O Manchester United pondera uma contratação surpreendente da estrela do Leeds United, depois que Michael Carrick ficou impressionado com a exibição individual do jogador em Old Trafford

O Manchester United está avaliando a possibilidade de contratar o meio-campista do Leeds, Tanaka, após sua recente atuação em Old Trafford. O TEAMtalk afirma que o jogador da seleção japonesa surgiu como uma opção surpreendente, enquanto o clube busca reforços para o meio-campo antes da janela de transferências de verão.

Tanaka impressionou durante a vitória do Leeds por 2 a 1 sobre o United na Premier League, resultado que marcou a primeira vitória do clube de Yorkshire em Old Trafford desde 1981. Atuando no meio-campo, ele ajudou o Leeds a controlar grande parte da partida, enquanto a equipe de Daniel Farke desestabilizava o ritmo do United. A reportagem afirma que o desempenho chamou a atenção do técnico interino do United, Michael Carrick, que teria ficado particularmente impressionado com a influência de Tanaka no meio-campo.