Getty
Traduzido por
O Manchester United planeja uma transferência surpresa no verão para o atacante de 26 anos do Bournemouth, avaliado em £ 40 milhões
Remodelando a linha de frente do Old Trafford
O técnico Michael Carrick tem sido transparente sobre as necessidades do clube, confirmando recentemente que a posição de lateral esquerdo é uma prioridade para a próxima janela de transferências. Falando sobre a falta de profundidade, Carrick explicou: “Acho que você está sempre procurando o equilíbrio da equipe e do elenco para ter a máxima flexibilidade, então é definitivamente algo a se considerar, com certeza.”
De acordo com o Daily Mail, o nome de Tavernier surgiu como um candidato sério nessas primeiras reuniões de planejamento, já que o clube busca talentos comprovados na Premier League.
- Getty Images Sport
Visando Tavernier para corrigir as laterais
Tavernier, que ainda não foi convocado para a seleção nacional, marcou seis gols e deu cinco assistências nesta temporada, apesar dos contratempos causados por lesões. Notavelmente, dois desses gols e assistências foram contra o United durante um empate caótico por 4 a 4 em dezembro passado, dando ao clube uma visão em primeira mão de suas capacidades. Sua versatilidade e ritmo de trabalho o tornam uma opção atraente para o United, que tem lutado para encontrar equilíbrio nas laterais. No entanto, os Red Devils não são os únicos a admirá-lo, com o Aston Villa e o Nottingham Forest também monitorando a situação do jogador antes do mercado de verão.
O Bournemouth pode estar disposto a se separar do astro se sua avaliação for atendida. O clube ganhou reputação por vender ativos importantes com lucro para reinvestir em novos talentos para o projeto de Andoni Iraola. Com Tavernier sob contrato até 2029, espera-se que qualquer acordo exija uma taxa na casa dos £ 40 milhões para convencer o Cherries a vender.
A mudança tática pós-Amorim
A repentina corrida por alas surge no momento em que o clube se afasta da experiência tática vista sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim. A preferência do regime anterior por laterais-ala levou a uma significativa redução do número de jogadores tradicionais nas pontas, com destaque parao empréstimode Marcus Rashford ao Barcelona — onde ele já acumulou 23 participações em gols em 37 partidas — e a saída de Alejandro Garnacho para o Chelsea, onde o jovem está começando a se firmar. Agora, à medida que o United volta a uma configuração mais familiar, o time se vê com um elenco bastante reduzido nas laterais, forçando a equipe de recrutamento a lançar uma ampla rede em busca de reforços.
Quando questionado se a posição de ala esquerda seria um foco específico no verão, Carrick acrescentou: “É bem possível”. Essa mudança de estratégia sugere que o United está ansioso para deixar para trás a era dos alas e retornar à identidade tradicional do clube de atacar com amplitude e velocidade genuínas nas laterais.
- Getty/GOAL
Ambição financeira e frustração dos torcedores
A busca por jogadores como Tavernier faz parte de uma ambição mais ampla e cara de levar o clube de volta ao topo do futebol mundial. Para financiar esses investimentos, o clube anunciou recentemente um aumento de 5% nos preços dos ingressos para a temporada. Em um comunicado, o United afirmou: “Temos o objetivo claro de levar o Manchester United de volta ao topo do futebol nacional e europeu. Queremos continuar investindo na equipe e melhorando nossas instalações para que os torcedores tenham a melhor experiência possível”.
A medida causou tensão entre os grupos de torcedores, mas o clube insiste que a receita é vital para a sustentabilidade. A hierarquia do United acrescentou: “Também precisamos garantir que o clube permaneça financeiramente sustentável, levando em consideração a inflação e o aumento dos custos. É nesse contexto que tomamos a decisão de aumentar os preços em cerca de 5% em todas as áreas do Old Trafford. Isso equivale a pouco mais de £ 2 por jogo, em média, para os titulares de ingressos para a temporada adultos, e £ 1 por jogo para menores de 16 anos.”
Publicidade