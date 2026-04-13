O Manchester United “poderia contar com Manuel Ugarte” em uma troca envolvendo Sandro Tonali, em meio ao interesse do Newcastle pelo meio-campista uruguaio

O sucesso de qualquer possível troca depende da disposição do Newcastle em agir logo no início da janela de transferências, já que o clube enfrenta uma concorrência cada vez maior por Ugarte por parte de vários clubes de elite europeus. A equipe de Eddie Howe precisa equilibrar seu interesse de longo prazo pelo uruguaio com o risco de perder um importante trunfo tático como Tonali durante um período de instabilidade no elenco. Com os jogos restantes na campanha nacional, ambos os clubes estão agora finalizando suas estratégias de contratação antes do que promete ser um verão transformador para seus respectivos meio-campos.