De acordo com a Sky Italia, os Red Devils identificaram Tonali como principal alvo para reforçar seu meio-campo. O ex-jogador do AC Milan tem sido uma presença constante nos Magpies, disputando 53 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo 11 jogos na Liga dos Campeões. No entanto, com o Newcastle prestes a terminar fora das vagas europeias, o United espera atrair o jogador da seleção italiana com a perspectiva de disputar futebol de alto nível continental em Old Trafford.

Conseguir a contratação de Tonali estará longe de ser fácil, já que o Newcastle supostamente não está disposto a vender um de seus principais ativos para um rival direto da Premier League. Entende-se que o United admira a qualidade técnica e a consistência do meio-campista, mas talvez tenha que estourar seu orçamento de transferências atual para uma única posição a fim de forçar a mão dos Magpies.



