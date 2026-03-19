O Manchester United PRECISA reforçar suas laterais neste verão: a substituição de Diogo Dalot e Luke Shaw ajudará a levar os Red Devils a um novo patamar

"Falamos de prioridade apenas para o meio-campo, é só disso que ouvimos falar, mas vamos esclarecer uma coisa sobre a posição de lateral", começou Tony O’Neill, ex-ultr do United que agora é podcaster, no programa Webby and O’Neill Show. "Uma coisa não funciona sem a outra. Você traz alguns craques para o meio-campo e acaba tendo o mesmo problema no ataque com os laterais.

"Nas últimas temporadas tem sido uma mistura e combinação, qualquer um serve, sempre foi assim, e o United não resolveu esse problema. Quando se trata de Shaw e Dalot, eles já cumpriram seu papel."

Desde que Shaw chegou do Southampton aos 19 anos por 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) — na época, uma quantia recorde para um adolescente —, o United gastou apenas 150 milhões de libras em laterais em 12 anos. Para colocar esse número em perspectiva, o Manchester City gastou 127 milhões de libras em três laterais em um único verão, em 2017.

O United apostou tanto em estrelas em ascensão, como Aaron Wan-Bissaka — que responde por um terço do gasto total na posição, com 50 milhões de libras — e Tyrell Malacia, quanto em jogadores experientes, como Alex Telles e Noussair Mazraoui, sugerindo que o clube não sabia realmente o que queria. De fato, o United pareceu negligenciar tanto a posição de lateral que, no início da temporada 2023-24, teve que contratar Sergio Reguilón por empréstimo de emergência devido às lesões simultâneas de Shaw e Malacia.