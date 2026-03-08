O Manchester United planeja uma transferência surpresa no verão para o atacante de 26 anos do Bournemouth, avaliado em £ 40 milhões

Tavernier, que ainda não foi convocado para a seleção nacional, marcou seis gols e deu cinco assistências nesta temporada, apesar dos contratempos causados por lesões. Notavelmente, dois desses gols e assistências foram contra o United durante um empate caótico por 4 a 4 em dezembro passado, dando ao clube uma visão em primeira mão de suas capacidades. Sua versatilidade e ritmo de trabalho o tornam uma opção atraente para o United, que tem lutado para encontrar equilíbrio nas laterais. No entanto, os Red Devils não são os únicos a admirá-lo, com o Aston Villa e o Nottingham Forest também monitorando a situação do jogador antes do mercado de verão.

O Bournemouth pode estar disposto a se separar do astro se sua avaliação for atendida. O clube ganhou reputação por vender ativos importantes com lucro para reinvestir em novos talentos para o projeto de Andoni Iraola. Com Tavernier sob contrato até 2029, espera-se que qualquer acordo exija uma taxa na casa dos £ 40 milhões para convencer o Cherries a vender.