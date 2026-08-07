Esse acordo inclui, sim, uma cláusula de 12 meses que pode ser acionada pelo Manchester United, dando ao clube mais tempo para chegar a um meio-termo com seu capitão, mas a esperança é de que todos consigam chegar a um acordo nas próximas semanas.

Com a temporada 2026-27 se aproximando rapidamente, e Fernandes de volta aos treinamentos após sua participação com Portugal na fase final da Copa do Mundo, o cenário ideal seria que um anúncio fosse feito antes da retomada das competições de clubes.

Fernandes registrou 21 assistências pelo United na elite do futebol inglês na última temporada, garantindo um lugar nos livros de recordes à frente de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, com esses feitos destacando ainda mais seu valor para o coletivo.

Ele completará 32 anos no início de setembro e está no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ desde janeiro de 2020, mas continua sendo uma presença talismânica para o Manchester United, com cinco prêmios de Jogador do Ano no currículo.