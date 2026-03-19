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Man Utd upgrade full-backs GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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O Manchester United PRECISA reforçar suas laterais neste verão: a substituição de Diogo Dalot e Luke Shaw ajudará a levar os Red Devils a um novo patamar

Michael Carrick resolveu instantaneamente um dos maiores problemas do Manchester United na era Ruben Amorim, simplesmente colocando Luke Shaw e Diogo Dalot em suas posições naturais. Os laterais foram titulares em todas as nove partidas sob o comando do ex-meio-campista dos Red Devils, contribuindo para a impressionante sequência do técnico: sete vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

No entanto, apesar dos recentes avanços, Shaw e Dalot são os dois jogadores que tendem a receber mais críticas, tanto dos torcedores que vão aos jogos quanto dos que acompanham pela internet. Ambos apresentam falhas evidentes que, na opinião de muitos, estão impedindo a equipe de alcançar um novo patamar.

O meio-campo será a principal área de foco do clube no mercado de transferências deste verão, já que o time enfrenta a difícil tarefa de substituir Casemiro e, ao mesmo tempo, precisa preencher a lacuna deixada por Christian Eriksen no elenco, mas reforçar a lateral é igualmente importante. 

Portanto, enquanto o diretor de futebol Jason Wilcox e o chefe de recrutamento Christopher Vivell avaliam se devem contratar Elliot Anderson ou Adam Wharton por um valor potencial de £ 100 milhões (US$ 132,5 milhões), eles devem reservar parte do orçamento de transferências para reforçar as opções defensivas nas laterais.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    150 milhões de libras gastas em 12 anos

    "Falamos de prioridade apenas para o meio-campo, é só disso que ouvimos falar, mas vamos esclarecer uma coisa sobre a posição de lateral", começou Tony O’Neill, ex-ultr do United que agora é podcaster, no programa Webby and O’Neill Show. "Uma coisa não funciona sem a outra. Você traz alguns craques para o meio-campo e acaba tendo o mesmo problema no ataque com os laterais.

    "Nas últimas temporadas tem sido uma mistura e combinação, qualquer um serve, sempre foi assim, e o United não resolveu esse problema. Quando se trata de Shaw e Dalot, eles já cumpriram seu papel." 

    Desde que Shaw chegou do Southampton aos 19 anos por 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) — na época, uma quantia recorde para um adolescente —, o United gastou apenas 150 milhões de libras em laterais em 12 anos. Para colocar esse número em perspectiva, o Manchester City gastou 127 milhões de libras em três laterais em um único verão, em 2017.

    O United apostou tanto em estrelas em ascensão, como Aaron Wan-Bissaka — que responde por um terço do gasto total na posição, com 50 milhões de libras — e Tyrell Malacia, quanto em jogadores experientes, como Alex Telles e Noussair Mazraoui, sugerindo que o clube não sabia realmente o que queria. De fato, o United pareceu negligenciar tanto a posição de lateral que, no início da temporada 2023-24, teve que contratar Sergio Reguilón por empréstimo de emergência devido às lesões simultâneas de Shaw e Malacia.

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  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Não é uma prioridade"

    No último ano, o clube gastou um total de 32 milhões de libras com Patrick Dorgu e Diego Leon, embora o primeiro esteja lesionado desde janeiro e suas melhores atuações pelo United tenham ocorrido quando jogou pelas laterais direita ou esquerda. No entanto, em 2026, as melhores opções continuam sendo Shaw, que chegou em 2014, e Dalot, que chegou em 2018. A dupla está no United há um total de 20 anos, e muitos torcedores do United vêm clamando por uma renovação.

    “Vejo os torcedores do United há muito tempo dizendo ‘Tirem o Shaw, tirem o Dalot e tragam alguém novo’”, acrescentou O’Neill. “Mas essa conversa foi esquecida e precisa voltar a ser a prioridade. Olhe para a posição de lateral: onde está a concorrência atrás deles? 

    “Quem quer que tenha sido colocado lá simplesmente veio e se foi. Não tem havido prioridade por parte do clube, por parte dos executivos, para a posição de lateral. Shaw e Dalot, na minha opinião, chegaram ao fim da linha e é hora de saírem.”

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de perigo ofensivo

    Shaw é um dos grandes veteranos da história do clube, tendo jogado sob o comando de todos os treinadores da era pós-Sir Alex Ferguson, com exceção de David Moyes. Mas sua qualidade ofensiva diminuiu à medida que seus níveis de energia caíram com a idade e devido às inúmeras lesões; e, embora tenha se destacado defensivamente ao longo da temporada, tanto sob o comando de Amorim quanto de Carrick, Shaw não consegue oferecer o que a maioria das pessoas espera de um lateral moderno.

    Para crédito de Shaw, ele permaneceu livre de lesões nesta temporada e, notavelmente, jogou mais minutos do que qualquer outro jogador do elenco. No entanto, seu histórico suscita dúvidas evidentes sobre sua longevidade, especialmente considerando que, da última vez que jogou regularmente, em 2022-23, ele foi atormentado por lesões nas duas temporadas seguintes.

    Shaw terá mais um ano de contrato ao final desta temporada e, quando seu contrato expirar, ele estará prestes a completar 32 anos. Ele não consegue oferecer o que a maioria das pessoas espera de um lateral moderno, o que é reforçado pelo fato de que, apesar de ter jogado o maior número de minutos, Shaw contribuiu com apenas um gol em toda a temporada.

  • Manchester United v Villarreal CF: Group F - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Fonte de frustração

    Dalot não tem esse problema em termos de capacidade física ou disponibilidade, e melhorou consideravelmente sob o comando de Carrick, onde pode se concentrar principalmente na defesa, em vez de na criação de jogadas, como era sua função sob o comando de Amorim. Esse fardo se mostrou ainda maior quando ele jogava pelo seu lado esquerdo, onde é menos eficaz, o que acontecia com frequência. 

    Dalot tem três assistências nesta temporada, sendo que apenas Bruno Fernandes tem mais no elenco do United, além de um gol. Mas ele é propenso a lapsos de concentração e sua tomada de decisões no terço final do campo, como desperdiçar duas boas chances contra o Aston Villa ou cruzar mal, é uma fonte frequente de frustração para os torcedores.

    Para irritação dos torcedores do United, o clube tinha em mãos um dos melhores laterais jovens da Europa, mas não conseguiu reconhecer seu talento. Álvaro Carreras foi preterido por Erik ten Hag em jogos oficiais e foi emprestado ao Granada em agosto de 2023, mais ou menos na mesma época em que o clube se esforçava para contratar Reguilón. Posteriormente, ele foi vendido ao Benfica por apenas 8 milhões de libras, mas um ano depois se transferiu para o Real Madrid por 43 milhões de libras, onde tem impressionado em sua temporada de estreia.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mercado complicado

    Ao contrário das opções para o meio-campo, o mercado de laterais é mais complicado, embora alguns dos melhores jogadores da Premier League nessa posição nos últimos anos não tenham aprendido o ofício atuando nas laterais.

    Basta olhar para o Arsenal, que converteu Ben White, Riccardo Calafiori e Jurrien Timber para a posição a partir da zaga com grande sucesso. Ou veja Pep Guardiola transformando Josko Gvardiol de zagueiro central em lateral-esquerdo e depois de volta a zagueiro central, ou chamando Matheus Nunes de “um dos melhores meio-campistas do mundo” quando ele jogava pelo Sporting CP antes de concluir que ele “não era inteligente o suficiente” para jogar no meio-campo e se encaixava muito melhor na lateral-direita. Guardiola também utilizou Nico O'Reilly em diversas funções, com o jogador da seleção inglesa alternando entre lateral-esquerdo, volante e meia-atacante.

    Se o United quer um lateral-esquerdo tradicional, que se sobreponha e seja agressivo, então deve considerar Lewis Hall, do Newcastle. Seu companheiro de equipe Tino Livramento, que está na mira do City, também é uma opção tentadora na lateral-direita, mas seu histórico de lesões deve ser motivo de preocupação. O obstáculo para ambos os jogadores são seus valores de transferência, com o Newcastle provavelmente cobrando cerca de 80 milhões de libras por qualquer um deles.

    Se o United quiser um jogador que já tenha se provado na Premier League — e as histórias de sucesso do verão passado, em contraste com as dificuldades enfrentadas por nomes como Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund nos anos anteriores, sugerem que deveria —, então poderia encontrar uma boa opção no mercado ao considerar Pedro Porro, caso o Tottenham seja rebaixado, ou Ola Aina, se o Nottingham Forest cair. 

    Hugo Bueno, cujo rebaixamento com o Wolves é quase certo, é uma opção de custo ainda menor, já que estaria disponível por potencialmente 20 milhões de libras, apesar de ter algumas das estatísticas subjacentes mais impressionantes da Premier League.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Negligenciado por muito tempo

    Existem várias opções atraentes fora da Inglaterra. Julian Ryerson, por exemplo, deu 12 assistências em 18 partidas como titular na Bundesliga e foi uma peça fundamental na campanha avassaladora da Noruega nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O problema é que ele joga como lateral-direito, o que, ironicamente, o torna mais adequado ao sistema de Amorim do que ao de Carrick; além disso, aos 28 anos, ele está um pouco acima do perfil etário preferido pelo United. Notícias de que o Dortmund aceitaria uma oferta de cerca de 35 milhões de libras ainda o tornam uma opção atraente.

    O Eintracht Frankfurt, outro time alemão que lucrou muito com vendas para clubes ingleses recentemente, tem dois laterais que os grandes times estão observando de perto: Nathaniel Brown, que contribuiu com nove gols em todas as competições, e Nnamdi Collins.

    Não faltam, portanto, opções interessantes caso o United queira reforçar suas opções na lateral. É apenas uma questão de priorizar uma posição que vem sendo negligenciada há tempo demais.

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