Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

O Manchester United planeja uma transferência surpresa no verão para o atacante de 26 anos do Bournemouth, avaliado em £ 40 milhões

O Manchester United está de olho em uma contratação surpresa para o verão, enquanto busca reconstruir seu ataque. Relatos sugerem que o atacante Marcus Tavernier, do Bournemouth, foi adicionado a uma lista crescente de alvos destinados a resolver um problema específico no elenco dos Red Devils. O jogador de 26 anos chamou a atenção dos olheiros do Old Trafford após uma série de atuações impressionantes pelo Cherries, na costa sul.

  • Remodelando a linha de frente do Old Trafford

    O técnico Michael Carrick tem sido transparente sobre as necessidades do clube, confirmando recentemente que a posição de lateral esquerdo é uma prioridade para a próxima janela de transferências. Falando sobre a falta de profundidade, Carrick explicou: “Acho que você está sempre procurando o equilíbrio da equipe e do elenco para ter a máxima flexibilidade, então é definitivamente algo a se considerar, com certeza.”

    De acordo com o Daily Mail, o nome de Tavernier surgiu como um candidato sério nessas primeiras reuniões de planejamento, já que o clube busca talentos comprovados na Premier League.

    • Publicidade
  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Visando Tavernier para corrigir as laterais

    Tavernier, que ainda não foi convocado para a seleção nacional, marcou seis gols e deu cinco assistências nesta temporada, apesar dos contratempos causados por lesões. Notavelmente, dois desses gols e assistências foram contra o United durante um empate caótico por 4 a 4 em dezembro passado, dando ao clube uma visão em primeira mão de suas capacidades. Sua versatilidade e ritmo de trabalho o tornam uma opção atraente para o United, que tem lutado para encontrar equilíbrio nas laterais. No entanto, os Red Devils não são os únicos a admirá-lo, com o Aston Villa e o Nottingham Forest também monitorando a situação do jogador antes do mercado de verão.

    O Bournemouth pode estar disposto a se separar do astro se sua avaliação for atendida. O clube ganhou reputação por vender ativos importantes com lucro para reinvestir em novos talentos para o projeto de Andoni Iraola. Com Tavernier sob contrato até 2029, espera-se que qualquer acordo exija uma taxa na casa dos £ 40 milhões para convencer o Cherries a vender.

  • A mudança tática pós-Amorim

    A repentina corrida por alas surge no momento em que o clube se afasta da experiência tática vista sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim. A preferência do regime anterior por laterais-ala levou a uma significativa redução do número de jogadores tradicionais nas pontas, com destaque parao empréstimode Marcus Rashford ao Barcelona — onde ele já acumulou 23 participações em gols em 37 partidas — e a saída de Alejandro Garnacho para o Chelsea, onde o jovem está começando a se firmar. Agora, à medida que o United volta a uma configuração mais familiar, o time se vê com um elenco bastante reduzido nas laterais, forçando a equipe de recrutamento a lançar uma ampla rede em busca de reforços.

    Quando questionado se a posição de ala esquerda seria um foco específico no verão, Carrick acrescentou: “É bem possível”. Essa mudança de estratégia sugere que o United está ansioso para deixar para trás a era dos alas e retornar à identidade tradicional do clube de atacar com amplitude e velocidade genuínas nas laterais.

  • Sir Jim Ratcliffe Glazer Manchester UnitedGetty/GOAL

    Ambição financeira e frustração dos torcedores

    A busca por jogadores como Tavernier faz parte de uma ambição mais ampla e cara de levar o clube de volta ao topo do futebol mundial. Para financiar esses investimentos, o clube anunciou recentemente um aumento de 5% nos preços dos ingressos para a temporada. Em um comunicado, o United afirmou: “Temos o objetivo claro de levar o Manchester United de volta ao topo do futebol nacional e europeu. Queremos continuar investindo na equipe e melhorando nossas instalações para que os torcedores tenham a melhor experiência possível”.

    A medida causou tensão entre os grupos de torcedores, mas o clube insiste que a receita é vital para a sustentabilidade. A hierarquia do United acrescentou: “Também precisamos garantir que o clube permaneça financeiramente sustentável, levando em consideração a inflação e o aumento dos custos. É nesse contexto que tomamos a decisão de aumentar os preços em cerca de 5% em todas as áreas do Old Trafford. Isso equivale a pouco mais de £ 2 por jogo, em média, para os titulares de ingressos para a temporada adultos, e £ 1 por jogo para menores de 16 anos.”

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0