Apesar do seu arrependimento público, diz-se que as direções do Real Madrid estão “furiosas” com o bicampeão da Liga dos Campeões. O gigante espanhol tem visto seu vestiário dividido, embora figuras importantes tenham se posicionado firmemente ao lado do meio-campista francês, o que levou a pedidos para que Valverde seja dispensado durante a próxima janela de transferências de verão. O United acompanha de perto esses desdobramentos, enquanto busca reformular suas próprias opções para o meio-campo. Curiosamente, os Red Devils inicialmente demonstraram interesse no próprio Tchouameni, mas acredita-se que ele esteja relutante em sair após receber apoio significativo durante a controvérsia.