que não fique sem opções. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como um candidato sério após seu desempenho impressionante sob o comando de Thomas Tuchel na seleção inglesa. Apesar das dificuldades do Forest na parte de baixo da tabela, o jogador de 23 anos é cada vez mais visto como alguém que já superou o nível do seu clube atual, embora o Manchester City seja o favorito para contratá-lo.
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