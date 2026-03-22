O Manchester United REALMENTE se reuniu com o agente de Bruno Guimarães, à medida que a verdade sobre o interesse na contratação do craque do Newcastle vem à tona

Curiosamente, Guimarães não é o único jogador do Newcastle atualmente em vista no Old Trafford. O United também está de olho no jogador da seleção italiana Sandro Tonali, que poderia se sentir tentado a deixar Tyneside caso o desempenho dos Magpies continue vacilante. Tonali teria a ambição de disputar competições europeias, algo que parece cada vez mais improvável no St James’ Park nesta temporada. O Newcastle ocupa atualmente a nona posição na tabela da Premier League, ficando atrás das vagas europeias por uma margem significativa. Sua situação não foi ajudada pela dolorosa derrota por 7 a 2 para o Barcelona na Liga dos Campeões, um resultado que levantou dúvidas sobre o projeto de longo prazo no nordeste. Caso o Newcastle não consiga se classificar para a Liga Europa ou para a Liga dos Campeões, os Red Devils podem se encontrar em posição de atrair Guimarães ou Tonali para Manchester.