O Manchester United planeja uma transferência surpresa para contratar a estrela do West Ham e reforçar uma posição-chave

De acordo com o The Guardian, o Manchester United identificou Diouf, do West Ham, como principal alvo na busca por um concorrente de peso para Luke Shaw. Os Red Devils estão de olho no jogador de 21 anos após uma impressionante temporada de estreia na Premier League, na qual ele se destacou apesar das dificuldades coletivas do West Ham na parte de baixo da tabela.

Diouf se transferiu do Slavia Praga para o leste de Londres no verão passado, em uma transação no valor de £ 19 milhões (US$ 26 milhões), e desde então se tornou uma peça fundamental do time do West Ham. Enquanto o Hammers luta atualmente contra o rebaixamento, o United está ciente de que o clube pode ser forçado a vender seus principais ativos para equilibrar as contas, especialmente depois que o clube registrou prejuízos de £ 104,2 milhões no exercício financeiro anterior.