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O Manchester United pondera uma contratação surpreendente da estrela do Leeds United, depois que Michael Carrick ficou impressionado com a exibição individual do jogador em Old Trafford
O United considera Tanaka após sua atuação em Old Trafford
O Manchester United está avaliando a possibilidade de contratar o meio-campista do Leeds, Tanaka, após sua recente atuação em Old Trafford. O TEAMtalk afirma que o jogador da seleção japonesa surgiu como uma opção surpreendente, enquanto o clube busca reforços para o meio-campo antes da janela de transferências de verão.
Tanaka impressionou durante a vitória do Leeds por 2 a 1 sobre o United na Premier League, resultado que marcou a primeira vitória do clube de Yorkshire em Old Trafford desde 1981. Atuando no meio-campo, ele ajudou o Leeds a controlar grande parte da partida, enquanto a equipe de Daniel Farke desestabilizava o ritmo do United. A reportagem afirma que o desempenho chamou a atenção do técnico interino do United, Michael Carrick, que teria ficado particularmente impressionado com a influência de Tanaka no meio-campo.
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Carrick ficou impressionado com o desempenho do meio-campo
Relatos indicam que Carrick ficou impressionado com a forma como Tanaka comandou o meio-campo do United durante o confronto em Old Trafford. O jogador da seleção japonesa, ao lado do capitão Ethan Ampadu, teria dominado as áreas centrais durante grande parte da partida. Essa exibição gerou discussões internas no United sobre se o meio-campista poderia se tornar um alvo viável, já que o clube busca reforçar o meio-campo. O United não é o único a acompanhar a situação. Acredita-se que os rivais da Premier League, Newcastle United e Everton, também estejam de olho na situação de Tanaka antes da próxima janela de transferências.
O reforço do meio-campo continua sendo uma prioridade
O meio-campo do United tem estado sob escrutínio ao longo da temporada, com a falta de regularidade e as lesões forçando mudanças constantes no centro do campo. Espera-se que o clube explore várias opções como parte de sua estratégia de contratações para o verão.
Tanaka chegou ao Leeds em 2024, após passagens pela Alemanha e pelo Japão, e rapidamente se tornou uma figura importante durante a campanha de promoção do clube, antes de retornar à Premier League. O jogador de 27 anos tem contrato com o Elland Road até 2028, o que dá ao Leeds uma forte posição de negociação caso surja um interesse formal. No entanto, relatos anteriores sugeriam que os Whites já haviam se mostrado abertos a ofertas na casa dos 15 milhões de libras, embora o clube esteja agora considerando um novo contrato à medida que seu valor aumenta.
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A janela de transferências de verão deverá definir o futuro de Tanaka
Espera-se que o United defina suas prioridades de transferências assim que a situação da comissão técnica ficar mais clara e os planos para a próxima temporada forem confirmados. Carrick está atualmente no comando interino e continua entre os candidatos a assumir a liderança do clube a longo prazo.
Para o Leeds, o foco continua sendo garantir a permanência na Premier League antes do fim da temporada. O futuro de Tanaka só deve ficar mais claro quando a janela de transferências de verão se aproximar e os clubes começarem as negociações formais.