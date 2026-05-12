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O Manchester United planeja uma transferência surpresa para Federico Valverde, considerado “excluído” do Real Madrid, enquanto os “Blancos” continuam “furiosos” com o meio-campista após o desentendimento com Aurélien Tchouameni
Grande clube de Madri se torna alvo inesperado
De acordo com o jornal The Mirror, o Manchester United estaria tentando tirar proveito da crescente turbulência no Real Madrid, lançando uma oferta surpresa por Valverde. O jogador de 27 anos, há muito considerado um pilar do meio-campo dos Blancos, com 371 partidas disputadas, viu-se repentinamente "marginalizado" após um confronto físico no campo de treinamento. O incidente com Tchouameni foi grave o suficiente para que o uruguaio precisasse de tratamento hospitalar devido a uma concussão. Embora o astro tenha divulgado um comunicado público e um pedido de desculpas humilhante, o dano ao clube parece ser permanente.
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Aumentam as tensões na capital espanhola
Apesar do seu arrependimento público, diz-se que as direções do Real Madrid estão “furiosas” com o bicampeão da Liga dos Campeões. O gigante espanhol tem visto seu vestiário dividido, embora figuras importantes tenham se posicionado firmemente ao lado do meio-campista francês, o que levou a pedidos para que Valverde seja dispensado durante a próxima janela de transferências de verão. O United acompanha de perto esses desdobramentos, enquanto busca reformular suas próprias opções para o meio-campo. Curiosamente, os Red Devils inicialmente demonstraram interesse no próprio Tchouameni, mas acredita-se que ele esteja relutante em sair após receber apoio significativo durante a controvérsia.
A revolução no meio-campo do Old Trafford continua
A tentativa de contratar o tricampeão espanhol faz parte de uma estratégia mais ampla em Old Trafford, à medida que o clube se prepara para saídas significativas. Espera-se que Casemiro encerre sua passagem por Manchester, enquanto Manuel Ugarte também deve ser vendido ao melhor comprador para ajudar a financiar novas contratações. Sir Jim Ratcliffe e sua equipe de recrutamento identificaram vários candidatos em potencial para preencher a lacuna. Além de Valverde, o time inglês tem sido associado a várias outras opções, incluindo Adam Wharton, Elliot Anderson e Carlos Baleba, enquanto busca construir um meio-campo mais dinâmico para a próxima temporada.
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Ainda há grandes obstáculos para a transferência
Conseguir contratar Valverde não será fácil, já que seu contrato atual vai até 2029, o que significa que o Real Madrid provavelmente exigirá uma quantia bem superior a 80 milhões de libras (108 milhões de dólares) pela sua contratação. No entanto, um novo começo na Premier League poderia ser a solução definitiva caso sua volta ao time titular esteja completamente descartada.