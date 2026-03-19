O Manchester United PRECISA reforçar suas laterais neste verão: a substituição de Diogo Dalot e Luke Shaw ajudará a levar os Red Devils a um novo patamar

Ao contrário das opções para o meio-campo, o mercado de laterais é mais complicado, embora alguns dos melhores jogadores da Premier League nessa posição nos últimos anos não tenham aprendido o ofício atuando nas laterais.
Basta olhar para o Arsenal, que converteu Ben White, Riccardo Calafiori e Jurrien Timber para a posição a partir da zaga com grande sucesso. Ou veja Pep Guardiola transformando Josko Gvardiol de zagueiro central em lateral-esquerdo e depois de volta a zagueiro central, ou chamando Matheus Nunes de “um dos melhores meio-campistas do mundo” quando ele jogava pelo Sporting CP antes de concluir que ele “não era inteligente o suficiente” para jogar no meio-campo e se encaixava muito melhor na lateral-direita. Guardiola também utilizou Nico O'Reilly em diversas funções, com o jogador da seleção inglesa alternando entre lateral-esquerdo, volante e meia-atacante.
Se o United quer um lateral-esquerdo tradicional, que se sobreponha e seja agressivo, então deve considerar Lewis Hall, do Newcastle. Seu companheiro de equipe Tino Livramento, que está na mira do City, também é uma opção tentadora na lateral-direita, mas seu histórico de lesões deve ser motivo de preocupação. O obstáculo para ambos os jogadores são seus valores de transferência, com o Newcastle provavelmente cobrando cerca de 80 milhões de libras por qualquer um deles.
Se o United quiser um jogador que já tenha se provado na Premier League — e as histórias de sucesso do verão passado, em contraste com as dificuldades enfrentadas por nomes como Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund nos anos anteriores, sugerem que deveria —, então poderia encontrar uma boa opção no mercado ao considerar Pedro Porro, caso o Tottenham seja rebaixado, ou Ola Aina, se o Nottingham Forest cair.
Hugo Bueno, cujo rebaixamento com o Wolves é quase certo, é uma opção de custo ainda menor, já que estaria disponível por potencialmente 20 milhões de libras, apesar de ter algumas das estatísticas subjacentes mais impressionantes da Premier League.