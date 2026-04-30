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O Manchester United planeja uma transferência surpresa para contratar a estrela do West Ham e reforçar uma posição-chave
O United aponta Diouf como solução para a lateral esquerda
De acordo com o The Guardian, o Manchester United identificou Diouf, do West Ham, como principal alvo na busca por um concorrente de peso para Luke Shaw. Os Red Devils estão de olho no jogador de 21 anos após uma impressionante temporada de estreia na Premier League, na qual ele se destacou apesar das dificuldades coletivas do West Ham na parte de baixo da tabela.
Diouf se transferiu do Slavia Praga para o leste de Londres no verão passado, em uma transação no valor de £ 19 milhões (US$ 26 milhões), e desde então se tornou uma peça fundamental do time do West Ham. Enquanto o Hammers luta atualmente contra o rebaixamento, o United está ciente de que o clube pode ser forçado a vender seus principais ativos para equilibrar as contas, especialmente depois que o clube registrou prejuízos de £ 104,2 milhões no exercício financeiro anterior.
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O meio-campo continua sendo o foco principal
Apesar do interesse concreto em Diouf, a prioridade imediata do United na próxima janela de transferências será o meio-campo, conforme noticiado pelo The Guardian. O clube pretende contratar dois novos meio-campistas para reformular o elenco, com Éderson, da Atalanta, Sandro Tonali, estrela do Newcastle, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest, todos figurando em uma lista restrita.
Espera-se que a busca por um novo lateral-esquerdo como Diouf acelere assim que o reforço do meio-campo for finalizado, desde que haja verba suficiente no fundo de transferências. O United está cauteloso com o histórico irregular de lesões de Shaw e acredita que a habilidade de cruzamento e a melhora defensiva de Diouf fazem dele o candidato ideal para dividir a carga de trabalho, já que o time pode voltar a disputar a Liga dos Campeões.
Mainoo assina contrato com o Old Trafford
Enquanto os planos de transferências estão sendo elaborados, o United garantiu o futuro a longo prazo de um de seus ativos mais importantes. Kobbie Mainoo assinou oficialmente um novo contrato que o mantém no clube até junho de 2031, com um valor estimado em aproximadamente 120 mil libras por semana. O jogador de 21 anos voltou a brilhar sob o comando do técnico interino Michael Carrick, após ter perdido a vaga durante a breve passagem de Ruben Amorim pelo cargo.
Ao comentar sobre o acordo, Mainoo disse: “O Manchester United sempre foi o meu lar – este clube especial significa tudo para a minha família. Todos nós podemos sentir o ímpeto crescendo dentro do clube. Estou determinado a dar um passo à frente e desempenhar o meu papel para ajudar o Manchester United a disputar regularmente os principais troféus.”
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Wilcox elogia o potencial de “nível mundial”
A diretoria do Old Trafford está muito satisfeita por ter garantido a permanência de Mainoo com um contrato de longo prazo, considerando-o a pedra angular do futuro do clube. O diretor de futebol Jason Wilcox não mediu palavras ao falar sobre o potencial do meio-campista, sugerindo que ele pode chegar ao mais alto nível do futebol nos próximos anos.
Wilcox declarou: “Estamos muito felizes que Kobbie tenha prolongado sua permanência aqui e temos total confiança de que ele se tornará um dos melhores jogadores do mundo, pronto para desempenhar um papel fundamental em um time do Manchester United que disputa os maiores títulos.” Com o futuro de Mainoo definido e uma possível contratação de Diouf no horizonte, a nova era no United continua a tomar forma.