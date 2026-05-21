Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United planeja uma grande dupla contratação de Sandro Tonali, do Newcastle, e da estrela da Atalanta, à medida que a reformulação da equipe para a temporada de verão começa sob o comando de Michael Carrick
Carrick mira o meio-campo italiano
De acordo com a Sky Italia, os Red Devils identificaram Tonali como principal alvo para reforçar seu meio-campo. O ex-jogador do AC Milan tem sido uma presença constante nos Magpies, disputando 53 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo 11 jogos na Liga dos Campeões. No entanto, com o Newcastle prestes a terminar fora das vagas europeias, o United espera atrair o jogador da seleção italiana com a perspectiva de disputar futebol de alto nível continental em Old Trafford.
Conseguir a contratação de Tonali estará longe de ser fácil, já que o Newcastle supostamente não está disposto a vender um de seus principais ativos para um rival direto da Premier League. Entende-se que o United admira a qualidade técnica e a consistência do meio-campista, mas talvez tenha que estourar seu orçamento de transferências atual para uma única posição a fim de forçar a mão dos Magpies.
- Getty Images Sport
Ederson está na mira do Old Trafford
Além de Tonali, o United está em disputa pelo jogador Ederson, do Atalanta. O brasileiro teve uma temporada 2025-26 excepcional em Bérgamo, somando 41 partidas e contribuindo com três gols e duas assistências. Aos 26 anos, o meio-campista está no auge da carreira e espera-se que deixe o time da Série A após quatro anos de sucesso.
O United não está sozinho nessa busca, no entanto, já que o Atlético de Madrid há muito tempo é associado ao ex-jogador da Salernitana. No entanto, reportagens do jornalista Nicolo Schira sugerem que o Manchester United está pronto para oferecer € 45 milhões para tirar o jogador da capital espanhola. Embora o Atlético já tenha chegado a um acordo com o jogador, o clube ainda não igualou a avaliação da Atalanta, deixando a porta aberta para Carrick agir.
A reformulação do meio-campo passa a ser prioridade
A dupla contratação faz parte de uma estratégia mais ampla para renovar completamente o meio-campo. Com a saída de Casemiro no final da temporada, a equipe de contratações está em busca de jogadores dinâmicos, capazes de implementar o estilo de jogo de Carrick. A versatilidade de Ederson e a excelente distribuição de Tonali são vistas como a combinação perfeita para catapultar o United de volta à disputa pelo título.
O clube está agindo com urgência para garantir que todas as negociações sejam concluídas antes do início da pré-temporada. Ao visar estrelas consagradas tanto da Premier League quanto da Série A, a diretoria do United acredita que pode mitigar os riscos associados a transferências de alto perfil e proporcionar ao elenco uma injeção imediata de qualidade.
- Getty Images Sport
Planos de contingência em vigor
Caso a negociação com Tonali chegue a um beco sem saída, o United já teria, segundo relatos, preparado o terreno para contratações alternativas. Isso inclui um interesse de longa data pelo craque do Brighton, Carlos Baleba, visto como o sucessor natural de Casemiro, que está de saída. O camaronês está no radar dos olheiros há meses, já que o clube busca cobrir todas as possibilidades em sua campanha de contratações.
Embora o foco continue sendo a dupla dos sonhos formada por Tonali e Ederson, a diretoria está atenta aos valores de transferência. Outros nomes, como Adam Wharton e Elliot Anderson, continuam sendo considerados, garantindo que Carrick tenha um elenco renovado, capaz de lidar com os rigores de uma agenda lotada na Premier League e na Liga dos Campeões na próxima temporada.