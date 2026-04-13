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O Manchester United “poderia contar com Manuel Ugarte” em uma troca envolvendo Sandro Tonali, em meio ao interesse do Newcastle pelo meio-campista uruguaio
Os meio-campistas em destaque
De acordo com o Football Insider, o Newcastle reacendeu seu interesse de longa data por Ugarte, após relatos recentes no Uruguai de que uma proposta pelo meio-campista em janeiro teria sido rejeitada pelo United. Os Magpies acompanham o jogador de 25 anos desde sua passagem pelo Sporting CP, embora suas transferências de grande repercussão para o PSG e Old Trafford sejam agora consideradas decepcionantes por especialistas em recrutamento. O valor de Ugarte caiu significativamente desde o início do ano, com o uruguaio não conseguindo registrar nenhuma partida como titular na Premier League desde o início de janeiro.
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A saída de Old Trafford se aproxima
Ugarte tornou-se uma figura secundária desde a nomeação de Carrick, ficando atrás de Kobbie Mainoo na hierarquia do meio-campo. Com uma reformulação significativa do meio-campo prevista devido à saída de Casemiro, o Newcastle permanece atento à situação de Ugarte, especialmente porque seu futuro a longo prazo parece cada vez mais improvável caso Carrick seja nomeado para o cargo de forma definitiva. O uruguaio mantém contrato até 2029 após sua chegada por 51 milhões de libras, mas sua dificuldade em se adaptar às exigências táticas do sistema atual tornou uma saída no meio do ano uma possibilidade realista.
Analisada a possibilidade de uma troca envolvendo Tonali
O United estaria considerando Tonali como seu principal alvo para o meio-campo, especialmente porque parece que o clube perderá a disputa por Elliot Anderson para o rival Manchester City. Aproveitando o interesse do Newcastle por Ugarte, os Red Devils esperam negociar um acordo criativo pelo jogador da seleção italiana, que mantém contrato com o St James' Park até junho de 2028. No entanto, qualquer acordo desse tipo exigiria que o Newcastle autorizasse a saída antecipada de um jogador-chave, uma medida que poderia enfrentar forte reação negativa da torcida de Tyneside.
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Orientando-se no mercado
O sucesso de qualquer possível troca depende da disposição do Newcastle em agir logo no início da janela de transferências, já que o clube enfrenta uma concorrência cada vez maior por Ugarte por parte de vários clubes de elite europeus. A equipe de Eddie Howe precisa equilibrar seu interesse de longo prazo pelo uruguaio com o risco de perder um importante trunfo tático como Tonali durante um período de instabilidade no elenco. Com os jogos restantes na campanha nacional, ambos os clubes estão agora finalizando suas estratégias de contratação antes do que promete ser um verão transformador para seus respectivos meio-campos.