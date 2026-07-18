O ex-assistente técnico do United, Rene Meulensteen, destacou os perfis específicos de meio-campistas que o clube deveria buscar nesta janela de transferências. Em entrevista ao Tipman Tips, o ex-braço direito de Sir Alex Ferguson afirmou: “O United precisa contratar pelo menos dois, se não três meio-campistas nesta janela de transferências. Essa é a posição em que eles precisam realmente se reforçar, especialmente com mais competições se aproximando.

“O que o United precisa é de diversidade nas contratações, em vez de trazer três jogadores do mesmo tipo. Já têm o Kobbie Mainoo, que é um bom jogador com a bola e traz boa energia para a equipe. Portanto, o que eles precisam é de um jogador que seja muito dinâmico e forte.”