Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O Manchester United planeja uma grande dupla contratação de Sandro Tonali, do Newcastle, e da estrela da Atalanta, à medida que a reformulação da equipe para a temporada de verão começa sob o comando de Michael Carrick

Mercado da bola
S. Tonali
Manchester United
Atalanta
Newcastle
Ederson
Premier League
Campeonato Italiano

O Manchester United está pronto para mostrar seu poder financeiro neste verão, enquanto planeja uma ambiciosa dupla contratação: Sandro Tonali, do Newcastle, e Ederson, meio-campista da Atalanta. Com a equipe de Michael Carrick se preparando para voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada, a diretoria dos Red Devils está determinada a realizar as melhorias táticas necessárias para competir em todas as frentes.

  • Carrick mira o meio-campo italiano

    De acordo com a Sky Italia, os Red Devils identificaram Tonali como principal alvo para reforçar seu meio-campo. O ex-jogador do AC Milan tem sido uma presença constante nos Magpies, disputando 53 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo 11 jogos na Liga dos Campeões. No entanto, com o Newcastle prestes a terminar fora das vagas europeias, o United espera atrair o jogador da seleção italiana com a perspectiva de disputar futebol de alto nível continental em Old Trafford.

    Conseguir a contratação de Tonali estará longe de ser fácil, já que o Newcastle supostamente não está disposto a vender um de seus principais ativos para um rival direto da Premier League. Entende-se que o United admira a qualidade técnica e a consistência do meio-campista, mas talvez tenha que estourar seu orçamento de transferências atual para uma única posição a fim de forçar a mão dos Magpies.


    • Publicidade
  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Ederson está na mira do Old Trafford

    Além de Tonali, o United está em disputa pelo jogador Ederson, do Atalanta. O brasileiro teve uma temporada 2025-26 excepcional em Bérgamo, somando 41 partidas e contribuindo com três gols e duas assistências. Aos 26 anos, o meio-campista está no auge da carreira e espera-se que deixe o time da Série A após quatro anos de sucesso.

    O United não está sozinho nessa busca, no entanto, já que o Atlético de Madrid há muito tempo é associado ao ex-jogador da Salernitana. No entanto, reportagens do jornalista Nicolo Schira sugerem que o Manchester United está pronto para oferecer € 45 milhões para tirar o jogador da capital espanhola. Embora o Atlético já tenha chegado a um acordo com o jogador, o clube ainda não igualou a avaliação da Atalanta, deixando a porta aberta para Carrick agir.



  • A reformulação do meio-campo passa a ser prioridade

    A dupla contratação faz parte de uma estratégia mais ampla para renovar completamente o meio-campo. Com a saída de Casemiro no final da temporada, a equipe de contratações está em busca de jogadores dinâmicos, capazes de implementar o estilo de jogo de Carrick. A versatilidade de Ederson e a excelente distribuição de Tonali são vistas como a combinação perfeita para catapultar o United de volta à disputa pelo título.

    O clube está agindo com urgência para garantir que todas as negociações sejam concluídas antes do início da pré-temporada. Ao visar estrelas consagradas tanto da Premier League quanto da Série A, a diretoria do United acredita que pode mitigar os riscos associados a transferências de alto perfil e proporcionar ao elenco uma injeção imediata de qualidade.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Planos de contingência em vigor

    Caso a negociação com Tonali chegue a um beco sem saída, o United já teria, segundo relatos, preparado o terreno para contratações alternativas. Isso inclui um interesse de longa data pelo craque do Brighton, Carlos Baleba, visto como o sucessor natural de Casemiro, que está de saída. O camaronês está no radar dos olheiros há meses, já que o clube busca cobrir todas as possibilidades em sua campanha de contratações.

    Embora o foco continue sendo a dupla dos sonhos formada por Tonali e Ederson, a diretoria está atenta aos valores de transferência. Outros nomes, como Adam Wharton e Elliot Anderson, continuam sendo considerados, garantindo que Carrick tenha um elenco renovado, capaz de lidar com os rigores de uma agenda lotada na Premier League e na Liga dos Campeões na próxima temporada.