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O Manchester United precisa “quebrar as regras” com Bruno Fernandes, enquanto Michael Owen explica o que precisa acontecer nas conversas por contrato com o capitão talismânico do Manchester United
Fernandes no Man Utd: recorde de assistências e cinco prêmios de Jogador do Ano
Esse acordo inclui, sim, uma cláusula de 12 meses que pode ser acionada pelo Manchester United, dando ao clube mais tempo para chegar a um meio-termo com seu capitão, mas a esperança é de que todos consigam chegar a um acordo nas próximas semanas.
Com a temporada 2026-27 se aproximando rapidamente, e Fernandes de volta aos treinamentos após sua participação com Portugal na fase final da Copa do Mundo, o cenário ideal seria que um anúncio fosse feito antes da retomada das competições de clubes.
Fernandes registrou 21 assistências pelo United na elite do futebol inglês na última temporada, garantindo um lugar nos livros de recordes à frente de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, com esses feitos destacando ainda mais seu valor para o coletivo.
Ele completará 32 anos no início de setembro e está no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ desde janeiro de 2020, mas continua sendo uma presença talismânica para o Manchester United, com cinco prêmios de Jogador do Ano no currículo.
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United é pressionado a violar as regras de contrato por causa do capitão Fernandes
O interesse anterior da Saudi Pro League foi rechaçado, apesar de o United aparentemente ter estado aberto a uma venda em determinado momento, e agora estão sendo feitos esforços para afastar novos olhares de admiração. O Manchester United precisa rever os planos quando se trata de conversas com jogadores com mais de 30 anos.
Owen compartilha dessa opinião e o ex-atacante do United, campeão da Premier League, que agora ajuda apostadores do Reino Unido a comparar cassinos online como embaixador britânico do Casino.org, disse à GOAL sobre a necessidade de acertar uma renovação de contrato: “Se eu fosse o Manchester United, eu faria absolutamente tudo.
“Existem regras, regulamentos e coisas desse tipo. Coisas que fazem você pensar: ‘bem, ele tem X de idade e você não deveria pagar isso, não deveria dar contratos longos, não deveria fazer isso’. Mas, às vezes, um jogador é simplesmente tão importante, tão importante, que eu acho que, às vezes, você tem que quebrar as regras.
“Se eu fosse o Manchester United, eu não conseguiria suportar entrar na temporada sem ele. Ele é importante nesse nível. Esqueça a idade dele, esqueça todo o resto. Ele é indispensável se o Manchester United quiser continuar sua evolução.”
Fernandes será lembrado como uma lenda do Manchester United?
Fernandes soma 327 jogos pelo United e marcou 107 gols. Ele é o capitão desde 2023 e tem no currículo os títulos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga. No entanto, ainda é preciso mais para consolidar status de lenda.
Outro ex-astro do Manchester United, Mikael Silvestre, admite isso, com o francês tendo dito à GOAL: “Ele é um jogador-chave, e eu fiquei feliz por ele ter decidido não ir para a Arábia Saudita e permanecer no United, ficando com o clube em um momento difícil de transição.
“Ele está aqui há vários anos, mas, apesar da adversidade, entregou e foi o melhor jogador da liga na temporada passada. Então é muito importante que ele fique e continue ajudando o time a evoluir.
“Steven Gerrard é um grande nome no Liverpool, nunca venceu um título da Premier League. Ele venceu a Champions League. Seria legal, mas a marca dele no United já é grande.
“Eu diria que ele precisa conquistar um título, seja a liga ou a Champions League, para se tornar algo realmente especial para os torcedores, para a história do clube. Uma coisa é fazer parte de um clube em um período de sucesso, mas é preciso conquistar títulos.”
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Em busca de títulos: Manchester United disputa taças nacionais e europeias
O United espera disputar os maiores troféus na próxima temporada, depois de ver Michael Carrick garantir o retorno à Liga dos Campeões. O Manchester United também reduziu a distância para os postulantes ao título nacional.
No entanto, as movimentações no mercado têm sido relativamente lentas e mais reforços serão necessários, ao mesmo tempo em que tenta convencer Fernandes de que ele deve permanecer, para que o maior dos prêmios seja conquistado.
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