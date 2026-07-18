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O Manchester United planeja uma oferta de 40 milhões de libras por Sander Berge, enquanto a INEOS busca a terceira contratação para o meio-campo neste verão
Os Red Devils estão de olho em Berge
De acordo com o *The Evening Standard*, o United está considerando uma investida no meio-campista Berge, do Fulham, como parte do reforço para o meio-campo. A diretoria do Old Trafford vê o jogador da seleção norueguesa como uma alternativa altamente viável e econômica em relação a outras opções em sua mira, como Manu Kone, da AS Roma. Essa investida vem na esteira de um planejamento decisivo realizado no verão, quando o diretor esportivo Jason Wilcox manteve conversas diretas com Michael Carrick para definir a profundidade do meio-campo da equipe.
- AFP
Meulensteen destaca as necessidades do meio-campo
O ex-assistente técnico do United, Rene Meulensteen, destacou os perfis específicos de meio-campistas que o clube deveria buscar nesta janela de transferências. Em entrevista ao Tipman Tips, o ex-braço direito de Sir Alex Ferguson afirmou: “O United precisa contratar pelo menos dois, se não três meio-campistas nesta janela de transferências. Essa é a posição em que eles precisam realmente se reforçar, especialmente com mais competições se aproximando.
“O que o United precisa é de diversidade nas contratações, em vez de trazer três jogadores do mesmo tipo. Já têm o Kobbie Mainoo, que é um bom jogador com a bola e traz boa energia para a equipe. Portanto, o que eles precisam é de um jogador que seja muito dinâmico e forte.”
Alvos alternativos em análise
Ao voltar sua atenção para jogadores específicos, Meulensteen destacou dois talentos de destaque da Premier League que se encaixam perfeitamente em seus critérios táticos. Ele acrescentou: “Sempre gosto de jogadores de futebol com boa técnica no meio-campo. Já há algum tempo que gosto do Adam Wharton, do United, porque ele é muito bom com a bola e mantém a calma sob pressão. Ele encontra qualquer um dos cinco atacantes com um passe decisivo e abre uma brecha na defesa adversária, e eu adoro isso. [Carlos] Baleba é, mais uma vez, um jogador muito jovem e promissor, muito dinâmico e rápido, mas um pouco diferente dos outros que mencionei.”
- Getty
A revisão da sala de máquinas continua
Essa abordagem agressiva no mercado tem como objetivo garantir profundidade suficiente no elenco para lidar com uma agenda exaustiva em quatro competições na próxima temporada. Tendo já garantido Santos e Tielemans, os responsáveis pelo reforço buscam um último jogador de contenção para preencher a lacuna deixada pela saída de Casemiro, que se transferiu sem custo, e pela lesão de longa duração sofrida por Manuel Ugarte durante a Copa do Mundo. Consequentemente, garantir uma presença poderosa e dinâmica como a de Berge antes do fim do prazo da pré-temporada tornou-se a prioridade absoluta do clube.
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